Rivediamo insieme, in questa corposa guida, la lista trofei completa di Skyrim, vista la recente uscita della Anniversary Edition anche su console next-gen: visto che dovete riplatinarlo, partite al meglio ricordandovi cosa dovete fare

Per quanto possiamo lamentarci delle riedizioni trite e ritrite di giochi di decadi fa, è indubbio che questi suscitino ancora un forte appeal su gran parte del pubblico mainstream (noi compresi, lo ammettiamo). Se quindi è d’obbligo ormai dire che GTA 5 sarà disponibile su tre diverse generazioni di console, lo stesso si può dire di Skyrim, arrivato con la nuova Anniversary Edition anche su PS5 e Xbox Series X | S. Comprensiva di tutti i DLC pubblicati, quest’edizione include anche una nuova meccanica di pesca e tutti i contenuti del Creation Club rilasciati fino all’11 novembre, giorno d’uscita del titolo di Bethesda Softworks. Considerando che la Anniversary Edition non supporta il trasferimento dei trofei… è tempo di riplatinare Skyrim.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Skyrim consta di 51 statuette totali, di cui 35 di bronzo, 14 d’argento, uno d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Inoltre, sono presenti tre DLC che arricchiscono la vostra collezione trofei, ma abbiamo deciso di trattarli separatamente e dedicare loro uno specifico paragrafo che troverete dopo la lista base. Come sempre, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle originali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Skyrim. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Skyrim: visto l’arrivo su PS5, rivediamo la lista trofei completa!

Iniziamo con la prima metà dei trofei di bronzo:

Senza catene : Completa “Senza catene”.

: Completa “Senza catene”. Tumulo delle Cascate Tristi : Completa “Tumulo delle Cascate Tristi”.

: Completa “Tumulo delle Cascate Tristi”. La Via della Voce : Completa “La Via della Voce”.

: Completa “La Via della Voce”. Immunità diplomatica : Completa “Immunità diplomatica”.

: Completa “Immunità diplomatica”. Muro di Alduin : Completa “Muro di Alduin”.

: Completa “Muro di Alduin”. Antica conoscenza : Completa “Antica conoscenza”.

: Completa “Antica conoscenza”. Il caduto : Completa “Il caduto”.

: Completa “Il caduto”. Chiamata alle armi : Unisciti ai Compagni.

: Unisciti ai Compagni. Patto di sangue : Diventa membro del Circolo.

: Diventa membro del Circolo. Custode : Entra all’Accademia di Winterhold.

: Entra all’Accademia di Winterhold. Rivelare l’invisibile : Completa “Rivelare l’invisibile”.

: Completa “Rivelare l’invisibile”. Occuparsi degli affari : Entra nella Gilda dei Ladri.

: Entra nella Gilda dei Ladri. Il ritorno dell’oscurità : Completa “Il ritorno dell’oscurità”.

: Completa “Il ritorno dell’oscurità”. Con amici come questi… : Entra nella Confraternita Oscura.

: Entra nella Confraternita Oscura. Finché morte non vi separi : Completa “Finché morte non vi separi”.

: Completa “Finché morte non vi separi”. Scegliere : Unisciti ai Manto della Tempesta o all’Esercito Imperiale.

: Unisciti ai Manto della Tempesta o all’Esercito Imperiale. Eroe di guerra : Conquista Forte Sungard o Forte Greenwall.

: Conquista Forte Sungard o Forte Greenwall. Strade secondarie: Completa 10 missioni secondarie.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Skyrim: visto l’arrivo su PS5, rivediamo la lista trofei completa!

Terminiamo i trofei di bronzo con la seconda metà:

Eroe del popolo : Completa 50 obiettivi vari.

: Completa 50 obiettivi vari. Gran lavoratore : Taglia la legna, estrai i minerali e cucina il cibo.

: Taglia la legna, estrai i minerali e cucina il cibo. Oratore : Persuadi, corrompi e intimidisci con successo.

: Persuadi, corrompi e intimidisci con successo. Benedetto : Scegli una benedizione di un mehnir.

: Scegli una benedizione di un mehnir. Cittadino : Compra una casa.

: Compra una casa. Ricercato : Evadi di prigione.

: Evadi di prigione. Sposato : Convola a nozze.

: Convola a nozze. Creatore : Crea un oggetto con la forgia, un oggetto incantato e una pozione.

: Crea un oggetto con la forgia, un oggetto incantato e una pozione. Criminale supremo : Ottieni una taglia di 1.000 monete d’oro in tutti i nove feudi.

: Ottieni una taglia di 1.000 monete d’oro in tutti i nove feudi. Lettore : Leggi 50 libri di abilità.

: Leggi 50 libri di abilità. Influsso daedrico : Ottieni un manufatto daedrico.

: Ottieni un manufatto daedrico. Anima di drago : Assorbi un’anima di drago.

: Assorbi un’anima di drago. Cacciatore di draghi : Assorbi 20 anime di drago.

: Assorbi 20 anime di drago. Parole del Potere : Apprendi le 3 parole di un Urlo.

: Apprendi le 3 parole di un Urlo. Apprendista : Raggiungi il livello 5.

: Raggiungi il livello 5. Specialista : Raggiungi il livello 10.

: Raggiungi il livello 10. Esperto: Raggiungi il livello 25.

I trofei d’argento | Skyrim: visto l’arrivo su PS5, rivediamo la lista trofei completa!

Qui di seguito trovate i trofei d’argento:

Gloria ai morti : Completa “Gloria ai morti”.

: Completa “Gloria ai morti”. L’Occhio di Magnus : Completa “L’Occhio di Magnus”.

: Completa “L’Occhio di Magnus”. Unirsi alle ombre : Riporta la Gilda dei Ladri alla sua gloria originaria.

: Riporta la Gilda dei Ladri alla sua gloria originaria. Ave Sithis! : Completa “Ave Sithis!”.

: Completa “Ave Sithis!”. Eroe di Skyrim : Conquista Solitude o Windhelm.

: Conquista Solitude o Windhelm. Furfante : Scassina 50 serrature e borseggia 50 persone.

: Scassina 50 serrature e borseggia 50 persone. Mehnir : Trova 13 mehnir.

: Trova 13 mehnir. Tocco aureo : Accumula 100.000 monete d’oro.

: Accumula 100.000 monete d’oro. Spazzino : Libera 50 segrete/caverne.

: Libera 50 segrete/caverne. Maestro di abilità : Porta un’abilità a 100 punti.

: Porta un’abilità a 100 punti. Esploratore : Scopri 100 luoghi.

: Scopri 100 luoghi. Camminatore dell’Oblivion : Ottieni 15 manufatti daedrici.

: Ottieni 15 manufatti daedrici. Maestro del Thu’um : Apprendi 20 Urli.

: Apprendi 20 Urli. Maestro: Raggiungi il livello 50.

Il trofeo d’oro e il trofeo di platino | Skyrim: visto l’arrivo su PS5, rivediamo la lista trofei completa!

Qui di seguito l’unico trofeo d’oro di Skyrim:

Ammazzadraghi: Completa “Ammazzadraghi”.

Infine, scopriamo insieme il titolo del “Trofeo di Platino”:

Trofeo di Platino: Per questo Trofeo, ottieni gli altri 50 Trofei disponibili.

I trofei dei DLC

Skyrim è stato successivamente arricchito da Bethesda con ben tre contenuti scaricabli, Dawnguard, Heartfire e Dragonborn. Per quel che riguarda Dawnguard i trofei aggiunti sono 7 di bronzo e 3 d’argento. Heartfire ne ha aggiunti “solo” 5 di bronzo. Infine, Dragonborn ha arricchito il titolo con altri 7 trofei di bronzo e 3 d’argento. Li vediamo insieme, nei paragrafi successivi, a completamento della lista trofei di Skyrim.

I trofei di Dawnguard | Skyrim: visto l’arrivo su PS5, rivediamo la lista trofei completa!

Qui di seguito i trofei aggiunti dal DLC Dawnguard:

Risveglio : Completa “Risveglio” [Bronzo].

: Completa “Risveglio” Oltre la morte : Completa “Oltre la morte” [Bronzo].

: Completa “Oltre la morte” Anima Lacerata : Apprendi le tre parole di Anima Lacerata [Bronzo].

: Apprendi le tre parole di Anima Lacerata Arco di Auriel : Usa il potere speciale dell’Arco di Auriel [Bronzo].

: Usa il potere speciale dell’Arco di Auriel Maestro di licantropia : Acquisisci 11 bonus da lupo mannaro [Bronzo].

: Acquisisci 11 bonus da lupo mannaro Maestro di vampirismo : Acquisisci 11 bonus da vampiro [Bronzo].

: Acquisisci 11 bonus da vampiro Viso nuovo, vita nuova : Modifica il tuo volto [Bronzo].

: Modifica il tuo volto Sentenza di sangue : Completa “Sentenza di sangue” [Argento].

: Completa “Sentenza di sangue” Nel vortice del tempo : Completa “Nel vortice del tempo” [Argento].

: Completa “Nel vortice del tempo” Leggenda: Sconfiggi un drago leggendario [Argento].

I DLC di Hearthfire | Skyrim: visto l’arrivo su PS5, rivediamo la lista trofei completa!

Continuiamo con le cinque statuette di bronzo aggiunte da Heartfire:

Orgoglio di genitore : Adotta un bambino [Bronzo].

: Adotta un bambino Proprietario terriero : Acquista un appezzamento di terreno [Bronzo].

: Acquista un appezzamento di terreno Architetto : Costruisci tre ali di una casa [Bronzo].

: Costruisci tre ali di una casa Latifondista : Acquista tre appezzamenti di terreno [Bronzo].

: Acquista tre appezzamenti di terreno Maestro di architettura: Costruisci tre case [Bronzo].

I DLC di Dragonborn | Skyrim: visto l’arrivo su PS5, rivediamo la lista trofei completa!

Infine, gli ultimi trofei aggiunti a Skyrim sono quelli di Dragonborn:

Straniero : Arriva su Solstheim [Bronzo].

: Arriva su Solstheim Il Tempio di Miraak : Completa “Il Tempio di Miraak” [Bronzo].

: Completa “Il Tempio di Miraak” La via della conoscenza : Completa “La via della conoscenza” [Bronzo].

: Completa “La via della conoscenza” Conoscenza nascosta : Scopri i segreti di cinque Libri Neri [Bronzo].

: Scopri i segreti di cinque Libri Neri Cavalcatore di draghi : Doma e cavalca 5 draghi [Bronzo].

: Doma e cavalca 5 draghi Casa a Roccia del Corvo : Ottieni una casa a Roccia del Corvo [Bronzo].

: Ottieni una casa a Roccia del Corvo Esploratore di Solstheim : Scopri 30 luoghi sull’isola di Solstheim [Bronzo].

: Scopri 30 luoghi sull’isola di Solstheim Sulla cima di Apocrypha : Completa “Sulla cima di Apocrypha” [Argento].

: Completa “Sulla cima di Apocrypha” Aspetto del Drago : Apprendi le tre parole di Aspetto del Drago [Argento].

: Apprendi le tre parole di Aspetto del Drago Forgiatore di stalhrim: Crea un oggetto di stalhrim [Argento].

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Skyrim. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo qua sotto nella sezione commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!