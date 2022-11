NordVPN: aggiornamento con nuove funzionalità in Italia

NordVPN ha rilasciato un aggiornamento per le sue app che include tantissime nuove funzionalità per gli utenti italiani. Vediamo i dettagli

Ritorniamo a parlare di NordVPN, una tra le più famose VPN in circolazione al momento, nonchè una delle migliori. Dopo averla conosciuta attentamente nella nostra recensione, nella quale avevamo segnalato l’assenza della lingua italiana e della non completa disponibilità di alcune funzioni sulle app, ecco che la stessa NordVPN interviene su queste ultime, portando un aggiornamento molto importante, soprattutto per gli utenti italiani.

Ecco tutte le novità introdotte con l’aggiornamento dell’app di NordVPN

L’ultimo aggiornamento dell’app fornirà agli utenti italiani un’esperienza totalmente localizzata, insieme a nuovi sviluppi della funzione Meshnet. Ora gli utenti potranno utilizzare Meshnet tramite la loro Android TV e durante il sideload su sistemi iOS, approfittando di una maggiore flessibilità nella creazione dei propri server VPN. Cristian Gianni, Country Manager Italia di NordVPN, ha affermato quanto segue:

Con questo aggiornamento, vogliamo che gli utenti italiani vivano la migliore esperienza possibile con tutte le nostre ultime funzionalità, incluso Meshnet. L’esigenza di soluzioni di sicurezza informatica facili da usare in Italia sta aumentando e siamo lieti di offrire il miglior servizio possibile.

Le app per Android, iOS, macOS e Windows sono ora disponibili in italiano. L’aggiornamento agevolerà l’esperienza utente su dispositivi fissi e portatili per chiunque stia già utilizzando interfacce in italiano o desideri passarvi dall’inglese. Con Meshnet, gli utenti possono comodamente evitare le limitazioni di Internet instradando le proprie attività in rete tramite altri dispositivi, utilizzando il proprio indirizzo IP domestico.

Ciò significa che potranno godere di tutti i vantaggi che hanno a casa o di quelli forniti da altri utenti indipendentemente dalla posizione attuale. Gli utenti potranno presto accedere anche alle reti locali durante l’instradamento del traffico via Windows (tutte le piattaforme in uscita), approfittando di una maggiore flessibilità nella connessione remota dei dispositivi. Vykintas Maknickas, product strategist presso NordVPN, ha commentato così questa novità:

L’espansione di Meshnet a più piattaforme rappresenta una pietra miliare nel rendere disponibili a livello globale l’accesso locale a Internet e la condivisione di file per se stessi, la propria famiglia e i propri amici.

L’espansione della funzionalità ad Android TV e alla versione sideload delle applicazioni macOS consente agli utenti di beneficiare degli stessi metodi di accesso ai file disponibili in precedenza su Android, iOS, macOS, Windows e Linux. Gli utenti possono collegare fino a 10 dispositivi personali e 50 dispositivi esterni alla propria rete. Il routing del traffico tramite Android TV sarà presto disponibile.

Inoltre, noi di tuttoteK vi ricordiamo l’importantissimo sconto fino al 63% che sta interessando la piattaforma in questo periodo e che fa crollare i prezzi del piano da 2 anni a partire da 2,99 € al mese. Per chi fosse interessato, può accedere alla pagina ufficiale cliccando su questo link. Voi cosa ne pensate delle novità apportate all’app? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news relative all’universo web e social, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!