Halo Infinite: guida alle migliori armi

Scopriamo insieme quali sono le migliori armi da usare nel multiplayer del nuovo Halo Infinite. Con queste, otterrete il vantaggio necessario per vincere nelle varie modalità

Halo Infinite è finalmente arrivato. Al lancio, il nuovo titolo fps sviluppato da 343 Industries è disponibile solo nella sua componente multiplayer. La campagna in singolo arriverà infatti nel corso del prossimo mese. Con un online rinnovato, i giocatori potranno scontrarsi nei panni dei classici Spartan in battaglie all’ultimo sangue. Dopo aver giocato a lungo alle sessioni del multiplayer, andiamo a scoprire in questo articolo quali sono le migliori armi per vincere più facilmente nelle differenti modalità di Halo Infinite.

Strumenti di guerra per ogni occasione

Con armi da raccogliere all’interno delle mappe nelle Big Team Battle e nella modalità Arena, dovrete sempre tenere gli occhi ben aperti per individuare le armi migliori di questo Halo Infinite. Con un totale di 21 armi già confermate, quelli migliori vanno da precisi fucili di precisione a devastanti fucili mid e close range per finire alle più classiche armi melee. Tenetevi pronti e preparatevi a scoprire quelle che per noi sono le migliori armi in base a ciò che abbiamo potuto giocare. Con queste la vostra vittoria sarà un po’ più vicina. Vi ricordiamo che tutte le armi elencate di seguito valgono esclusivamente per il multiplayer del gioco.

Miglior mitra: VK78 Commando – Halo Infinite: migliori armi

La prima delle nostre sette armi consigliate è il fantastico fucile mitragliatore VK78 Commando. Nonostante il fucile d’assalto iniziale sia comunque un ottima arma, se volete aumentare le vostre kill streak in multiplayer dovrete migliorare il vostro arsenale ottenendo il VK78 Commando. Il fucile è ottenibile raccogliendolo in giro per i punti di spawn sparpagliati nelle mappe. Il VK78 è molto preciso e vi permetterà di ottenere diverse kill tramite il suo elevato rateo di fuoco. L’arma è particolarmente consigliata se giocate con mouse e tastiera (anche su console) in quanto aumenterà le vostre performance nelle classificate.

Miglior mitra: BR75 Battle Rifle – Halo Infinite: migliori armi

Il VK78 Commando non è abbastanza preciso per voi? Beh, se desiderate un arma che sia ancora più precisa allora non dovete far altro che cercare il BR75 Battle Rifle. Con il suo fuoco semi automatico, rimarrete meravigliati dalla sua capacità di arresto. Tuttavia, l’accuratezza potrà andare persino in secondo piano rispetto alla sua capacità di uccidere con solo un paio di colpi. Per riassumere, se cercare degli headshots facili per completare le sfide settimanali o semplicemente per ottenere kill immediate, il BR75 Battle Rifle è senza dubbio la scelta migliore. Proseguiamo adesso con un fucile da cecchino niente male.

Miglior cecchino: SRS99-S7 AM – Halo Infinite: migliori armi

Per quanto riguarda il lungo raggio, se cercate un cecchino che sia estremamente preciso e che vi dia soddisfazione nel realizzare trickshot in tutti gli spot delle mappe Big Team Battle di Halo Infinite, allora l’SRS99-S7 AM è quello che fa al caso vostro. Come detto, con questo fucile progettato per la lunga distanza dominerete tutti gli spot più vantaggiosi, dai corridoi agli angoli. Accovacciatevi dunque e sarete nella posizione migliore con l’arma migliore per fare centro. Andiamo avanti con forse una delle armi più letali di tutto il gioco, lo Skewer.

Miglior anticarro: Skewer – Halo Infinite: migliori armi

Nel contesto della modalità Big Team Battle, ovvero dove i giocatori si affrontano in enormi battaglie campali di ampio respiro, la miglior arma da avere è sicuramente lo Skewer. Sparando dei proiettili estremamente letali, quest’arma è in grado di danneggiare facilmente i veicoli e persino di abbattere quelli più leggeri con un solo colpo. Oltre all’enorme potenza d’arresto per veicoli di aria e di terra, lo Skewer è un’arma molto apprezzabile anche in modalità Arena. In questa modalità, riusciremo persino a one shottare i nemici. Per questi motivi, rappresenta una delle armi più letali del gioco.

Miglior arma speciale: Shock Rifle – Halo Infinite: migliori armi

Lo Shock Rifle è una tra le tante armi speciali che potete trovare in Halo Infinite. Se utilizzata, è in grado di sparare a nemici e oggetti multipli con un solo colpo. Per questo, lo Shock Rifle è l’arma perfetta per controllare strettoie e corrioi nella modalità Arena. Viceversa, risulta abbastanza sprecata se utilizzata negli enormi campi aperti della modalità Big Team Battle. Nella mappa giusta per lei, è dunque una delle migliori armi che potete trovare nel gioco. Tocca adesso a una delle armi più brutali per il corpo a corpo, il Gravity Hammer.

Miglior arma melee: Gravity Hammer – Halo Infinite: migliori armi

Per un’esperienza all’arma bianca, l’arma che consigliamo in questo caso è il Gravity Hammer. Con questo potente e possente martello riuscirete a schiacciare i vostri nemici in un battito di ciglia. Questo martello promette di one shottare i nemici con un singolo gargantuesco colpo. L’arma in questo caso da il suo meglio se utilizzata per stanare i nemici dietro gli angoli nelle strette e delimitate mappe della modalità Arena. Per terminare il nostro armamentario, ecco una delle armi storiche e più iconiche del franchise, il Needler.

Miglior pistola: Needler – Halo Infinite: migliori armi

Come negli altri Halo, il Needler è più un’arma contestuale se paragonata alle armi più letali che abbiamo visto finora. Rendendosi orgogliosa della sua abilità di tracciare i nemici, il Needler è ottima per scoraggiare l’avvicinamento dei nemici a media distanza. Il Needler non ha certo il maggior output di danno in assoluto, ma se i nemici vengono colpiti da almeno sette delle sue schegge viola, verrà scatenata una devastante esplosione che causerà un ingente numero di danni. Con questa pistola abbiamo visto tutte le migliori armi del titolo (ricordiamo, solo per quanto riguarda il multiplayer).

Un’arma per domarli tutti

Arrivati al termine della nostra lista, ricapitoliamo insieme quali sono le armi che vi daranno un discreto vantaggio in combattimento. A partire dai classici fucili quali il VK78 o il BR75, fino al cecchino SRS99-S7 oppure all’anticarro Skewer, In Halo Infinte sono disponibili moltissimi strumenti di morte adatti a tutte le occasioni, che siano da usare in combattimento ravvicinato, a distanza, in campo aperto o nelle mappe Arena. Per conoscere altri segreti e consigli sul titolo, leggete le nostre guide di Halo Infinite. Il gioco uscirà il prossimo 8 dicembre su piattaforme dell’ecosistema Xbox.

