New World: come salire di livello velocemente

Tutti i trucchi e consigli per salire di livello velocemente nel nuovo MMORPG di Amazon, New World

L’arrivo di New World nel panorama dei MMORPG ha portato una ventata d’aria fresca nel panorama di questa tipologia di giochi. Creare un MMORPG di successo è dura, data la presenza di altri colossi del genere come Final Fantasy XIV e World of Warcraft. Amazon Game Studios ha però deciso di lanciarsi in questo settore con un titolo che sta riscuotendo un discreto successo. New World infatti è stato invaso da molti giocatori grazie alla sua formula interessante basata su spedizioni e PVP. In questa guida di New World vi spieghiamo come salire di livello velocemente all’interno del gioco, elencando alcuni trucchi e consigli per aiutare i nuovi giocatori di questo MMORPG.

Priorità alla quest principale

Ci sono diversi modi per fare punti esperienza e salire di livello velocemente in New World, e indubbiamente la prima cosa da fare è seguire la quest principale del gioco. Questa non soltanto vi darà tantissimi punti esperienza per ogni quest completata, ma vi sbloccherà anche nuove aree da esplorare, nuove missioni extra e oggetti importanti come la Azoth Staff che servirà più avanti per sbloccare le spedizioni, ossia i dungeon del gioco.

Quando andrete in giro per cercare una quest aguzzate la vista per trovare inoltre delle note legate alla lore del mondo di gioco. Potrete trovarle semplicemente esplorando in qualsiasi situazione. Queste pagine danno una piccola quantità di esperienza, e sono un di più non indifferente se le trovate mentre vi state occupando di un’altra quest.

Vi consigliamo inoltre di iniziare sin da subito a far salire di livello le skill legate alla raccolta dei materiali. Cercate di portare mining e harvesting almeno a 30, dato che alcune quest della storia principale richiedono determinati materiali per essere completate, e potreste essere colti di sorpresa da queste richieste e perdere tempo successivamente nell’aumentare queste skill. Inoltre i materiali che non vi servono per le quest possono essere sempre rivenduti per ottenere del denaro extra.

Quest di fazione – New World: come salire di livello velocemente

Un altro modo per salire di livello velocemente in New World è dedicarsi alle quest delle varie fazioni presenti in gioco. Ogni giorno le prime tre quest di fazione fatte daranno molti più punti esperienza del normale, dunque converrà dedicargli un po’ di tempo quando accederete giornalmente al gioco. Alcune di queste missioni ruoteranno intorno all’uccisione di bestie selvagge come lupi, pecore e altri animali, e spesso troverete molti altri giocatori intenti a fare le vostre stesse missioni. Attaccare una creatura già attaccata da un altro giocatore non servirà a diminuire il numero necessario al completamento della vostra quest, dato che bisogna essere i primi a colpire l’animale per questo, ma vi darà comunque punti esperienza per il vostro personaggio e le vostre armi. Un’alternativa dunque migliore del semplice restare in attesa che compaiano nuovi nemici.

State attenti anche ai territori in cui entrate: ognuno è governato da una determinata fazione e fare quest e altre attività vi farà guadagnare punti con uno dei vari insediamenti presenti. Facendo ciò farete salire il livello di ogni fazione cosa che vi darà accesso ad alcuni bonus come ad esempio l’XP Boost, con cui otterrete molti più punti esperienza per ogni missione fatta all’interno di quel territorio.

Non dimenticate poi di sbloccare i templi per il viaggio rapido, solitamente ne esistono almeno un paio per ogni territorio, così da diminuire esponenzialmente i tempi di viaggio durante le esplorazioni. Ricordatevi anche di portare sempre dietro un bel quantitativo di cibo. Ogni razione consumata infatti vi rigenererà una piccola quantità di salute costantemente per circa 20 minuti di tempo, così da velocizzare i tempi di recupero tra un nemico e l’altro.

Armi e build – New World: come salire di livello velocemente

In New World è possibile avere due slot per le armi da gestire come si vuole. L’ideale sarebbe mettere insieme un’arma corpo a corpo e una dalla distanza, così da ottenere bonus e abilità dallo skill tree di ogni arma man mano che questa salirà di livello. Uno delle armi migliori per iniziare è l’ascia, che, grazie alla sua abilità Berserk Mode permette di aumentare i danni e la velocità di movimento, inoltre garantisce anche degli effetti di cura passivi. La seconda arma invece può variare molto a seconda delle preferenze del giocatore.

La life staff può essere utile per essere autonomi e curarsi facilmente in ogni situazione, in più il bonus di cura si aggiunge agli effetti passivi dell’ascia. L’arco d’altro canto, aumenta ulteriormente le statistiche legate alla velocità di movimento, e permette di colpire dalla distanza per poi attaccare in corpo a corpo con l’ascia. Questi però sono solo dei consigli, scegliete pure la migliore combinazione di armi che preferite e provatele tutte per vedere con quale vi troverete meglio.

Selezionare le vostre armi principali sarà una delle prime cose da fare, dato che questo vi aiuterà a delineare come far crescere gli attributi del vostro personaggio. A ogni livello guadagnato infatti otterrete un punto attributo da spendere. Questi vanno spesi negli attributi legati alle vostre armi principali così da ottenere il massimo danno da queste. Non vi preoccupate di sperimentare, fino al livello 20 sarà possibile riassegnare i punti attributo gratuitamente.

Per quanto riguarda l’armatura da utilizzare dipende molto dal vostro stile di gioco. Se preferite una build basata sull’agilità allora andate di armatura leggera: questa aumenterà i danni inflitti e la capacità di schivata, ma subirete più danni. Un’armatura media è un buon compromesso tra agilità e protezione, mentre un’armatura pesante è più adatta ai personaggi tank che mirano a una build difensiva per sopportare ingenti danni durante le battaglie.

Le ricompense per ogni livello di New World

Giunti alla conclusione di questa guida su come salire di livello velocemente in New World rimane soltanto di mostrarvi tutte le ricompense che si otterranno una volta arrivati a un determinato livello. Ad esempio dovrete aspettare fino al livello 10 per avere il permesso di duellare, mentre servirà il livello 20 per ottenere la quest legata all’importantissima Azoth Staff. Nel frattempo potreste anche essere interessati alla nostra guida dedicata a trucchi e consigli per giocare al meglio in New World.

Level 5: Secondo slot per l’arma, Survivalist quest (Accampamento tier 1)

Level 10: Duelli, Primo slot per la borsa

Level 15: Prima casa, accampamento tier 2, terzo slot per I consumabili

Level 20: Slot per gli anelli, quest principale per la Azoth Staff tier 1

Level 25: Quarto slot per I consumabili, Accampamento tier 3

Level 30: Secondo slot per la borsa, quest principale per la Azoth Staff tier 2

Level 35: Seconda casa

Level 40: Slot per gli orecchini, Accampamento tier 4, quest principale per la Azoth Staff tier 3

Level 45: Terzo slot per la borsa

Level 50: Invasioni

Level 55: Terza casa, Accampamento tier 5

Level 60: Outpost Rush

La nostra guida finisce qui, ma se vi servono altri consigli su altri giochi potete restare su tuttoteK anche per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.