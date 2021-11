GTA Trilogy: trucchi e codici per PS4, Xbox, Nintendo Switch e PC

Con l’arrivo di GTA Trilogy tornano anche gli iconici trucchi e codici caratteristici dei capitoli della serie

La Trilogy di GTA, che contiene San Andreas, GTA III e Vice City Stories è disponibile finalmente su tutte le principali piattaforme. Dopo un lieve passo falso di Rockstar, che ha dovuto rimuovere il titolo da PC per via di alcuni gravi problemi che non permettevano di accedere al launcher del publisher, questa nuova compilation di remaster è stata apprezzata dai giocatori storici di Grand Theft Auto, che hanno potuto rivivere i titoli originali, mentre altri fan sono rimasti alquanto delusi dalle minime differenze inserite all’interno dei giochi. Tuttavia, tra le cose rimaste invariate in GTA Trilogy, ci sono ancora i trucchi e i codici che era possibile inserire già nelle prime versioni rilasciate ormai più di dieci anni fa.

Pronti a portare il panico con i cari vecchi cheat di gioco

Per attivare i trucchi ed i codici in GTA Trilogy bisognerà premere la giusta combinazione di tasti mentre si sta giocando una partita. Certi codici potrebbero però non funzionare, poiché Rockstar dice di aver dovuto rimuoverne alcuni dalle Definitive Edition a causa di “ragioni tecniche” riguardanti il motore grafico Unreal. Ricordiamo che, come è sempre stato con i titoli di GTA, utilizzare dei trucchi porterà al blocco di alcuni trofei e traguardi, dunque sarà meglio fare un salvataggio a parte prima di cominciare a devastare il mondo con i propri poteri videoludici.

Grand Theft Auto III – GTA Trilogy: codici e trucchi

Iniziamo l’elenco dei codici e trucci di GTA Trilogy dal primo titolo in ordine cronologico dell’edizione definitiva, ovvero GTA III:

Ricevi tutte le armi, salute piena – protezione intera – ricevi 250.000 dollari

PlayStation: R2,R2,L1,R2, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su

R2,R2,L1,R2, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su Xbox: RT, RT, LB, RT, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su

RT, RT, LB, RT, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su Switch: ZR, ZR, L, ZR, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su

ZR, ZR, L, ZR, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su PC: GUNSGUNSGUNS – GESUNDHEIT – TORTOISE – IFIWEREARICHMAN

Aumenta livello ricercato

PlayStation: R2, R2, L1, R2, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra

R2, R2, L1, R2, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra Xbox: RT, RT, LB, RT, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra

RT, RT, LB, RT, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra Switch: ZR, ZR, L, ZR, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra

ZR, ZR, L, ZR, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra PC: MOREPOLICEPLEASE

Aumenta il gore

PlayStation: Quadrato, L1, Cerchio,Giù, L1, R1, Triangolo, Destra, L2, X

Quadrato, L1, Cerchio,Giù, L1, R1, Triangolo, Destra, L2, X Xbox: X, LB, B, Giù, LB, RB, Y, destra, LB, A

X, LB, B, Giù, LB, RB, Y, destra, LB, A Switch: Y, L, A, Giù, L, R, X, Destra, L, B

Y, L, A, Giù, L, R, X, Destra, L, B PC: NASTYLIMBSCHEAT

Cambia vestiti

PlayStation: Destra, Giù, Sinistra, Su, L1, L2, Su, Sinistra, Giù, Destra

Destra, Giù, Sinistra, Su, L1, L2, Su, Sinistra, Giù, Destra Xbox: Destra, Giù, Sinistra, Su, LB, LT, Su, Sinistra, Giù, Destra

Destra, Giù, Sinistra, Su, LB, LT, Su, Sinistra, Giù, Destra Switch: Destra, Giù, Sinistra, Su, L ,ZL, Su, Sinistra, Giù, Destra

Destra, Giù, Sinistra, Su, L ,ZL, Su, Sinistra, Giù, Destra PC: ILIKEDRESSINGUP

Pedoni armati

PlayStation: R2, R1, Triangolo, X, L2, L1, Su, Giù

R2, R1, Triangolo, X, L2, L1, Su, Giù Xbox: RT, RB, Y, A, LT, LB, Su, Giù

RT, RB, Y, A, LT, LB, Su, Giù Switch: ZR, R, X, B, ZL, L, Su, Giù

ZR, R, X, B, ZL, L, Su, Giù PC: WEAPONSFORALL

Pedoni arrabbiati

PlayStation: Giù, Su, Sinistra, Su, X, R1, R2, L1, L2

Giù, Su, Sinistra, Su, X, R1, R2, L1, L2 Xbox: Giù, Su, Sinistra, Su, A, RB, RT, LB, LT

Giù, Su, Sinistra, Su, A, RB, RT, LB, LT Switch: Giù, Su, Sinistra, Su, B, R, ZR, L, ZL

Giù, Su, Sinistra, Su, B, R, ZR, L, ZL PC: NOBODYLIKESME

Pedoni in rivolta

PlayStation: Giù, Su, Sinistra, Su, X, R1, R2, L2, L1

Giù, Su, Sinistra, Su, X, R1, R2, L2, L1 Xbox: Giù, Su, Sinistra, Su, A, RB, RT, Lt, LB

Giù, Su, Sinistra, Su, A, RB, RT, Lt, LB Switch: Giù, Su, Sinistra, Su, B, R, ZR, ZL , L

Giù, Su, Sinistra, Su, B, R, ZR, ZL , L PC: ITSALLOGOINGMAAAD

Accelera il tempo

PlayStation: Cerchio (3 volte), Quadrato (5 volte), Triangolo, Cerchio, Triangolo.

Cerchio (3 volte), Quadrato (5 volte), Triangolo, Cerchio, Triangolo. Xbox: B (3 volte), X (5 volte), LB, Y, B, Y

B (3 volte), X (5 volte), LB, Y, B, Y Switch: A (3 volte), Y (5 volte), L, X, A, X

A (3 volte), Y (5 volte), L, X, A, X PC: MADWEATHER

Accelera il gameplay

PlayStation: Triangolo, Su, Destra, Giù, Quadrato, L1, L2

Triangolo, Su, Destra, Giù, Quadrato, L1, L2 Xbox: Y, Su, Destra, Giù, X, LB, LT

Y, Su, Destra, Giù, X, LB, LT Switch: X, Su, Destra, Giù,, Y, L, ZL

X, Su, Destra, Giù,, Y, L, ZL PC: TIMEFLIESWHENYOU

Rallenta il gameplay

PlayStation: Triangolo, Su, Destra, Giù, Quadrato,

Triangolo, Su, Destra, Giù, Quadrato, Xbox: Y, Su, Destra, Giù, X, R1, R2

Y, Su, Destra, Giù, X, R1, R2 Switch: X, Su, Destra, Giù, Y, RB, RT

X, Su, Destra, Giù, Y, RB, RT PC: BOOOOORING

Migliora manovrabilità

PlayStation: R1, L1, R2, L1, sinistra, R1, R1, Triangolo

R1, L1, R2, L1, sinistra, R1, R1, Triangolo Xbox: RB, LB, RT, LB, sinistra, RB, RB, Y

RB, LB, RT, LB, sinistra, RB, RB, Y Switch: R, L, ZR, L, sinistra, R, R, X

R, L, ZR, L, sinistra, R, R, X PC: CORNERSLIKEMAD

Auto volanti

PlayStation: Destra, R2, Cerchio, R1, L2, Giù, L1, R1

Destra, R2, Cerchio, R1, L2, Giù, L1, R1 Xbox: Destra, ZR, A, R, ZL, Giù, L, R

Destra, ZR, A, R, ZL, Giù, L, R Switch: Destra, ZR, A, R, ZL, Giù, L, R

Destra, ZR, A, R, ZL, Giù, L, R PC: CHITTYBB

Distruggi tutte le auto

PlayStation: L2, R2, L1, R1, L2, R2, Triangolo, Quadrato, Cerchio, Triangolo, L2, L1

L2, R2, L1, R1, L2, R2, Triangolo, Quadrato, Cerchio, Triangolo, L2, L1 Xbox: LT, RT, LB, RB, LT, RT, Y, X, B, Y, LT, LB

LT, RT, LB, RB, LT, RT, Y, X, B, Y, LT, LB Switch: ZL, ZR, L, R, ZL, ZR, X, Y, A, X, LT, L

ZL, ZR, L, R, ZL, ZR, X, Y, A, X, LT, L PC: BANGBANGBANG

Auto invisibili

PlayStation: L1, L1, Quadrato, R2, Triangolo, L1, Triangolo

L1, L1, Quadrato, R2, Triangolo, L1, Triangolo Xbox: LB, LB, X, RT, Y, LB, Y

LB, LB, X, RT, Y, LB, Y Switch: L, L, Y, ZR, X, L, X

L, L, Y, ZR, X, L, X PC: ANICESETOFWHEELS

Spawn carroarmato

PlayStation: Cerchio (6 volte), R1, L2, L1, Triangolo, Cerchio, Triangolo

Cerchio (6 volte), R1, L2, L1, Triangolo, Cerchio, Triangolo Xbox: B (6 volte), RB, LT, LB, Y, B, Y

B (6 volte), RB, LT, LB, Y, B, Y Switch: A (6 volte), R, ZL, L, X, B, X

A (6 volte), R, ZL, L, X, B, X PC: GIVEUSATANK

Tempo sereno

PlayStation: L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, Triangolo

L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, Triangolo Xbox: LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, Y

LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, Y Switch: L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, X

L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, X PC: SKINCANCERFORME

Tempo nuvoloso

PlayStation: L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, Quadrato

L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, Quadrato Xbox: LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, X

LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, X Switch: L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, Y

L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, Y PC: ILIKESCOTLAND

Tempo piovoso

PlayStation: L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, Cerchio

L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, Cerchio Xbox: LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, B

LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, B Switch: L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, A

L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, A PC: ILOVESCOTLAND

Tempo nebbioso

PlayStation: L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, X

L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, X Xbox: LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, A

LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, A Switch: L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, B

L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, B PC: PEASOUP

Grand Theft Auto: Vice City – GTA Trilogy, trucchi e codici

Adesso, andiamo ad elencare tutti i trucchi e codici disponibili per il capitolo di Vice City nella GTA Trilogy:

Set armi #1

PlayStation: R1, R2, L1, R2, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su

R1, R2, L1, R2, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su Xbox: RB, RT, LB, RT, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su

RB, RT, LB, RT, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su Switch: R, ZR, L, ZR, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su

R, ZR, L, ZR, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su PC: THUGSTOOLS

Set armi 2#

PlayStation: R1, R2, L1, R2, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Giù, Sinistra

R1, R2, L1, R2, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Giù, Sinistra Xbox: RB, RT, LB, RT, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Giù, Sinistra

RB, RT, LB, RT, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Giù, Sinistra Switch: R, ZR, L, ZR, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Giù, Sinistra

R, ZR, L, ZR, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Giù, Sinistra PC: PROFESSIONALTOOLS

Set armi #3

PlayStation: R1, R2, L1, R2, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Giù, Giù

R1, R2, L1, R2, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Giù, Giù Xbox: RB, RT, LB, RT, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Giù, Giù

RB, RT, LB, RT, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Giù, Giù Switch: R, ZR, L, ZR, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Giù, Giù

R, ZR, L, ZR, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Giù, Giù PC: NUTTERTOOLS

Salute massima

PlayStation: R1, R2, L1, Cerchio, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su

R1, R2, L1, Cerchio, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su Xbox: RB, RT, LB, B, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su

RB, RT, LB, B, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su Switch: R, ZR, L, A, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su

R, ZR, L, A, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su PC: ASPIRINE

Armatura massima

PlayStation: R1, R2, L1, X, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su

R1, R2, L1, X, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su Xbox: RB, RT, LB, A, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su

RB, RT, LB, A, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su Switch: R, ZR, L, B, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su

R, ZR, L, B, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su PC: PRECIOUSPROTECTION

Morte istantanea

PlayStation: Destra, L2, Giù, R1, Sinistra, Sinistra, R1, L1, L2, L1

Destra, L2, Giù, R1, Sinistra, Sinistra, R1, L1, L2, L1 Xbox: Destra, LT, Giù, RB, Sinistra, Sinistra, RB, LB, LT, LB

Destra, LT, Giù, RB, Sinistra, Sinistra, RB, LB, LT, LB Switch: Destra, ZL, giù, R, Sinistra, Sinistra, R, L, ZL, L

Destra, ZL, giù, R, Sinistra, Sinistra, R, L, ZL, L PC: ICANTTAKEITANYMORE

Aumenta livello ricercato

PlayStation: R1, R1, Cerchio, R2, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra

R1, R1, Cerchio, R2, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra Xbox: RB, RB, B, RT, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra

RB, RB, B, RT, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra Switch: R, R, A, ZR, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra

R, R, A, ZR, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra PC: YOUWONTTAKEMEALIVE

Riduci livello ricercato

PlayStation: R1, R1, Cerchio, R2, Su, Giù, Su, Giù, Su, Giù

R1, R1, Cerchio, R2, Su, Giù, Su, Giù, Su, Giù Xbox: RB, RB, B, RT, Su, Giù, Su, Giù, Su, Giù

RB, RB, B, RT, Su, Giù, Su, Giù, Su, Giù Switch: R, R, A, ZR, Su, Giù, Su, Giù, Su, Giù

R, R, A, ZR, Su, Giù, Su, Giù, Su, Giù PC: LEAVEMEALONE

Cambia vestiti

PlayStation: Destra, Destra, Sinistra, Su, L1, L2, Sinistra, Su, Giù, Destra

Destra, Destra, Sinistra, Su, L1, L2, Sinistra, Su, Giù, Destra Xbox: Destra, Destra, Sinistra, Su, LB, LT, Sinistra, Su, Giù, Destra

Destra, Destra, Sinistra, Su, LB, LT, Sinistra, Su, Giù, Destra Switch: Destra, Destra, Sinistra, Su, L, ZL, Sinistra, Su, Giù, Destra

Destra, Destra, Sinistra, Su, L, ZL, Sinistra, Su, Giù, Destra PC: STILLLIKEDRESSINGUP

Pedoni armati

PlayStation: R2, R1, X, Triangolo, Su, Giù

R2, R1, X, Triangolo, Su, Giù Xbox: RT, RB, A ,Y ,A Y, Su, Giù

RT, RB, A ,Y ,A Y, Su, Giù Switch: ZR, R, B, X, B, X, Su, Giù

ZR, R, B, X, B, X, Su, Giù PC: OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS

Pedoni arrabbiati

PlayStation: Giù, Su (3 volte), X, R2, R1, L2, L2

Giù, Su (3 volte), X, R2, R1, L2, L2 Xbox: Giù, Su (3 volte), A, RT, RB, LT, LT

Giù, Su (3 volte), A, RT, RB, LT, LT Switch: Giù, Su (3 volte), B, ZR, R, ZL, ZL

Giù, Su (3 volte), B, ZR, R, ZL, ZL PC: NOBODYLIKESME

Pedoni in rivolta

PlayStation: Giù, Sinistra, Su, Sinistra, X, R2, R1, L2, L1

Giù, Sinistra, Su, Sinistra, X, R2, R1, L2, L1 Xbox: Giù, Sinistra, Su, Sinistra, A, RT, RB, LT, LB

Giù, Sinistra, Su, Sinistra, A, RT, RB, LT, LB Switch: Giù, Sinistra, Su, Sinistra, B, ZR, R, ZL, L

Giù, Sinistra, Su, Sinistra, B, ZR, R, ZL, L PC: FIGHTFIGTFIGHT

Gameplay accelerato

PlayStation: Cerchio, Cerchio, L1, Quadrato, L1, Quadrato (3 volte), L1, Triangolo, Cerchio, Triangolo

Cerchio, Cerchio, L1, Quadrato, L1, Quadrato (3 volte), L1, Triangolo, Cerchio, Triangolo Xbox: B, B, LB, X, LB, X (3 volte), LB, Y, B, Y

B, B, LB, X, LB, X (3 volte), LB, Y, B, Y Switch: A, A, L, Y, L, Y (3 volte), L, X, A, X

A, A, L, Y, L, Y (3 volte), L, X, A, X PC: ONSPEED

Gameplay rallentato

PlayStation: Triangolo, su, destra, giù, Quadrato, R2, R1

Triangolo, su, destra, giù, Quadrato, R2, R1 Xbox: Y, Su, Destra, Giù, X, RT, RB

Y, Su, Destra, Giù, X, RT, RB Switch: X, Su, Destra, Giù, Y, ZR, R

X, Su, Destra, Giù, Y, ZR, R PC: BOORING

Migliora manovrabilità

PlayStation: Triangolo, R1, R1, sinistra, R1, L1, R2, L1

Triangolo, R1, R1, sinistra, R1, L1, R2, L1 Xbox: Y, RB, RB, Sinistra, RB, LB, RT, LB

Y, RB, RB, Sinistra, RB, LB, RT, LB Switch: X, R, R, Sinistra, R, L, ZR, L

X, R, R, Sinistra, R, L, ZR, L PC: GRIPISEVERYTHING

Traffico aggressivo

PlayStation: R2, Cerchio, R1, L2, sinistra, R1, L2, R2, L2

R2, Cerchio, R1, L2, sinistra, R1, L2, R2, L2 Xbox: RT, B, RB, LT, Sinistra, RB, LB, RT, LT

RT, B, RB, LT, Sinistra, RB, LB, RT, LT Switch: ZR, A, R, ZL, Sinistra, R, L ,ZR, ZL

ZR, A, R, ZL, Sinistra, R, L ,ZR, ZL PC: MIAMITRAFFIC

Traffico esplosivo

PlayStation: R2, L2, R1, L1, L2, R2, Quadrato, Triangolo, Cerchio, Triangolo, L2, L1

R2, L2, R1, L1, L2, R2, Quadrato, Triangolo, Cerchio, Triangolo, L2, L1 Xbox: RT, LT, RB,LB,LT,RT, X, Y, B, Y, LT, LB

RT, LT, RB,LB,LT,RT, X, Y, B, Y, LT, LB Switch: ZR, ZL, R, L ,ZL, ZR, Y, Z, A, X, ZL, L

ZR, ZL, R, L ,ZL, ZR, Y, Z, A, X, ZL, L PC: BIGBANG

Auto rosa

PlayStation: Cerchio, L1, giù, L2, sinistra, X, R1, L1, destra, X

Cerchio, L1, giù, L2, sinistra, X, R1, L1, destra, X Xbox: B, LB, Giù, LT, Sinistra, A, RB, LB, Destra, B

B, LB, Giù, LT, Sinistra, A, RB, LB, Destra, B Switch: A, L, Giù, ZL, Sinistra, B, R, L, Destra, A

A, L, Giù, ZL, Sinistra, B, R, L, Destra, A PC: AHAIRDRESSERCAR

Auto nere

PlayStation: Cerchio, L2, su, R1, sinistra, X, R1, L1, sinistra, Cerchio

Cerchio, L2, su, R1, sinistra, X, R1, L1, sinistra, Cerchio Xbox: B, LT, Su, RB, Sinistra, A, RB, LB, Sinistra, B

B, LT, Su, RB, Sinistra, A, RB, LB, Sinistra, B Switch: A, ZL, Up, R, Sinistra, B, R, L, Sinistra, A

A, ZL, Up, R, Sinistra, B, R, L, Sinistra, A PC: IWANTITPAINTEDBLACK

Spawn carroarmato

PlayStation: Cerchio, Cerchio, L1, Cerchio (3 volte), L1, L2, R1, Triangolo, Cerchio, Triangolo

Cerchio, Cerchio, L1, Cerchio (3 volte), L1, L2, R1, Triangolo, Cerchio, Triangolo Xbox: B, B, LB, B (3 volte), LB, LT, RB, Y, B, Y

B, B, LB, B (3 volte), LB, LT, RB, Y, B, Y Switch: A, A, L, A (3 volte), L, ZL, R, X, A, X

A, A, L, A (3 volte), L, ZL, R, X, A, X PC: PANZER

Spawn Dodo

PlayStation: Destra, R2, Cerchio, R1, L2, Giù, L1, R1

Destra, R2, Cerchio, R1, L2, Giù, L1, R1 Xbox: Destra, RT, B, RB, LT, Giù, LB, RB

Destra, RT, B, RB, LT, Giù, LB, RB Switch: Destra, ZR, A, R, ZL, Giù, L, R

Destra, ZR, A, R, ZL, Giù, L, R PC: FLYINGWAYS

Spawn Bloodring Banger

PlayStation : Su, Destra, Destra, L1, Destra, Su, Quadrato, L2

: Su, Destra, Destra, L1, Destra, Su, Quadrato, L2 Xbox : Su, Destra, Destra, LB, Destra, Su, X, LT

: Su, Destra, Destra, LB, Destra, Su, X, LT Switch : Su, Destra, Destra, L, Destra, Su, Y, ZL

: Su, Destra, Destra, L, Destra, Su, Y, ZL PC: TRAVELINSTYLE

Spawn Bloodring Racer

PlayStation : Giù, R1, Cerchio, L2, L2, X, R1, L1, Sinistra, Sinistra

: Giù, R1, Cerchio, L2, L2, X, R1, L1, Sinistra, Sinistra Xbox : Giù, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Sinistra, Sinistra

: Giù, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Sinistra, Sinistra Switch : Giù, R, A, ZL, ZL, B, R, L, Sinistra, Sinistra

: Giù, R, A, ZL, ZL, B, R, L, Sinistra, Sinistra PC: GETTHEREQUICKLY

Spawn Caddy

PlayStation : Cerchio, L1, Su, R1, L2, X, R1, L1, Cerchio, X

: Cerchio, L1, Su, R1, L2, X, R1, L1, Cerchio, X Xbox: B, LB, Su, RB, LT, A, RB, LB, B, A

B, LB, Su, RB, LT, A, RB, LB, B, A Switch : A, L , Su, R, ZL, B, R, L, A, B

: A, L , Su, R, ZL, B, R, L, A, B PC: BETTERTHANWALKING

Spawn Hotring Racer (1)

PlayStation : R1,Cerchio, R2, Destra, L1, L2, X, X, Quadrato, R1

: R1,Cerchio, R2, Destra, L1, L2, X, X, Quadrato, R1 Xbox : RB, B, RT, Destra, LB, LT, A, A, X, RB

: RB, B, RT, Destra, LB, LT, A, A, X, RB Switch : R, A, ZR, Destra, L, ZL, B, B, Y, R

: R, A, ZR, Destra, L, ZL, B, B, Y, R PC: GETTHEREEVERYFASTINDEED

Spawn Hotring Racer (2)

PlayStation : R2, L1, Cerchio, Destra, L1, R1, Destra, Su, Cerchio, R2

: R2, L1, Cerchio, Destra, L1, R1, Destra, Su, Cerchio, R2 Xbox : RT, LB, B, Destra, LB, RB, Destra, Su, B, RT

: RT, LB, B, Destra, LB, RB, Destra, Su, B, RT Switch : ZR, L, A, Destra, L, R, Destra, Su, A, ZR

: ZR, L, A, Destra, L, R, Destra, Su, A, ZR PC: GETTEREAMAZINGLYFAST

Spawn Love Fist Limousine

PlayStation: R2, Su, L2, Sinistra, Sinistra, R1, L1, Cerchio, L1, Cerchio, Destra

R2, Su, L2, Sinistra, Sinistra, R1, L1, Cerchio, L1, Cerchio, Destra Xbox: RT, Su, LT, Sinistra, Sinistra, RB, LB, B, Destra

RT, Su, LT, Sinistra, Sinistra, RB, LB, B, Destra Switch: ZR, Su, ZL, Sinistra, Sinistra, R, L, A, Destra

ZR, Su, ZL, Sinistra, Sinistra, R, L, A, Destra PC: ROCKANDROLLCAR

Spawn Carro funebre

PlayStation : Giù, R2, Giù, R1, L2, Sinistra, R1, L1, Sinistra, Destra

: Giù, R2, Giù, R1, L2, Sinistra, R1, L1, Sinistra, Destra Xbox : Giù, RT, Giù, RB, LT, Sinistra, RB, LB, Sinistra, Destra

: Giù, RT, Giù, RB, LT, Sinistra, RB, LB, Sinistra, Destra Switch : Giù, ZR, Giù, R, ZL, Sinistra, R, L, Sinistra, Destra

: Giù, ZR, Giù, R, ZL, Sinistra, R, L, Sinistra, Destra PC: THELASTRIDE

Spawn Sabre Turbo

PlayStation : Destra, L2, Giù, L2, L2, X, R1, L1, Cerchio, Sinistra

: Destra, L2, Giù, L2, L2, X, R1, L1, Cerchio, Sinistra Xbox : Destra, LT, Giù, LT, LT, A, RB, LB, B, Sinistra

: Destra, LT, Giù, LT, LT, A, RB, LB, B, Sinistra Switch : Destra, ZL, Giù, ZL, ZL, B, R, L, A, Sinistra

: Destra, ZL, Giù, ZL, ZL, B, R, L, A, Sinistra PC: GETTHEREFAST

Spawn Trashmaster

PlayStation : Cerchio, R1, Cerchio, R1, Sinistra, Sinistra, R1, L1, Cerchio, Destra

: Cerchio, R1, Cerchio, R1, Sinistra, Sinistra, R1, L1, Cerchio, Destra Xbox : B, RB, B, RB, Sinistra, Sinistra, RB, LB, B, Destra

: B, RB, B, RB, Sinistra, Sinistra, RB, LB, B, Destra Switch : A, R, A, R, Sinistra, Sinistra, R, L, A, Destra

: A, R, A, R, Sinistra, Sinistra, R, L, A, Destra PC: RUBBISCAR

Skin Rossa da Leather Master

PlayStation : Destra, Destra, Sinistra, Su, L1, L2, Sinistra, Su, Giù, Destra

: Destra, Destra, Sinistra, Su, L1, L2, Sinistra, Su, Giù, Destra Xbox : Destra, Destra, Sinistra, Su, LB, LT, Sinistra, Su, Giù, Destra

: Destra, Destra, Sinistra, Su, LB, LT, Sinistra, Su, Giù, Destra Switch : Destra, Destra, Sinistra, Su, L, ZL, Sinistra, Su, Giù, Destra

: Destra, Destra, Sinistra, Su, L, ZL, Sinistra, Su, Giù, Destra PC: STILLIKEDRESSINGUP

Skin Candy

PlayStation: Cerchio, R2, Giù, R1, Sinistra, Destra, R1, L1, X, L2

Cerchio, R2, Giù, R1, Sinistra, Destra, R1, L1, X, L2 Xbox: B, RT, Giù, RB, Sinistra, Destra, RB, LB, A, LT

B, RT, Giù, RB, Sinistra, Destra, RB, LB, A, LT Switch: A, ZR, Giù, R, Sinistra, Destra, R, L, B, ZL

A, ZR, Giù, R, Sinistra, Destra, R, L, B, ZL PC: IWANTBIGTITS

Skin Hilary King

PlayStation: R1, Cerchio, R2, L1, Destra, R1, L1, X, R2

R1, Cerchio, R2, L1, Destra, R1, L1, X, R2 Xbox: RB, B, RT, LB, Destra, RB, LB, A, RT

RB, B, RT, LB, Destra, RB, LB, A, RT Switch: R, A, ZR, L, Destra, R, L, B, ZR

R, A, ZR, L, Destra, R, L, B, ZR PC: ILOOKLIKEHILARY

Skin Ken Rosenberg

PlayStation : Destra, L1, Su, L2, L1, Destra, R1, L1, X, R1

: Destra, L1, Su, L2, L1, Destra, R1, L1, X, R1 Xbox : Destra; LB, Su, LT, LB, Destra, RB, LB, A, RB

: Destra; LB, Su, LT, LB, Destra, RB, LB, A, RB Switch : Destra, L, SU, ZL, L, Destra, R, L, B, R

: Destra, L, SU, ZL, L, Destra, R, L, B, R PC: MYSONISALAWYER

Skin Lance Vance

PlayStation : Cerchio, L2, Sinistra, X, R1, L1, X, L1

: Cerchio, L2, Sinistra, X, R1, L1, X, L1 Xbox : B, LT, Sinistra, A, RB, LB, A, LB

: B, LT, Sinistra, A, RB, LB, A, LB Switch : A, ZL, Sinistra, B, R, L, B, L

: A, ZL, Sinistra, B, R, L, B, L PC: LOOKLIKEVANCE

Skin Membro Love Fist (1)

PlayStation : Giù, L1, Giù, L2, Sinistra, X, R1, L1, X, X

: Giù, L1, Giù, L2, Sinistra, X, R1, L1, X, X Xbox : Giù, LB, Giù, LT, Sinistra, A, RB, LB, A, A

: Giù, LB, Giù, LT, Sinistra, A, RB, LB, A, A Switch : Giù, L, Giù, ZL, Sinistra, B, R, L, B, B

: Giù, L, Giù, ZL, Sinistra, B, R, L, B, B PC: ROCKANDROLLMAN

Skin Membro Love Fist (2)

PlayStation : R1, L2, R2, L1, Destra, R2, Sinistra, X, Quadrato, L1

: R1, L2, R2, L1, Destra, R2, Sinistra, X, Quadrato, L1 Xbox : RB, LT, RT, LB, Destra, RT, Sinistra, A, X, LB

: RB, LT, RT, LB, Destra, RT, Sinistra, A, X, LB Switch : R, ZL, ZR, L, Destra, ZR, Sinistra, B, Y, L

: R, ZL, ZR, L, Destra, ZR, Sinistra, B, Y, L PC: WELOVEOURDICK

Skin Mercedes

PlayStation : R2, L1, Su, L1, Destra, R1, Destra, Su, Cerchio, Triangolo

: R2, L1, Su, L1, Destra, R1, Destra, Su, Cerchio, Triangolo Xbox : RT, LB, Su, LB, Destra, RB, Destra, Su, B, Y

: RT, LB, Su, LB, Destra, RB, Destra, Su, B, Y Switch : ZR, L, Su, L, Destra, R, Destra, Su, A, X

: ZR, L, Su, L, Destra, R, Destra, Su, A, X PC: FOXYLITTLETHING

Skin Phil Cassady

PlayStation : Destra, R1, Su, R2, Destra, R1, L1, Destra, Cerchio

: Destra, R1, Su, R2, Destra, R1, L1, Destra, Cerchio Xbox : Destra, RB, Su, RT, LB, Destra, RB, LB, Destra, B

: Destra, RB, Su, RT, LB, Destra, RB, LB, Destra, B Switch : Destra, R, Su, ZR, L, Destra, R, L, Destra, A

: Destra, R, Su, ZR, L, Destra, R, L, Destra, A PC: ONEARMEDBANDIT

Skin Ricardo Diaz

PlayStation : L1, L2, R1, R2, Giù, L1, R2, L2

: L1, L2, R1, R2, Giù, L1, R2, L2 Xbox : LB, LT, RB, RT, Giù, LB, RT, LT

: LB, LT, RB, RT, Giù, LB, RT, LT Switch : L, ZL, R, ZR, Giù, L, ZR, ZL

: L, ZL, R, ZR, Giù, L, ZR, ZL PC: CHEATSHAVEBEENCRACKED

Skin Sonny Forelli

PlayStation : Cerchio, L1, Cerchio, L2, Sinistra, X, R1, L1, X, X

: Cerchio, L1, Cerchio, L2, Sinistra, X, R1, L1, X, X Xbox : B, LB, B, LT, Sinistra, A, RB, LB, A, A

: B, LB, B, LT, Sinistra, A, RB, LB, A, A Switch : A, L, A, ZL, Sinistra, B, R, L, B, B

: A, L, A, ZL, Sinistra, B, R, L, B, B PC: IDONTHAVETHEMONEYSONNY

Tempo sereno

PlayStation : R2, X, L1, L1, L2 (3 volte), Giù

: R2, X, L1, L1, L2 (3 volte), Giù Xbox : RT, A, LB, LB, LT (3 volte), Giù

: RT, A, LB, LB, LT (3 volte), Giù Switch : ZR, B, L, L, ZL (3 volte), Giù

: ZR, B, L, L, ZL (3 volte), Giù PC: APLEASANTDAY

Tempo con sole

PlayStation : R2, X, L1, L1, L2 (3 volte), Triangolo

: R2, X, L1, L1, L2 (3 volte), Triangolo Xbox : RT, A, LB, LB, LT (3 volte), Y

: RT, A, LB, LB, LT (3 volte), Y Switch : ZR, B, L, L, ZL (3 volte), X

: ZR, B, L, L, ZL (3 volte), X PC: ALOVELYDAY

Tempo nuvoloso

PlayStation : R2, X, L1, L1, L2 (3 volte), Quadrato

: R2, X, L1, L1, L2 (3 volte), Quadrato Xbox : RT, A, LB, LT (3 volte), X

: RT, A, LB, LT (3 volte), X Switch : ZR, B, L, L, ZL (3 volte), Y

: ZR, B, L, L, ZL (3 volte), Y PC: ABITDRIEG

Tempo piovoso

PlayStation : R2, X, L1, L1, L2 (3 volte), Cerchio

: R2, X, L1, L1, L2 (3 volte), Cerchio Xbox : RT, A, LB, LB, LT (3 volte), B

: RT, A, LB, LB, LT (3 volte), B Switch : ZR, B, L, L, ZL (3 volte), A

: ZR, B, L, L, ZL (3 volte), A PC: CATSANDDOGS

Tempo nebbioso

PlayStation : R2, X, L1, L1, L2 (3 volte), X

: R2, X, L1, L1, L2 (3 volte), X Xbox : RT, A, LB, LT (3 volte), A

: RT, A, LB, LT (3 volte), A Switch : ZER, B, L, L, ZL (3 volte), B

: ZER, B, L, L, ZL (3 volte), B PC: CANTSEEATHING

Grand Theft Auto: San Andreas – GTA Trilogy: codici e trucchi

Ed infine, concludiamo questa lista di trucchi e codici con San Andreas:

Set armi #1

PlayStation : R1, R2, L1, R2, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su

: R1, R2, L1, R2, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su Xbox : RB, RT, LB, RT, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su

: RB, RT, LB, RT, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su Switch : R, ZR, L, ZR, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su

: R, ZR, L, ZR, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su PC: THUGSARMOURY

Set armi #2

PlayStation : R1, R2, L1, R2, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Giù, Sinistra

: R1, R2, L1, R2, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Giù, Sinistra Xbox : RB, RT, LB, RT, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Giù, Sinistra

: RB, RT, LB, RT, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Giù, Sinistra Switch : R, ZR, L, ZR, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Giù, Sinistra

: R, ZR, L, ZR, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Giù, Sinistra PC: PROFESSIONALSKIT

Set armi #3

PlayStation : R1, R2, L1, R2, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù (3 Volte)

: R1, R2, L1, R2, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù (3 Volte) Xbox : RB, LT, LB, RT, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù (3 Volte)

: RB, LT, LB, RT, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù (3 Volte) Switch : R, ZR, L, ZR, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù (3 Volte)

: R, ZR, L, ZR, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù (3 Volte) PC: NUTTERSTOYS

Ricevi 250.000 dollari, salute e armatura al massimo

PlayStation : R1, R2, L1, X, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su

: R1, R2, L1, X, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su Xbox : RB, RT, LB, A, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su

: RB, RT, LB, A, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su Switch : R, ZR, L, B, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su

: R, ZR, L, B, Sinistra, Giù, Destra, Su, Sinistra, Giù, Destra, Su PC: INEEDSOMEHELP

Morte istantanea

PlayStation : Destra, L2, Giù, R1, Sinistra, Sinistra, R1, L1, L2, L1

: Destra, L2, Giù, R1, Sinistra, Sinistra, R1, L1, L2, L1 Xbox : Destra, LT, Giù, RB, Sinistra, Sinistra, RB, LB, LT, LB

: Destra, LT, Giù, RB, Sinistra, Sinistra, RB, LB, LT, LB Switch : Destra, ZL, Giù, R, Sinistra, Sinistra, R, L, ZL, L

: Destra, ZL, Giù, R, Sinistra, Sinistra, R, L, ZL, L PC: GOODBYECRUELWORLD

Munizioni infinite

PlayStation : L1, R1, Quadrato, R1, Sinistra, R2, R1, Sinistra, Quadrato, Giù, L1, L1

: L1, R1, Quadrato, R1, Sinistra, R2, R1, Sinistra, Quadrato, Giù, L1, L1 Xbox : LB, RB, X, RB, Sinistra, RT, RB, Sinistra, X, Giù, LB, LB

: LB, RB, X, RB, Sinistra, RT, RB, Sinistra, X, Giù, LB, LB Switch : L, R, Y, R, Sinistra, ZR, R, Sinistra, Y, Giù, L, L

: L, R, Y, R, Sinistra, ZR, R, Sinistra, Y, Giù, L, L PC: FULLCLIP

Salute infinita

PlayStation : Giù, X, Destra, Sinistra, Destra, R1, Destra, Giù, Su, Triangolo

: Giù, X, Destra, Sinistra, Destra, R1, Destra, Giù, Su, Triangolo Xbox : Giù, A, Destra, Sinistra, Destra, RB, Destra, Giù, Su, Y

: Giù, A, Destra, Sinistra, Destra, RB, Destra, Giù, Su, Y Switch : Giù, B, Destra, Sinistra, Destra, R, Destra, Giù, Su, X

: Giù, B, Destra, Sinistra, Destra, R, Destra, Giù, Su, X PC: INEEDSOMEHELP

Capacità Polmonare Infinita

PlayStation : Giù, Sinistra, L1, Giù, Giù, R2, Giù, L2, Giù

: Giù, Sinistra, L1, Giù, Giù, R2, Giù, L2, Giù Xbox : Giù, Sinistra, LB, Giù, Giù, RT, Giù, LT, Giù

: Giù, Sinistra, LB, Giù, Giù, RT, Giù, LT, Giù Switch : Giù, Sinistra, L, Giù, Giù, ZR, Giù, ZL, Giù

: Giù, Sinistra, L, Giù, Giù, ZR, Giù, ZL, Giù PC: MANFROMATLANTIS

Aumenta livello ricercato

PlayStation : R1, R1, CerchiO, R2, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra

: R1, R1, CerchiO, R2, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra Xbox : RB, RB, B, RT, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra

: RB, RB, B, RT, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra Switch : R, R, A, ZR, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra

: R, R, A, ZR, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra PC: TURNUPTHEHEAT

Riduci livello ricercato

PlayStation : R1, R1, Cerchio, R2, Su, Giù, Su, Giù, Su, Giù

: R1, R1, Cerchio, R2, Su, Giù, Su, Giù, Su, Giù Xbox : RB, RB, B, Su, Giù, Su, Giù, Su, Giù

: RB, RB, B, Su, Giù, Su, Giù, Su, Giù Switch : R, R, A, ZR, Su, Giù, Su, Giù, Su, Giù

: R, R, A, ZR, Su, Giù, Su, Giù, Su, Giù PC: TURNDOWNTHEHEAT

Blocca livello ricercato

PlayStation : Cerchio, Destra, Cerchio, Destra, Sinistra, Quadrato, Triangolo, Su

: Cerchio, Destra, Cerchio, Destra, Sinistra, Quadrato, Triangolo, Su Xbox : B, Destra, B, Destra, sinistra, X, Y, Su

: B, Destra, B, Destra, sinistra, X, Y, Su Switch : A, Destra, A, Destra, Sinistra, Y, X, Su

: A, Destra, A, Destra, Sinistra, Y, X, Su PC: IDOASIPLEASE

Grasso al massimo

PlayStation : Triangolo, Su, Sinistra, Destra, Quadrato, Cerchio, Giù

: Triangolo, Su, Sinistra, Destra, Quadrato, Cerchio, Giù Xbox : Y, Su, Sinistra, Destra, X, B, Su

: Y, Su, Sinistra, Destra, X, B, Su Switch : X, Su, Sinistra, Destra, Y, A, Giù

: X, Su, Sinistra, Destra, Y, A, Giù PC: WHOATEALLTHEPIES

Muscoli al massimo

PlayStation : Triangolo, Su, Su, Sinistra, Destra, Quadrato, Cerchio, Sinistra

: Triangolo, Su, Su, Sinistra, Destra, Quadrato, Cerchio, Sinistra Xbox : Y, Su, Su, Sinistra, Destra, X, B, Sinistra

: Y, Su, Su, Sinistra, Destra, X, B, Sinistra Switch : X, Su, Su, Sinistra, Destra, Y, A, Sinistra

: X, Su, Su, Sinistra, Destra, Y, A, Sinistra PC: BUFFMEUP

Rispetto al massimo

PlayStation : L1, R1, Triangolo, Giù, R2, X, L1, Su, L2, L1, L1

: L1, R1, Triangolo, Giù, R2, X, L1, Su, L2, L1, L1 Xbox : LB, RB, Y, Giù, RT, A, LB, Su, LT, LT, LB, LB

: LB, RB, Y, Giù, RT, A, LB, Su, LT, LT, LB, LB Switch : L, R, X, Giù, ZR, B, L, Su, ZL, ZL, L, L

: L, R, X, Giù, ZR, B, L, Su, ZL, ZL, L, L PC: WORSHIPME

Super salto

PlayStation : Su, Su, Triangolo, Triangolo, Su, Su, Sinistra, Destra, Quadrato, R2, R2

: Su, Su, Triangolo, Triangolo, Su, Su, Sinistra, Destra, Quadrato, R2, R2 Xbox : Su, Su, Y, Y, Su, Su, Sinistra, Destra, X, RT, RT

: Su, Su, Y, Y, Su, Su, Sinistra, Destra, X, RT, RT Switch : Su, Su, X, X, Su, Su, Sinistra, Destra, Y, ZR, ZR

: Su, Su, X, X, Su, Su, Sinistra, Destra, Y, ZR, ZR PC: KANGAROO

Super pugno

PlayStation : Su, Sinistra, X, Triangolo, R1, Cerchio (3 volte), L2

: Su, Sinistra, X, Triangolo, R1, Cerchio (3 volte), L2 Xbox : Su, Sinistra, A, Y, RB, B (3 volte), LT

: Su, Sinistra, A, Y, RB, B (3 volte), LT Switch : Su, Sinistra, B, X, R, A (3 volte), ZL

: Su, Sinistra, B, X, R, A (3 volte), ZL PC: STINGLIKEABEE

Pedoni armati

PlayStation : R2, R1, X, Triangolo, X, Triangolo, Su, Giù

: R2, R1, X, Triangolo, X, Triangolo, Su, Giù Xbox : RT, RB, A, Y, A ,Y, Su, Giù

: RT, RB, A, Y, A ,Y, Su, Giù Switch : ZR, R, B, X, B, X, Su, Giù

: ZR, R, B, X, B, X, Su, Giù PC: SURROUNDEDBYNUTTERS

Pedoni arrabbiati

PlayStation : Giù, Su (3 volte), X, R2, R1, L2, L2

: Giù, Su (3 volte), X, R2, R1, L2, L2 Xbox : Giù, Su (3 volte), A, RT, RB, LT, LT

: Giù, Su (3 volte), A, RT, RB, LT, LT Switch : Giù, Su (3 volte), B, ZR, R, ZL, ZL

: Giù, Su (3 volte), B, ZR, R, ZL, ZL PC: STOPPICKINGONME

Pedoni in rivolta

PlayStation : Giù, Sinistra, Su, Sinistra, X, R2, R1, L2, L1

: Giù, Sinistra, Su, Sinistra, X, R2, R1, L2, L1 Xbox : Giù, Sinistra, Su, Sinistra, A, RT, RB, LT, LB

: Giù, Sinistra, Su, Sinistra, A, RT, RB, LT, LB Switch : Giù, Sinistra, Su, Sinistra, B, ZR, R, ZL, L

: Giù, Sinistra, Su, Sinistra, B, ZR, R, ZL, L PC: STATEOFEMERGENCY

Pedoni Elvis

PlayStation : L1, Cerchio, Triangolo, L1, L1, Quadrato, L2, Su, Giù, Sinistra

: L1, Cerchio, Triangolo, L1, L1, Quadrato, L2, Su, Giù, Sinistra Xbox : LB, B, Y, LB, LB, X, LT, Su, Giù, Sinistra

: LB, B, Y, LB, LB, X, LT, Su, Giù, Sinistra Switch : L, A, X, L, L, Y, ZL, Su, Giù, Sinistra

: L, A, X, L, L, Y, ZL, Su, Giù, Sinistra PC: BLUESUEDESHOES

Pedoni ninja

PlayStation : X, X, Giù, R2, L2, Cerchio, R1, Cerchio, Quadrato

: X, X, Giù, R2, L2, Cerchio, R1, Cerchio, Quadrato Xbox : A, A, Giù, RT, LT, B, RB, B, X

: A, A, Giù, RT, LT, B, RB, B, X Switch : B, B, Giù, ZR, ZL, A, R, A, Y

: B, B, Giù, ZR, ZL, A, R, A, Y PC: NINJATOWN

Niente pedoni

PlayStation : X, Giù, Su, R2, Giù, Triangolo, L1, Triangolo, Sinistra

: X, Giù, Su, R2, Giù, Triangolo, L1, Triangolo, Sinistra Xbox : A, Giù, Su, RT, Giù, Y, LB, Y, Sinistra

: A, Giù, Su, RT, Giù, Y, LB, Y, Sinistra Switch : B, Giù, Su, ZR, Giù, X, L, X, Sinistra

: B, Giù, Su, ZR, Giù, X, L, X, Sinistra PC: GHOSTTOWN

Accelera il tempo

PlayStation : Cerchio, Cerchio, L1, Quadrato, L1, Quadrato (3 volte), Triangolo, Cerchio, Triangolo

: Cerchio, Cerchio, L1, Quadrato, L1, Quadrato (3 volte), Triangolo, Cerchio, Triangolo Xbox : B, B, LB, X, LB, X (3 volte), LB, Y, B, Y

: B, B, LB, X, LB, X (3 volte), LB, Y, B, Y Switch : A, A, L, Y, L, Y (3 volte), L, X, A X

: A, A, L, Y, L, Y (3 volte), L, X, A X PC: TIMEJUSTFLIESBY

Gameplay Accelerato

PlayStation : Triangolo, Su, Destra, Giù, L2, L1, Quadrato

: Triangolo, Su, Destra, Giù, L2, L1, Quadrato Xbox : Y, Su, Destra, Giù, LT, LB, X

: Y, Su, Destra, Giù, LT, LB, X Switch : X, Su, Destra, Giù, ZL, L, Y

: X, Su, Destra, Giù, ZL, L, Y PC: SPEEDITUP

Gameplay rallentato

PlayStation : Triangolo, Su, Destra, Giù, Quadrato R2, R1

: Triangolo, Su, Destra, Giù, Quadrato R2, R1 Xbox : Y, Su, Destra, Giù, X, RT, RB

: Y, Su, Destra, Giù, X, RT, RB Switch : X, Su, Destra, Giù, Y, ZR, R

: X, Su, Destra, Giù, Y, ZR, R PC: SLOWITDOWN

Migliora manovrabilità

PlayStation : Triangolo, R1, R1, sinistra, R1, L1, R2, L1

: Triangolo, R1, R1, sinistra, R1, L1, R2, L1 Xbox : Y, RB, RB, Sinistra, RB, LB, RT, LB

: Y, RB, RB, Sinistra, RB, LB, RT, LB Switch : X, R, R, Sinistra, R, L, ZR, L

: X, R, R, Sinistra, R, L, ZR, L PC: STICKLIKEGLUE

Traffico aggressivo

PlayStation : R2, Cerchio, R1, L2, sinistra, R1, L2, R2, L2

: R2, Cerchio, R1, L2, sinistra, R1, L2, R2, L2 Xbox : RT, B, RB, LT, Sinistra, RB, LB, RT, LT

: RT, B, RB, LT, Sinistra, RB, LB, RT, LT Switch: ZR, A, R, ZL, Sinistra, R, L ,ZR, ZL

Auto Invisibili

PlayStation : Triangolo, L1, Triangolo, R2, Quadrato, L1, L1

: Triangolo, L1, Triangolo, R2, Quadrato, L1, L1 Xbox : Y, LB, Y, RT, X, LB, LB

: Y, LB, Y, RT, X, LB, LB Switch : X, L, X, ZR, Y, L, L

: X, L, X, ZR, Y, L, L PC: WHEELSONLYPLEASE

Auto Volanti

PlayStation : Quadrato, Giù, L2, Su, L1, Cerchio, Su, X, Sinistra

: Quadrato, Giù, L2, Su, L1, Cerchio, Su, X, Sinistra Xbox : X, Giù, LT, Su, LB, B, Su, A, Sinistra

: X, Giù, LT, Su, LB, B, Su, A, Sinistra Switch : Y, Giù, ZL, Su, L, A, Su, B, Sinistra

: Y, Giù, ZL, Su, L, A, Su, B, Sinistra PC: CHITTYCHITTYBANGBANG

Barche volanti

PlayStation : R2, Cerchio, Su, L1, Destra, R1, Destra, Su, Quadrato, Triangolo

: R2, Cerchio, Su, L1, Destra, R1, Destra, Su, Quadrato, Triangolo Xbox : RT, B, Su, LB, Destra, RB, Destra, Su, X, Y

: RT, B, Su, LB, Destra, RB, Destra, Su, X, Y Switch : ZR, A, Su, L, Destra, R, Destra, Su, Y, X

: ZR, A, Su, L, Destra, R, Destra, Su, Y, X PC: FLYINGFISH

Tutte le auto hanno il turbo

PlayStation : Sinistra, Triangolo, R1, L1, Su, Quadrato, Triangolo, Giù, Cerchio, L2, L1, L1

: Sinistra, Triangolo, R1, L1, Su, Quadrato, Triangolo, Giù, Cerchio, L2, L1, L1 Xbox : Sinistra, Y, RB, LB, Su, X, Y, Giù, B, LT, LB, LB

: Sinistra, Y, RB, LB, Su, X, Y, Giù, B, LT, LB, LB Switch : Sinistra, X, R, L, Su, Y, X, Giù, A, ZL, L, L

: Sinistra, X, R, L, Su, Y, X, Giù, A, ZL, L, L PC: SPEEDFREAK

Tutti i taxi hanno il turbo

PlayStation : Su, X, Triangolo, X, Triangolo, X, Quadrato, R2, Destra

: Su, X, Triangolo, X, Triangolo, X, Quadrato, R2, Destra Xbox : Su, A, Y, A, Y, A, X, RT, Destra

: Su, A, Y, A, Y, A, X, RT, Destra Switch : Su, B, X, B, X, B, Y, ZR, Destra

: Su, B, X, B, X, B, Y, ZR, Destra PC: VKYPQCF

Guida sull’acqua

PlayStation : Destra, R2, Cerchio, R1, R2, Quadrato, R1, R2

: Destra, R2, Cerchio, R1, R2, Quadrato, R1, R2 Xbox : Destra, RT, B, RB, LT, X, RB, RT

: Destra, RT, B, RB, LT, X, RB, RT Switch : Destra, ZR, A, R, ZL, Y, R, ZR

: Destra, ZR, A, R, ZL, Y, R, ZR PC: GKPNMQ

Auto rosa

PlayStation : Cerchio, L1, giù, L2, sinistra, X, R1, L1, Destra, Cerchio

: Cerchio, L1, giù, L2, sinistra, X, R1, L1, Destra, Cerchio Xbox : B, LB, Giù, LT, Sinistra, A, RB, LB, Destra, B

: B, LB, Giù, LT, Sinistra, A, RB, LB, Destra, B Switch : A, L, Giù, ZL, Sinistra, B, R, L, Destra, A

: A, L, Giù, ZL, Sinistra, B, R, L, Destra, A PC: PINKISTHENEWCOOL

Auto nere

PlayStation : Cerchio, L2, su, R1, sinistra, X, R1, L1, sinistra, Cerchio

: Cerchio, L2, su, R1, sinistra, X, R1, L1, sinistra, Cerchio Xbox : B, LT, Su, RB, Sinistra, A, RB, LB, Sinistra, B

: B, LT, Su, RB, Sinistra, A, RB, LB, Sinistra, B Switch : A, ZL, Up, R, Sinistra, B, R, L, Sinistra, A

: A, ZL, Up, R, Sinistra, B, R, L, Sinistra, A PC: SOLONGASITSBLACK

Spawn carroarmato

PlayStation : Cerchio, Cerchio, L1, Cerchio (3 volte), L1, L2, R1, Triangolo, Cerchio, Triangolo

: Cerchio, Cerchio, L1, Cerchio (3 volte), L1, L2, R1, Triangolo, Cerchio, Triangolo Xbox : B, B, LB, B (3 volte), LB, LT, RB, Y, B, Y

: B, B, LB, B (3 volte), LB, LT, RB, Y, B, Y Switch : A, A, L, A (3 volte), L, ZL, R, X, A, X

: A, A, L, A (3 volte), L, ZL, R, X, A, X PC: TIMETOKICKASS

Spawn Jetpack

PlayStation : Sinistra, Destra, L1, L2, R1, R2, Su, Giù, Sinistra, Destra

: Sinistra, Destra, L1, L2, R1, R2, Su, Giù, Sinistra, Destra Xbox : Sinistra, Destra, LB, LT, RB, RT, Su, Giù, Sinistra, Destra

: Sinistra, Destra, LB, LT, RB, RT, Su, Giù, Sinistra, Destra Switch : Sinistra, Destra, L, ZL; R, ZR, Su, Giù, Sinistra, Destra

: Sinistra, Destra, L, ZL; R, ZR, Su, Giù, Sinistra, Destra PC: ROCKETMAN

Spawn Monster Truck

PlayStation : Destra, Su, R1 (3 volte), Giù, Triangolo, Triangolo, X, Cerchio, L1, L1

: Destra, Su, R1 (3 volte), Giù, Triangolo, Triangolo, X, Cerchio, L1, L1 Xbox : Destra, Su, RB (3 volte), Giù, Y, Y, A, B, LB, LB

: Destra, Su, RB (3 volte), Giù, Y, Y, A, B, LB, LB Switch : Destra, Su, R (3 volte), Giù, X, X, B, A, L, L

: Destra, Su, R (3 volte), Giù, X, X, B, A, L, L PC: MONSTERMASH

Spawn paracadute

PlayStation : Sinistra, Destra, L1, L2, R1, R2, R2, Su, Giù, Destra, L1

: Sinistra, Destra, L1, L2, R1, R2, R2, Su, Giù, Destra, L1 Xbox : Sinistra, Destra, LB, LT, RB, RT, RT, Su, Giù, Destra, LB

: Sinistra, Destra, LB, LT, RB, RT, RT, Su, Giù, Destra, LB Switch : Sinistra, Destra, L, ZL, R, ZR, ZR, Su, Giù, Destra, L

: Sinistra, Destra, L, ZL, R, ZR, ZR, Su, Giù, Destra, L PC: LETSGOBASEJUMPING

Spawn Bloodring Banger

PlayStation : Giù, R1, Cerchio, L2, L2, X, R1, L1, Sinistra, Sinistra

: Giù, R1, Cerchio, L2, L2, X, R1, L1, Sinistra, Sinistra Xbox : Giù, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Sinistra, Sinistra

: Giù, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Sinistra, Sinistra Switch : Giù, R, A, ZL, ZL, B, R, L, Sinistra, Sinistra

: Giù, R, A, ZL, ZL, B, R, L, Sinistra, Sinistra PC: OLDSPDEEDDEMON

Spawn Caddy

PlayStation : Cerchio, L1, Su, R1, L2, X, R1, L1, Cerchio, X

: Cerchio, L1, Su, R1, L2, X, R1, L1, Cerchio, X Xbox : B, LB, Su, RB, LT, A, RB, LB, B, A

: B, LB, Su, RB, LT, A, RB, LB, B, A Switch : A, L , Su, R, ZL, B, R, L, A, B

: A, L , Su, R, ZL, B, R, L, A, B PC: 18HOLES

Spawn Hotring Racer (1)

PlayStation : R1, Cerchio, R2, Destra, L1, L2, X, X, Quadrato, R1

: R1, Cerchio, R2, Destra, L1, L2, X, X, Quadrato, R1 Xbox : RB, B, RT, Destra, LB, LT, A, A, X, RB

: RB, B, RT, Destra, LB, LT, A, A, X, RB Switch : R, A, ZR, Destra, L, ZL, B, B, Y, R

: R, A, ZR, Destra, L, ZL, B, B, Y, R PC: VROCKPOKEY

Spawn Hotring Racer (2)

PlayStation : R2, L1, Cerchio, Destra, L1, R1, Destra, Su, Cerchio, R2

: R2, L1, Cerchio, Destra, L1, R1, Destra, Su, Cerchio, R2 Xbox : RT, LB, B, Destra, LB, RB, Destra, Su, B, RT

: RT, LB, B, Destra, LB, RB, Destra, Su, B, RT Switch : ZR, L, A, Destra, L, R, Destra, Su, A, ZR

: ZR, L, A, Destra, L, R, Destra, Su, A, ZR PC: JUSTTRYANDSTOPME

Spawn Bulldozer

PlayStation : R2, L1, L1, Destra, Destra, Su, Su, X, L1, Sinistra

: R2, L1, L1, Destra, Destra, Su, Su, X, L1, Sinistra Xbox : RT, LB, LB, Destra, Destra, Su, Su,A, LB, Sinistra

: RT, LB, LB, Destra, Destra, Su, Su,A, LB, Sinistra Switch : ZR, L, L, Destra, Destra, Su, Su, B, L, Sinistra

: ZR, L, L, Destra, Destra, Su, Su, B, L, Sinistra PC: ISTALLBULL

Spawn Love Fist Limousine

PlayStation : R2, Su, L2, Sinistra, Sinistra, R1, L1, Cerchio, L1, Cerchio, Destra

: R2, Su, L2, Sinistra, Sinistra, R1, L1, Cerchio, L1, Cerchio, Destra Xbox : RT, Su, LT, Sinistra, Sinistra, RB, LB, B, Destra

: RT, Su, LT, Sinistra, Sinistra, RB, LB, B, Destra Switch : ZR, Su, ZL, Sinistra, Sinistra, R, L, A, Destra

: ZR, Su, ZL, Sinistra, Sinistra, R, L, A, Destra PC: CELEBRITYSTATUS

Spawn Hunter

PlayStation : Cerchio, X, L1, Cerchio, Cerchio, L1, Cerchio, R1, R2, L2, L1, L1

: Cerchio, X, L1, Cerchio, Cerchio, L1, Cerchio, R1, R2, L2, L1, L1 Xbox : B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB

: B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB Switch : A, B, L, A, A, L, A, R, ZR, ZL, L, L

: A, B, L, A, A, L, A, R, ZR, ZL, L, L PC: OHDUDE

Spawn Hydra

PlayStation : Triangolo, Triangolo, Quadrato, Cerchio, X, L1, L1, Giù, Su

: Triangolo, Triangolo, Quadrato, Cerchio, X, L1, L1, Giù, Su Xbox : Y, Y, X, B, A, LB, LB, Giù, Su

: Y, Y, X, B, A, LB, LB, Giù, Su Switch : X, X, Y, A, B, L, L, Giù, Su

: X, X, Y, A, B, L, L, Giù, Su PC: JUMPJET

Spawn Quad Bike

PlayStation : Sinistra, Sinistra, Giù, Giù, Su, Su, Quadrato, Triangolo, R1, R2

: Sinistra, Sinistra, Giù, Giù, Su, Su, Quadrato, Triangolo, R1, R2 Xbox : Sinistra, Sinistra, Giù, Giù, Su, Su, X, B, Y, RB, RT

: Sinistra, Sinistra, Giù, Giù, Su, Su, X, B, Y, RB, RT Switch : Sinistra, Sinistra, Giù, Giù, Su, Su, Y, A, X, R, ZR

: Sinistra, Sinistra, Giù, Giù, Su, Su, Y, A, X, R, ZR PC: FOURWHEELFUN

Spawn Rancher

PlayStation : Su, Destra, Destra, L1, Destra, Su, Quadrato, L2

: Su, Destra, Destra, L1, Destra, Su, Quadrato, L2 Xbox : Su, Destra, Destra, LB, Destra, Su, X, LT

: Su, Destra, Destra, LB, Destra, Su, X, LT Switch : Su, Destra, Destra, L, Destra, Su, Y, ZL

: Su, Destra, Destra, L, Destra, Su, Y, ZL PC: DOUGHNUTHANDICAP

Spawn Aereo Stunt

PlayStation : Cerchio, Su, L1, L2, Giù, R1, L1, L1, Sinistra, Sinistra, X, Triangolo

: Cerchio, Su, L1, L2, Giù, R1, L1, L1, Sinistra, Sinistra, X, Triangolo Xbox : B, Su, LB, LT, Giù, RB, LB, LB, Sinistra, Sinistra, A, Y

: B, Su, LB, LT, Giù, RB, LB, LB, Sinistra, Sinistra, A, Y Switch : A, Su, L, ZL, Giù, R, L, L, Sinistra, Sinistra, B, X

: A, Su, L, ZL, Giù, R, L, L, Sinistra, Sinistra, B, X PC: FLYINGTOSTUNT

Spawn autocisterna

PlayStation : R1, Su, Sinistra, Destra, R2, Su, Destra, Quadrato, Destra, L2, L1, L1

: R1, Su, Sinistra, Destra, R2, Su, Destra, Quadrato, Destra, L2, L1, L1 Xbox : RB, Su, Sinistra, Destra, RT, Su, Destra, X, Destra, LT, LB, LB

: RB, Su, Sinistra, Destra, RT, Su, Destra, X, Destra, LT, LB, LB Switch : R, Su, Sinistra, Destra, ZR, Su, Destra, Y, Destra, ZL, L, L

: R, Su, Sinistra, Destra, ZR, Su, Destra, Y, Destra, ZL, L, L PC: HITTHEROADJACK

Spawn Thrashmaster

PlayStation : Cerchio, R1, Cerchio, R1, Sinistra, Sinistra, R1, L1, Cerchio, Destra

: Cerchio, R1, Cerchio, R1, Sinistra, Sinistra, R1, L1, Cerchio, Destra Xbox : B, RB, B, RB, Sinistra, Sinistra, RB, LB, B, Destra

: B, RB, B, RB, Sinistra, Sinistra, RB, LB, B, Destra Switch : A, R, A, R, Sinistra, Sinistra, R, L, A, Destra

: A, R, A, R, Sinistra, Sinistra, R, L, A, Destra PC: TRUEGRIME

Spawn Vortex

PlayStation : Triangolo, Triangolo, Quadrato, Cerchio, X, L1, L2, Giù, Giù

: Triangolo, Triangolo, Quadrato, Cerchio, X, L1, L2, Giù, Giù Xbox : Y, Y, X, B, A, LB, LT, Giù, Giù

: Y, Y, X, B, A, LB, LT, Giù, Giù Switch : X, X, Y, A, B, L, ZL, Giù, Giù

: X, X, Y, A, B, L, ZL, Giù, Giù PC: IWANTTOHOVER

Mattina

PlayStation : R2, X, L1, L2 (3 volte), Quadrato

: R2, X, L1, L2 (3 volte), Quadrato Xbox : RT, A, LB, LB, LT (3 volte), X

: RT, A, LB, LB, LT (3 volte), X Switch : ZR, B, L, L, ZL (3 volte), Y

: ZR, B, L, L, ZL (3 volte), Y PC: PLEASANTLYWARM

Sera

PlayStation : R2, X, L1, L1, L2 (3 volte), Triangolo

: R2, X, L1, L1, L2 (3 volte), Triangolo Xbox : RT, A, LB, LB, LT (3 volte), Y

: RT, A, LB, LB, LT (3 volte), Y Switch : ZR, B, L, L, ZL (3 volte), X

: ZR, B, L, L, ZL (3 volte), X PC: NIGHTPROWLER

Tempo nuvoloso

PlayStation : L2, Giù, Giù, Sinistra, Quadrato, Sinistra, R2, Quadrato, X, R1, L1, L1

: L2, Giù, Giù, Sinistra, Quadrato, Sinistra, R2, Quadrato, X, R1, L1, L1 Xbox : LT, Giù, Giù, Sinistra, X, Sinistra, RT, X, A, RB, LB, LB

: LT, Giù, Giù, Sinistra, X, Sinistra, RT, X, A, RB, LB, LB Switch : ZL, Giù, Giù, Sinistra, Y, Sinistra, ZR, Y, B, R, L, L

: ZL, Giù, Giù, Sinistra, Y, Sinistra, ZR, Y, B, R, L, L PC: DULLDULLDAY

Tempo piovoso

PlayStation : R2, X, L1, L1, L2 (3 volte), Cerchio

: R2, X, L1, L1, L2 (3 volte), Cerchio Xbox: RT, A, LB, LB, LT (3 volte), B

RT, A, LB, LB, LT (3 volte), B Switch: ZR, B, L, L, ZL (3 volte), A

ZR, B, L, L, ZL (3 volte), A PC: STAYINANDWATCHTV

Tempo nebbioso

PlayStation : R2, X, L1, L1, L2 (3 volte), X

: R2, X, L1, L1, L2 (3 volte), X Xbox : RT, A, LB, LB, LT (3 volte), A

: RT, A, LB, LB, LT (3 volte), A Switch : ZR, B, L, L, ZL (3 volte), B

: ZR, B, L, L, ZL (3 volte), B PC: CANTSEEWHEREIMGOING

Tempesta di sabbia

PlayStation: Su, Giù, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2

Su, Giù, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2 Xbox: Su, Giù, LB, LB, LT, LT, LB, LT, RB, RT

Su, Giù, LB, LB, LT, LT, LB, LT, RB, RT Switch: Su, Giù, L, L, ZL, ZL, L, ZL, RL, ZR

Su, Giù, L, L, ZL, ZL, L, ZL, RL, ZR PC: SANDINMYEARS

Buon cheating a tutti

Bisogna dire che l’utilizzo di codici e trucchi faccia parte dell’esperienza in titoli come GTA, dunque non poteva affatto maccare la loro implementazione anche nella versione Trilogy della saga. Speriamo che questa guida vi sia stata utile, e nel caso siate interessati a trovarne altre, o a ricevere notizie inerenti il mondo videoludico, continuate a seguirci su tuttoteK. Per trovare invece giochi scontati a buon prezzo, date un’occhiata allo store di Instant Gaming.