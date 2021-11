L‘ultima edizione del manageriale più famoso di sempre è finalmente disponibile per gli amanti del calcio di tutto il mondo. Per l’occasione, vogliamo darvi i nostri trucchi e consigli per entrare al meglio nel mondo di Football Manager 2022

Ormai è risaputo: Football Manager 22 ha una curva di apprendimento difficile per i nuovi arrivati. Come se gestire un club non fosse già faticoso di suo, in FM abbiamo l’ostacolo del districarsi tra una marea di finestre, tendine e impostazioni non sempre chiare e accessibili a tutti. In questa guida cercheremo di dare una mano ai nuovi arrivati per ottenere il massimo dal gioco e portare la loro squadra al top. Scopriamo insieme quali sono i migliori trucchi e consigli per iniziare col piede giusto in Football Manager 2022.

Primo giorno?

Si sa, rompere il ghiaccio al primo giorno di lavoro può essere davvero duro. In FM22, per andare sul sicuro, vi consigliamo come prima cosa di assegnare dei ruoli ben definiti al personale. Football Manager 22 permette al manager di delegare una vasta gamma di compiti al proprio staff, il che può essere prezioso per i principianti per permetter loro di fare i conti con le meccaniche di base del gioco prima di addentrarsi in funzioni più complesse.

Allenamenti, conferenze stampa, rinnovi di contratto e persino alcune decisioni tattiche possono essere lasciate allo staff del club. Prima di fare qualsiasi altra cosa, quindi, vi consigliamo di recarvi alla scheda Staff. Qui avrete una panoramica sul vostro staff e sui loro punti forti. A quel punto andrete ad assegnare ad ognuno dei vostri assistenti un compito in particolare per gestire al meglio ogni aspetto del club.

Tenete sempre d’occhio i giocatori – Football Manager 2022: trucchi e consigli per iniziare

Una rosa felice è una rosa efficente, soprattutto in Football Manager. A tal proposito, la scheda relativa alle rose fornisce informazioni dettagliate sul morale, sulle gerarchie e sui giocatori chiave della squadra. Questo apparentemente può sembrare qualcosa che il manager può trascurare, ma non è così. Anzi, il morale dei giocatori spesso può essere la variabile chiave per il loro rendimento. Un gruppo di giocatori infelici inizierà a mostrare il proprio malcontento sul campo, il che può portare un allenatore direttamente al licenziamento o perlomeno ai primi malcontenti da parte della società.

Prima di prendere qualsiasi decisione chiave riguardante i giocatori, il nostro consiglio è quello di dare un’occhiata approfondita alla loro scheda, in particolare alla sezione della gerarchia. Entrare in conflitto con una bandiera o con uno dei leader dello spogliatoio potrebbe significare un disastro, quindi fate ben attenzione alle parole.

Ogni promessa è debito – Football Manager 2022: trucchi e consigli per iniziare

Direttamente collegato al punto precedente, c’è una cosa che il manager non deve assolutamente fare e che cambierà immediatamente l’umore dei suoi giocatori: rompere una promessa. Durante una stagione, i giocatori andranno dall’allenatore a chiedere varie assicurazioni riguardo cose come il loro tempo di gioco, i trasferimenti, gli aumenti di stipendio e tanto altro. Se il manager fa una promessa, è essenziale che la mantenga.

Questo può sembrare ovvio, ma alcuni giochi sportivi (come ad esempio in FIFA), hanno conseguenze minime se il manager si rimangia la parola data, quindi i principianti possono pensare di poter fare lo stesso in Football Manager 22. Questo non è assoutamente il caso, poiché una promessa non mantenuta con un giocatore può spesso risultare non solo in una rottura tra le parti, ma anche in una rottura tra voi e l’intera squadra.

Flessibilità tattica – Football Manager 2022: trucchi e consigli per iniziare

Un errore comune che gli allenatori principianti fanno in Football Manager 22 è quello di entrare in campo con una tattica predeterminata e un solo stile di gioco in mente, a prescindere di quale squadra sceglieranno per iniziare la loro carriera. In particolare, questo rappresenta un problema soprattutto quando i manager hanno intenzione di iniziare il gioco da disoccupati o gestire un club di bassa lega con cui non hanno familiarità. È probabile che la tattica non si adatti alla loro squadra e ai giocatori, componente essenziale per vincere le partite.

Il nostro consiglio è di iniziare con una squadra con cui si ha almeno un po di familiarità, o al limite di analizzare la rosa prima di prendere decisioni tattiche o di effettuare scelte di mercato in particolare. Una volta analizzate le potenzialità della squadra, coi relativi punti forti e punti deboli, sarete pronti ad approcciare ogni partita con la tattica giusta e scegliere gli innesti per migliorare la rosa.

La pazienza è la chiave – Football Manager 2022: trucchi e consigli per iniziare

Si, lo sappiamo. La finestra di mercato è uno dei momenti più eccitanti in qualsiasi gioco di Football Manager. Grazie alla finestra relativa ai trasferimenti poi, è possibile avere una panoramica sulla situazione del calciomercato internazionale, oltre alla possibilità di vendere qualsiasi giocatore scontento o che non funziona bene con il resto della squadra. Al contempo, è possibile acquistare nuove forze con cui arricchire la rosa o talenti da far crescere in prospettiva futura.

Occhi però a non farvi prendere la mano. In genere i nuovi manager hanno la tendenza a precipitarsi nel mercato dei trasferimenti senza un’idea ben precisa su cosa fare. Questo può essere un errore fatale, in quanto una cattiva finestra di trasferimento può danneggiare significativamente il progresso di una squadra. Sperperare le finanze del club può essere cruciale anche per gli anni a venire. Inoltre, sprecare i risparmi del club può portare a malcontenti e lamentele da parte della dirigenza. Per evitare tutto questo, assicuratevi che ogni acquisto sia accuratamente studiato e ricordate di non spendere troppo.

Lontani dai problemi economici – Football Manager 2022: trucchi e consigli per iniziare

Una delle imprese storiche della serie Football Manager è quella di portare una squadra in difficoltà alla gloria vincendo un triplete. Anche se risultati come questo sono tra i momenti più emozionanti del gioco, spesso si tratta un obbiettivo troppo irrealistico per chi muove i primi passi. Anzi, tentare un’impresa così colossale e intravedere un fallimento può potenzialmente allontanare dal gioco un utente non troppo coraggioso, se le cose diventano troppo difficili. Questo è particolarmente il caso quando i nuovi manager prendono in carico una squadra in difficoltà finanziarie.

Quando una rosa ha delle mancanze, è necessario riempirle per diventare competitivi e aspirare a risultati migliori. Ma quando le finanze del club non permettono un’investimento adeguato, la squadra può presto ritrovarsi a soffrire di una pletora di problemi che spesso non sono colpa del manager. Scegliere una squadra in difficoltà finanziarie è l’equivalente di una “modalità difficile” di Football Manager 22, quindi consigliamo ai nuovi manager di rimandare la sfida finché non si saranno abituati al gioco.

Ultimo ma non per importanza – Football Manager 2022: trucchi e consigli per iniziare

Una volta entrati nelle meccaniche del gioco, sicuramente inizierete ad ottenere risultati positivi. Trovato lo stile di gioco adatto, ben seguito e collaudato da una squadra con il morale alle stelle, è facile collezionare filotti positivi. In questi momenti, però, bisogna fare attenzione a non perdere il controllo. Spesso i nuovi allenatori possono essere tentati dall’ “ultimate rush” per volare attraverso il resto della stagione fino alle battute finali, tradizionalmente le più importanti.

Affrettare una stagione non è mai una buona idea, soprattutto perché i risultati spesso non sono quelli sperati. La mancanza di attenzione ai cambiamenti tattici, al morale dei giocatori e ai miglioramenti del club spesso non mostrerà segni di cedimento, finché non sarà troppo tardi. Inoltre, il nostro consiglio è quello di evitare l’allettante opzione “Vai in vacanza” il più possibile. Oltre a perdere momenti vitali della stagione, la squadra sarà affidata ad una IA non sempre perfetta e incapace di adattarsi alle situazioni di difficoltà. Spesso capita di tornare dalle Bahamas e ritrovarsi con una serie di problemi che possono richiedere letteralmente ore per essere risolti, o che pregiudicherebbero i progressi compiuti nel corso della stagione.

Verso la panchina d’oro

Bene amici, questi erano i nostri trucchi e consigli su come entrare in Football Manager 2022 con il piede giusto. Football Manager 2022 è ora disponibile in multipiattaforma e sul Game Pass di Microsoft.