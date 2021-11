In questa guida vi sveleremo tutti i trucchi e consigli per livellare velocemente le armi in Battlefield 2042

Finalmente Battlefield è tornato nel panorama degli FPS. Dopo ben 3 anni di attesa dall’ultimo capitolo è adesso uscito per tutte le piattaforme Battlefield 2042, il nuovo sparatutto di DICE, che stavolta sceglie di concentrarsi principalmente sul multiplayer, mettendo a disposizione modalità per tutti i gusti che si rifanno anche ai vecchi titoli della saga. Data la natura competitiva del titolo, abbiamo pensato di fornire qualche consiglio riguardo al come livellare velocemente le armi all’interno di Battlefield 2042, dato che servirà molto grinding per riuscire a sbloccare tutte le componenti e gli accessori di un’arma, per non parlare delle skin.

Giocare contro i bot

Fare le prime partite contro i bot è sicuramente il metodo più veloce per sbloccare i primi accessori. Questo vi permetterà di sbloccare le prime parti aggiuntive per le armi, ma ne varrà la pena soltanto all’inizio. Le diverse parti di ogni arma si sbloccheranno man mano che accumulerete punti esperienza con un’arma facendo kill, e fortunatamente uccidere dei bot sarà molto più semplice rispetto alle partite ufficiali.

Questo sistema dunque è ottimo, dato che permetterà di guadagnare punti esperienza e anche sbloccare alcune armi e veicoli da personalizzare durante le prime ore di gioco. Purtroppo dopo le prime partite non riceverete più né punti esperienza e né nuove parti per le armi, e dovrete passare agli scontri multiplayer effettivi.

Giocate in mappe di piccole dimensioni – Battlefield 2042: come livellare velocemente le armi

Per velocizzare il processo di kill necessarie a livellare le armi in Battlefield 2042 converrà giocare alla modalità Rush. In questa modalità ci si sfiderà in mappe molto piccole con ritmi più frenetici e uccisioni che avvengono più spesso rispetto ai ritmi di una qualsiasi altra modalità di Battlefield 2042.

In questo modo infatti riuscirete ad avere più occasione di affrontare avversari umani e con un po’ di abilità e fortuna riuscirete a ottenere molte più kill rispetto alle altre modalità. Se invece avete voglia di giocare alla modalità Conquest, allora provate a giocare all’interno di mappe come Discarded e Kaleidoscope, che permettono di trovarsi faccia a faccia con il nemico molto più spesso rispetto ad altre mappe del gioco.

State vicini agli obiettivi di una mappa – Battlefield 2042: come livellare velocemente le armi

Nelle mappe più grandi, soprattutto della modalità Conquest, cercate di stare sempre vicino agli obiettivi più caldi, come ad esempio un punto da conquistare che è spesso conteso tra le due squadre. Nonostante i pericoli in queste aree siano maggiori, dato che sarà facile essere sorpresi da gruppi di nemici o venire presi alle spalle, se riuscirete a posizionarvi bene e a sfruttare al meglio le vostre armi, potrete fare davvero molte kill, data la certezza di trovare continuamente avversari.

Se l’obiettivo in questione è situato in un edificio, allora è da preferire rispetto a quelli in campo aperto, dato che sarà più facile tendere imboscate agli ignari avversari (attenzione perché varrà anche il contrario) e trovare riparo dagli attacchi di mezzi e cecchini nemici. Un esempio di questi obiettivi da prediligere sono il C1 nella mappa Renewal e il D1 e D2 in Orbital.

Sparare per primi

Giunti alla fine di questa guida sul come livellare le armi in Battlefield 2042, restano solo alcuni consigli per ottimizzare questo lungo processo. Cercate sempre di cooperare con i vostri compagni; specialmente quando assaltate degli obiettivi affollati vi ritroverete facilmente in inferiorità numerica se tendete a fare i lupi solitari. Con l’esperienza imparerete anche a conoscere meglio le mappe e a capire quale sarà il miglior approccio da seguire nell’avvicinarsi a un obiettivo.

La nostra guida finisce qui, ma se siete interessati potete dare un’occhiata ad alcuni consigli per iniziare a giocare oppure una pratica guida per le impostazioni del mouse, nel caso giocaste da PC. Fateci sapere se questa guida vi è servita e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.