F1, Mercedes: a Miami in arrivo aggiornamenti sulla W15

La Mercedes ancora una volta non si è accesa in gara, ma da Miami arriveranno i primi aggiornamenti per rianimare la W15

La stagione iniziale della Mercedes con la W15 che non è stata all’altezza delle aspettative, con la vettura che ha mostrato punti deboli evidenti in varie occasioni, specialmente nelle prestazioni alle basse velocità. Toto Wolff, il Team Principal, ha espresso delusione per i risultati ottenuti finora e ha ammesso che la vettura ha bisogno di miglioramenti sostanziali. La squadra tedesca ha affrontato sfide significative nella messa a punto della vettura, con problemi di correlazione tra la pista e il simulatore che hanno rallentato lo sviluppo. Tuttavia, Mercedes ha annunciato l’intenzione di introdurre importanti aggiornamenti durante il Gran Premio di Miami per tentare di invertire la tendenza.

Secondo il team principal Toto Wolff, i miglioramenti nelle curve ad alta velocità hanno avuto qualche successo, come confermato dalle prestazioni a Suzuka, ma ciò è stato ottenuto a scapito delle prestazioni alle basse velocità. Il Team Principal ha indicato che l’obiettivo è quello di trovare un equilibrio migliore tra le prestazioni nelle diverse tipologie di curve.

In arrivo il primo pacchetto di aggiornamento per la W15 a Miami

Per il Gran Premio di Miami, Mercedes pianifica di introdurre un pacchetto di aggiornamenti significativi che dovrebbero rappresentare un passo avanti per la W15. Tuttavia, la concorrenza non sta ferma, con McLaren e Ferrari anch’esse prevedono di portare nuovi aggiornamenti. La speranza è che questi miglioramenti possano contribuire a risolvere i problemi di messa a punto e a rendere la vettura più competitiva nelle prossime gare della stagione. Resta da vedere come risponderà la W15 agli aggiornamenti e se Mercedes riuscirà a recuperare terreno rispetto ai rivali sul circuito di Miami.

Il pacchetto di aggiornamenti dovrebbe andare ad interessare la zona del fondo per coreggerne l’andamento dei flussi oltre a quella dei side pod con probabili “re-shaping” delle forme per guadagnare qualche centimetro cubico ulteriore.

Nel frattempo, continuate a seguirci su tuttotek.it alla volta del prossimo GP di Miami in programma nel weekend dal 3 al 5 maggio.