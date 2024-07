Sennheiser ACCENTUM True Wireless: comfort e suono superiore

Sennheiser presenta le ACCENTUM True Wireless, auricolari ergonomici e confortevoli, che offrono un suono superiore e fino a 28 ore di autonomia

Con tecnologia TrueResponse, cancellazione attiva del rumore e opzioni di ricarica wireless, sono perfetti per un’esperienza audio di alta qualità per tutto il giorno.

images

19078698_800

Auricolari ergonomici con 28 ore di autonomia e tecnologia avanzata

Progettate grazie a una vasta ricerca ergonomica sugli auricolari, le nuove Sennheiser ACCENTUM True Wirelessgarantiscono un comfort eccezionale e duraturo.

I morbidi inserti in silicone si adattano perfettamente al canale uditivo, offrendo un comfort extra anche durante lunghe sessioni di ascolto. Con un’autonomia fino a 8 ore di riproduzione e altre 20 ore grazie alla custodia di ricarica, le nuove ACCENTUM True Wireless permettono di ascoltare la propria musica per tutto il giorno. La ricarica della custodia è semplice, con la possibilità di scegliere tra il sistema wireless Qi e l’USB-C, garantendo sempre un suono eccellente e un comfort estremo.

Le nuove ACCENTUM True Wireless offrono dettagli audio incredibili grazie alla tecnologia TrueResponse, sviluppata e prodotta internamente, per garantire l’audio superiore tipico di Sennheiser. Inoltre, l’App Sennheiser Smart Control permette di personalizzare l’esperienza sonora con l’equalizzatore a 5 bande, amplificando i bassi con le modalità Pre-set o creando un suono su misura con il Soundcheck.

Che si sia per strada, in treno o in un bar affollato, il sistema di cancellazione del rumore delle Sennheiser ACCENTUM True Wireless gestisce efficacemente gli ambienti rumorosi senza interrompere l’ascolto. Quando è necessario essere consapevoli dell’ambiente circostante, basta attivare la modalità Trasparenza per ascoltare i suoni esterni senza rimuovere gli auricolari.

Le Sennheiser ACCENTUM True Wireless sono dotate delle più recenti tecnologie wireless per prestazioni affidabili. Oltre alla compatibilità con Bluetooth 5.3, il supporto per Bluetooth LE consente di connettersi con l’audio wireless Auracast, permettendo di condividere l’audio con gli amici o scoprire le trasmissioni audio pubbliche.

L‘interfaccia touch personalizzabile offre un controllo intuitivo della riproduzione audio, delle chiamate e dell’accesso all’assistente vocale. La qualità delle chiamate è garantita dai doppi microfoni su ciascun auricolare, che possono essere utilizzati insieme o indipendentemente per la massima versatilità.

Caratteristiche principali:

Comfort eccezionale per l’intera giornata: Design basato su ricerche ergonomiche per un comfort prolungato.

Design basato su ricerche ergonomiche per un comfort prolungato. Qualità del suono superiore: Tecnologia acustica TrueResponse per il caratteristico suono Sennheiser, personalizzabile tramite l’app Smart Control.

Tecnologia acustica TrueResponse per il caratteristico suono Sennheiser, personalizzabile tramite l’app Smart Control. Cancellazione del rumore efficace: ANC ibrido per un’esperienza di ascolto coinvolgente, bloccando le distrazioni.

ANC ibrido per un’esperienza di ascolto coinvolgente, bloccando le distrazioni. Durata della batteria estesa: Fino a 8 ore di riproduzione con altre 20 ore grazie alla custodia di ricarica.

Fino a 8 ore di riproduzione con altre 20 ore grazie alla custodia di ricarica. Opzioni di ricarica versatili: Ricarica wireless Qi o USB-C per la custodia.

Ricarica wireless Qi o USB-C per la custodia. Modalità trasparenza: Permette di ascoltare l’ambiente circostante senza rimuovere gli auricolari.

Permette di ascoltare l’ambiente circostante senza rimuovere gli auricolari. Tecnologia wireless all’avanguardia: Compatibilità con Bluetooth 5.3 e Bluetooth LE Audio, incluso l’audio wireless Auracast.

Compatibilità con Bluetooth 5.3 e Bluetooth LE Audio, incluso l’audio wireless Auracast. Interfaccia touch personalizzabile: Controllo intuitivo della riproduzione audio, delle chiamate e dell’assistente vocale.

Controllo intuitivo della riproduzione audio, delle chiamate e dell’assistente vocale. Qualità delle chiamate con doppio microfono: Doppio microfono su ciascun auricolare per un’esperienza di chiamata versatile e di alta qualità.

Con un design ergonomico, un’ANC ibrido e una batteria fino a 28 ore, le nuove Sennheiser ACCENTUM True Wireless offrono un audio superiore per tutto il giorno. Prezzo: €199.

Con un design ergonomico, un'ANC ibrido e una batteria fino a 28 ore, le nuove Sennheiser ACCENTUM True Wireless offrono un audio superiore per tutto il giorno. Prezzo: €199.