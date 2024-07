Acer presenta le nuove E-Bike di ultima generazione a Eurobike 2024

Aurobike 2024, Acer ha lanciato una serie di nuove e-bike, inclusi i modelli ebii elite, Predator eNomad-R e Acer eCargo-M. Queste biciclette elettriche sono progettate per la mobilità urbana, con pneumatici di grandi dimensioni e nuove tecnologie

Acer ha presentato le nuove E-Bike di ultima generazione all’Eurobike 2024. E-bike Acer ebii elite e Predator eNomad-R sono state progettate per la versatilità urbana. Queste biciclette hanno telai in lega di alluminio, forcelle ammortizzate e pneumatici di grandi dimensioni da 20×4″, adatti a vari tipi di terreni. Inoltre, Acer ha presentato l’eCargo-M; questa e-bike è pensata per chi ha bisogno di trasportare carichi pesanti, con una capacità massima di 230 kg e portapacchi anteriori e posteriori.

Dettagli sulle nuove Acer E-Bike di ultima generazione presentate all’Eurobike 2024

Le nuove e-bike di Acer sono dotate di avanzati sistemi di tracciamento per garantire maggiore sicurezza e protezione ai ciclisti. Questa tecnologia consente di localizzare facilmente le biciclette. L’App ebiiGO consente una gestione avanzata della bicicletta, personalizzando le impostazioni e monitorando lo stato in tempo reale.

I modelli Predator eNomad-R e Acer eNomad-R ST sono ideali per gli spostamenti in città grazie ai loro telai robusti e ai pneumatici di grandi dimensioni. Questi offrono comfort e sicurezza su vari tipi di superfici. L’Acer eCargo-M è stata progettata per il trasporto di carichi pesanti e per l’uso familiare, con portapacchi ampi e un baricentro basso per una maggiore stabilità.

Inoltre, Acer ha presentato le nuove E-bike urbane e gli e-scooter, come l’Acer eCity-R e Acer eUrban-R. Questi modelli offrono comfort per gli spostamenti in città, con design studiati per la praticità quotidiana. La Gamma di e-scooter: include modelli come: Acer ES Series 1, leggero e maneggevole, Acer ES Series 5, robusto e affidabile, e i potenti Predator ES Series 7 e Predator Extreme, ideali per gli appassionati di avventure all’aperto.

Prezzi e disponibilità

Acer continua a innovare nel campo della mobilità elettrica, offrendo soluzioni ecologiche, efficienti e intelligenti per gli spostamenti quotidiani sia in città che fuori. L’Acer ebii è disponibile in Europa a partire da € 3.999. I nuovi modelli Acer ebii elite, Predator eNomad-R, Acer eNomad-R ST, Acer eCargo-M, Acer eCity-R e Acer eUrban-R saranno disponibili dal Q4 2024. Gli E-scooter saranno disponibili con un prezzi a partire da € 329 per Acer ES Serie 1, fino a € 1.199 per Predator Extreme.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove E-bike di casa Acer? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).