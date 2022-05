Recensione EKSA E1000: la novità di casa EKSA

In questo articolo testeremo e recensiremo le nuove EKSA E1000. Ultima novità di casa EKSA per quanto riguarda le cuffie da gamer, sia per i primi approcci, sia per quelli più esperti

Oggi siamo qui per parlarvi, dopo innumerevoli prove e test, della novità di casa EKSA, ovvero le EKSA E1000. Queste sono l’ultima creazione in fatto di cuffie da gaming di EKSA, che pur mantenendo una fisionomia tipica delle altre creazioni della “serie E” regalano delle piacevoli novità. Quindi bando alle ciance, e direi di passare subito alla descrizione dettagliata di queste new entry di casa EKSA.

Confezione e unboxing | Recensione EKSA E1000

La confezione dell’EKSA E1000 mantiene gli standard dei suoi predecessori, in media con il prezzo. Sulla confezione, vengono riportate tutte le informazioni chiave. All’interno le cuffie sono ben custodite da una sacca di pelle nera che funge sia da protezione, che da metodo di trasporto. Allo stesso tempo però rimane molto gradevole alla vista e regala un impatto piacevole all’apertura della confezione. Oltre alle cuffie, all’interno della confezione troviamo un cavo USB-C (che è sempre un punto a favore), ed il manuale d’uso.

Caratteristiche tecniche

Sensibilità: 118 +/- 3dB

Driver dinamici da 50 mm;

Gamma frequenza 20Hz-20KHz;

Virtual Surround 7.1;

Sensibilità microfono: -42dB +/- 3dB;

Impedenza 32 Ω +/- 10%

Voltaggio: 5V

Corrente: Max 200m

Materiali e design | Recensione EKSA E1000

Parlando dell’estetica, Sono rimasto abbastanza soddisfatto del lavoro fatto sulle EKSA E1000. I materiali al tatto sembrano davvero resistenti (e non si ha quella sensazione di fragilità che potevamo avvertire con altri modelli). Le cuffie appaiono solide, ma sempre piacevoli alla vista. Non da trascurare il fattore comodità, molto ben regolabili e non si avverte fastidio indossandole per molto tempo. Nel dettaglio, mi hanno convinto i cuscinetti dei padiglioni, davvero morbidi e rendono piacevole l’indosso. Niente di nuovo da segnalare sulla luminosità. Come il modello precedente, l’illuminazione led è presente su ogni padiglione, ed illumina durante l’utilizzo il logo dell’azienda ed il contorno.

Per quanto riguarda i tasti dell’ EKSA E1000, per fortuna (ma è un opinione personale) si sono tenuti sull’essenzialità. Pochi tasti ma essenziali. Niente tasto dì accensione, ma le cuffie vengono alimentate automaticamente mentre collegate. Vi è la rotellina per la regolazione del volume e il tasto per disabilitare il microfono. Il microfono, sembra molto resistente, dotato di parasputi per evitare disturbi audio.Al contrario di altri modelli, il microfono è è integrato al padiglione

Qualità audio | Recensione EKSA E1000

Eccoci arrivati al fattore più importante, e cioè la qualità audio di queste EKSA E1000. Dopo svariate prove, sia su PC che su PS4 con svariati giochi di ogni tipo, posso ritenermi abbastanza soddisfatto, soprattutto per il rapporto qualità/prezzo.

Spazialità buona, suoni ben equalizzati e bassi di buon livello fanno delle EKSA E1000 un buon prodotto (soprattutto per il prezzo). Pur essendo delle cuffie di fascia medio/bassa, sono presenti materiali audio niente male. La qualità del microfono migliora rispetto le versioni precedenti, ma rimane nella media e garantisce una comunicazione chiara ed efficace.

Conclusioni e prezzi

EKSA E1000 è un prodotto che confrontato ad altre cuffie da gamer della stessa fascia di prezzo, mi ha lasciato particolarmente contento. Come già detto, sono sicuramente adatte a chi si approccia per la prima volta al mondo del gaming, ma anche a chi a molta più esperienza. Per chi vuole spendere poco ed avere tra le mani un prodotto comunque sufficientemente buono sono consigliate. Penso che a questo prezzo (si aggira intorno ai 40€ su Amazon) sia difficile trovare un prodotto con le stesse caratteristiche e peculiarità. Per accedere allo store e poter acquistare queste cuffie clicca qui.

Cosa ne pensate di queste EKSA E1000? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo hardware e non solo.