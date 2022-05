Da non perdere!

Nell’attesa del 26 maggio possiamo gustarci il trailer della pellicola qui in basso.

Prodotto da Henry Whites Film, girato con pochissimi mezzi, un grande ingegno e tante idee sulla vita, l’amicizia e il cinema, Quel Che Conta è il Pensiero è una commedia semplice che arriva dritta al cuore , con cui si riesce ad entrare subito in sintonia, e che invita con immediatezza all’identificazione e alla scoperta delle incertezze di un’intera generazione.

Ci troviamo nell’appartamento di Michele e Giovanni, due studenti alla ricerca di un terzo coinquilino, che mettono perfettamente in scena la generazione attuale, perennemente in crisi e dal futuro incerto .

È stato presentato fuori concorso al XIX Festival del cinema di Porretta Terme, ed in seguito ha vinto il premio Passo Lungo per esordienti al 71° Italia Film FEDIC, il riconoscimento registi del futuro, attribuito da Sedicicorto International Film Festival e ha ricevuto una Menzione Speciale attribuita da CineOff-Festival di Cinema Indipendente.

Rosy Talarico

Appassionata di cinema e serie televisive fin da quando ciò era ritenuto un "passatempo da sfigati", Rosy scrive per passione e per cercare di riportare in auge la critica positiva dei prodotti audiovisivi.