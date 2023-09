Finalmente è disponibile il trailer di The Continental. La nuova serie prequel di John Wick è in arrivo a settembre; ecco cosa sappiamo

Finalmente possiamo annunciarvi l’uscita del nuovissimo trailer italiano, che anticipa l’arrivo di The Continental, la serie prequel dei film con protagonista John Wick, interpretato dal celebre Keanu Reeves. La nuova serie in uscita su Prime Video il 22 settembre, racconterà la nascita dell’hotel che diverrà punto d’incontro di pericolosi criminali. Di seguito il trailer, la trama, il cast e tutto ciò che sappiamo della miniserie prequel in arrivo.

Trama e cast | The Continental: ecco il trailer ufficiale del prequel di John Wick

Possiamo affermare con certezza che la serie andrà a raccontare le origini che si celano dietro il famoso hotel frequentato dai criminali più pericolosi del mondo e teatro di molte scene dei film di John Wick. Il protagonista sarà un giovane Winston Scott, che si ritroverà a fare i conti con il passato, mentre tenterà in ogni modo di fare suo l’iconico albergo.

Il cast della miniserie vede come protagonista Colin Woodell, già visto in The Originals, nei panni di Winston Scott; al suo fianco una personalità di spicco del mondo del cinema, ossia Mel Gibson, nei panni di Cormac. Completano il cast Ayomide Adegu (Charon), Jeremy Bobb (Mayhew), Mishel Prada (KD), Ben Robson (Frankie) e Nhung Kate (Yen). The Continental è diretto da Albert Hughes e Charlotte Brandstrom e sviluppato da Greg Coolidge, Kirk Ward e Shawn Simmons.

Trailer e data d’uscita

Per l’uscita del film dovremo aspettare ancora qualche settimana, intanto però possiamo dare un’occhiata al trailer, che vi abbiamo messo a disposizione. La miniserie sarà composta da 3 puntate, ma solo la prima sarà disponibile il 22 di settembre, le successive usciranno invece a cadenza settimanale. In attesa della sua uscita e, magari di altre succulente anticipazioni, noi di tuttoteK vi salutiamo. Restate sintonizzati per rimanere sempre aggiornati sui vostri film e serie tv preferite.

