Vincent D’Onofrio continuerà con Kingpin nell’MCU

vincent D’Onofrio ama molto Kingpin e vuole interpretarlo nell’MCU il più a lungo possibile: l’attore ha dato la sua piena disponibilità a continuare a raccontare la storia del suo personaggio in più prodotti Marvel nei prossimi anni

Dopo aver fatto il suo ritorno nella serie di Echo (puoi vedere il trailer della serie cliccando qui), il grande e amatissimo Vincent D’Onofrio vuole interpretare Kingpin in più prodotti MCU, proponendo sempre più idee ai Marvel Studios per il suo personaggio per continuare ad interpretarlo. Inutile dire che amiamo tutti la sua interpretazione del personaggio, la migliore che ci sia mai stata, tant’è che moriamo dalla voglia di rivederlo in Daredevil: Born Again. Al momento l’attore sembra non avere alcun problema nel continuare ad essere Wilson Fisk e dimostra tutto il suo amore che prova nei suoi confronti. Una cosa è certa: continueremo a vedere Vincent D’Onofrio nei panni di Kingpin.

Vincent D’Onofrio continuerà a essere Kingpin nell’MCU

L’attore, durante un’intervista, ha commentato le condizioni in cui si trova quando entra nel personaggio, dimostrando quanto Kingpin sia diventato il suo comfort character.

L’unica cosa che avrebbe potuto frenarmi sarebbe stata quella di continuare a mettere su tutti quei chili e mantenerli. E così non devo più farlo, quindi sono nella mia forma migliore da molto tempo a questa parte.

Queste sono state le parole dell’attore mentre era intervistato. Ci rivela inoltre che i Marvel Studios hanno costruito dei nuovi costumi che indossa sotto il suo guardaroba da Kingpin. Questo aiuta molto D’Onofrio a sembrare più grosso e massiccio senza dover per forza aumentare il suo peso, come gli avevano chiesto per le prime tre stagioni della serie Netflix di Daredevil. L’interprete è molto felice di questo nuovo modo di costruire i costumi, aggiungendo che continuare a mettere su peso e poi toglierlo non è una cosa sana. Conclude dicendo che ha intenzione di continuare a interpretare il personaggio finché Kevin Feige lo vorrà. Vincent D’Onofrio ha esordito come Kingpin nell’MCU nella serie televisiva su Hawkeye e la storia del personaggio continua dopo gli eventi delle tre stagioni di Daredevil, che ora sono canoniche nell’MCU.

