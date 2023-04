Resident Evil 4 Remake: come ottenere il lanciarazzi

Volete uccidere velocemente i nemici presenti in Resident Evil 4 Remake? Bene, preparatevi perché in questa guida vi spiegheremo come ottenere il lanciarazzi

Resident Evil 4 Remake di Capcom non è propriamente un videogioco facile e sopravvivere nel tentativo di salvare la figlia del presidente degli Stati Uniti potrebbe non essere semplice. A riguardo abbiamo già steso alcune utilissime guide, come quella che vi spiega dove trovare l’uovo d’oro, ma non potevamo lasciarvi a secco. È arrivato il fatidico momento di svelarvi come poter ottenere un’arma che potrà agevolare (e di non poco) il vostro compito, il lanciarazzi.

Come ottenere il lanciarazzi in Resident Evil 4 Remake

Ottenere il lanciarazzi in Resident Evil 4 Remake non è molto difficile in quanto potrà essere acquistato dal venditore. Il lanciarazzi sarà presente appeso in una rastrelliera all’inizio del gioco accanto allo stesso, tuttavia non potrà essere acquistato finché non sarà raggiunto il Capitolo 4 e aver ucciso il mostro del lago. Dopo aver ucciso tale mostro infatti vi basterà recarvi ulteriormente dal venditore, il quale ora potrà vendervi un lanciarazzi (ma con un solo colpo) per la “modica” cifra di 80.000 Pesetas.

Il prezzo come vedete non è certo economico, tuttavia potrebbe essere molto utile nelle fasi avanzate del videogioco nonostante sia provvisto di un sol colpo. Equipaggiando un ciondolo apposito al momento dell’acquisto sarà possibile ad ogni modo ridurre del 20% il prezzo del lanciarazzi, ciondolo che è possibile ottenere attraverso le sfide del poligono di tiro accessibili nello stesso Capitolo 4.

Come utilizzare il lanciafiamme

Considerando che 80.000 Pesetas ti garantiscono solo un singolo razzo, è importante non sprecarlo ed essere sicuri che il colpo possa andare a segno. Vista la potenza distruttiva di quest’arma sarebbe uno spreco se utilizzata per colpire dei piccoli nemici normali, sarebbe più consono utilizzare il lanciarazzi contro un boss. I combattimenti contro di essi infatti possono risultare estremamente complicati a causa della loro vitalità e delle munizione limitate di cui potremmo disporre.

Nonostante il lanciarazzi possa fornire un’ottima percentuale di danno contro il boss in questione, sarebbe opportuno farsi trovare ben distante dal punto di impatto (e di esplosione) del razzo che verrà lanciato. Utilizzare il lanciarazzi in un momento vantaggioso e con le adeguate precauzioni può ridurre sensibilmente la difficoltà di una battaglia e renderla molto più agevole per Leon.

Siamo convinti che questa guida vi sarà tornata utilissima, e vi segnaliamo che sulle pagine di tuttoteK è possibile trovare anche un'altra utilissima guida per fare soldi velocemente ed essere facilitati all'acquisto del lanciafiamme.