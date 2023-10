Wonka: rilasciato un secondo trailer

Èstato reso disponibile da parte delle Warner Bros un secondo trailer italiano e un nuovo set di poster ufficiali del film Wonka, prequel de La Fabbrica di Cioccolato

In arrivo nelle sale cinematografiche a partire dal 14 dicembre avremo Wonka, film prequel del classico La Fabbrica di Cioccolato. Warner Bros ha pubblicato un secondo trailer ufficiale in italiano ed un set di nuove locandine. Nel trailer possiamo vedere Timothée Chalamet nei panni del protagonista insieme ad Hugh Grant che interpreta l’Oompa Loompa.

Il film è ispirato al personaggio attorno al quale ruota La Fabbrica di Cioccolato, il libro per bambini più iconico di Roald Dahl. Il libro ha già avuto più di una trasposizione cinematografica, Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato, del 1971, diretto da Mel Stuart e La Fabbrica di Cioccolato del 2005, diretto da Tim Burton. Wonka, a differenza dei primi due racconterà la storia di come il più grande inventore del mondo, mago e mastro cioccolataio divennero il Willy Wonka che tutti conosciamo oggi.

Wonka, cosa ci anticipa il trailer

La pellicola è diretta e scritta da Paul King ed è descritta come un mix inebriante di magia e musica, caos ed emozione, il tutto raccontato con un cuore e un umorismo favolosi. Si tratta di un vero e proprio spettacolo sul grande schermo incredibilmente vivido e creativo che introdurrà l’intero pubblico ad un giovane Willy Wonka determinato che a dimostrare che le cose migliori della vita iniziano con un sogno. Se hai la fortuna di incontrare Willy Wonka tutto è possibile, anche cambiare il mondo un delizioso boccone alla volta.

Il film è prodotto da David Heyman, da Alexandra Derbyshire e Luke Kelly. Come produttori esecutivi figurano Michael Siegel, Cate Adams, Rosie Alison e Tim Wellspring. Il team creativo include: il direttore della fotografia Chung-Hoon Chung, lo scenografo candidato all’Oscar Nathan Crowley,e il compositore Joby Talbot. Neil Hannon della band The Divine Comedy è l’autore delle canzoni originali per il film. Mentre nel cast oltre ai già citati Timothée Chalamet e Hugh Grant avremo: Calah Lane, il vincitore dell’Emmy e del Peabody Award Keegan-Michael Key, Paterson Joseph, Matt Lucas, Mathew Baynton, la candidata all’Oscar Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Jim Carter e l’attrice Premio Oscar Olivia Colman.

E voi siete curiosi di vedere Wonka al cinema? Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

