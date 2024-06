MaXXXine, uscito il trailer italiano ufficiale del film

Dal 21 agosto nei cinema italiani esce MaXXXine, il film che chiude la trilogia slasher di Ti West, distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy, oggi abbiamo il trailer italiano della pellicola

È uscito il trailer italiano ufficiale di MaXXXine. Proprio in questo periodo il film sta per fare il suo debutto nelle sale americane. Si tratta del film che chiude la trilogia diretta da Ti West, iniziata con X – A Sexy Horror Story e proseguita con Pearl. Il film arriverà nelle sale italiane a partire da 21 agosto e sarà distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy. Finalmente, oggi abbiamo il trailer italiano della pellicola.

MaXXXine trama, cast e trailer del film

Mia Goth torna ad interpretare il personaggio che abbiamo già conosciuto nel primo film della trilogia, X – A Sexy Horror Story. Si tratta dell’unica sopravvissuta alla mattanza avvenuta in una sperduta fattoria texana verso la fine degli anni Settanta. In questo nuovo film la sua Maxine si trova nella Los Angeles al neon tipica del 1985 ed è quasi riuscita a realizzare il suo vecchio sogno. Infatti è diventata una star di film per adulti, ma è riuscita finalmente a trovare la sua grande occasione per poter diventare una diva del cinema. Ma l’idillio rischia di spezzarsi presto. Infatti, c’è a piede libero un misterioso killer che sta seminando panico e sangue ad Hollywood. Il sogno di Maxine rischia nuovamente di infrangersi e inquietanti risvolti del suo passato rischiano di essere svelati. Oltre a Mia Goth nel cast del film troviamo anche: Halsey, Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Lily Collins, Giancarlo Esposito e Kevin Bacon.

