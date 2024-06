L’esorcista, il nuovo film ha un data di uscita ufficiale

L‘esorcista, il nuovo film del franchise diretto da Mike Flanagan ha ora una data di uscita ufficiale fissata dalla Universal

Pare che la Universal abbia fissato la data di uscita del film L’esorcista. Secondo quanto riportato da varie testate giornalistiche il film, diretto da Mike Flanagan, dovrebbe arrivare nelle sale americane il 13 marzo 2026. Il nuovo film farà parte del franchise e sarà un sequel di L’esorcista: il credente. Infatti Mike Flanagan ha ereditato la direzione della pellicola dopo il sopracitato lavoro proposto da David Green. La Universal e la Blumhouse avevano acquistato i diritti della celebre saga horror della Morgan Creek nel 2021, forse nella speranza di replicare il successo dei precedenti film in termini commerciali.

L’esorcista cosa aspettarci nel prossimo film, dalla sua uscita

Fanagan ha comunque assicurato che nel suo progetto non saranno presenti monologhi o interminabili sermoni sulla religione. Il regista afferma che il progetto non è adatto ad un monologo, anche perché lo stesso rituale è una sorta di monologo. Si tratta di qualcosa che abbiamo già visto. È qualcosa che poteva funzionare 50 anni fa, infatti risultava estremamente spaventoso, ma al momento attuale non può funzionare. Bisogna pensare a qualcosa di nuovo che faccia vivere ai più giovani l’esperienza di un cinema horror. Infatti c’è la possibilità che molti dei futuri spettatori della prossima pellicola non abbiano visto il film originale perciò non potranno essere impressionati da alcun riferimento a quella storia. Motivo per cui il prossimo film non avrà monologhi sulla religione, ma dovrà essere estremamente spaventoso. Dovremo aspettarci un gran lavoro sui personaggi. Essi dovranno essere resi reali ed emotivamente rilevanti per fare in modo che la storia sia credibile.

