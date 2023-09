Five Nights at Freddy’s: il trailer finale conferma la data d’uscita!

Five Nights at Freddy’s, il trailer finale ci conferma la data d’uscita e dell’anteprima e ci mostra nuovi animatronics

Ormai ci siamo, manca poco più di un mese e finalmente i fan della saga videoludica di Five Nights at Freddy’s potranno finalmente gustarsi il film sul videogioco che attendevano da tanti anni. Dieci anni fa, Scott Cawthon lanciò il primo capitolo di questa saga diventata oggi un must play del mondo dei videogiochi e un’icona della cultura pop, che si rivelò essere un inaspettato successo per lo sviluppatore. In molti hanno iniziato ad amare gli animatronics e ora attendono tutti con molto entusiasmo il rilascio al cinema del film a loro dedicato, di cui potrete vedere il trailer finale qui sotto.

Five Nights at Freddy’s: trailer finale e data d’uscita

Come potrete notare dal trailer, qui ci viene mostrato finalmente il design di Foxy e quello che sembra essere Springbonnie, che probabilmente diventerà poi Springtrap, ovvero il killer all’interno della pizzeria, William Afton, interpretato da Matthew Lillard, conosciuto per il suo lavoro in Scream. Il trailer dà l’impressione che il film sarà molto fedele alla storia originale e che quindi non ci saranno limiti riguardo alla violenza e la crudezza della famosa saga. Five Nights at Freddy’s, infatti, parla di un gruppo di bambini assassinati da un pazzo serial killer all’interno della pizzeria, gli spiriti di questi bambini si sono impossessati dei corpi degli animatronics, Freddy, Bonnie, Chica e Foxy per vendicarsi del loro omicidio.

Gli eventi raccontati nella saga sono crudeli e cruenti, la violenza si focalizza infatti sui bambini e altri omicidi avvenuti all’interno della pizzeria, come la scena dello Springlock (gli esperti del videogioco sapranno), e ci aspettiamo che il film, supervisionato dallo stesso creatore del videogioco, Scott Cawthon, abbia la stessa violenza e crudeltà. Five Nights at Freddy’s, di cui potete già gustarvi il trailer finale, sarà mostrato in anteprima il 31 ottobre, in vista di Halloween, e il 2 novembre, esattamente una settimana prima dell’uscita ufficiale, fissata per il 9 novembre. Continuate a seguirci su tuttotek.it per leggere la nostra recensione del film quando sarà pubblicata e leggere altre news su film, serie tv e molto altro!

