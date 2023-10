Ottime notizie per i fan di Castlevania: Nocturne, una seconda stagione sarebbe infatti in programma a breve. Ecco cosa sappiamo

È probabile che l’attesa non sia così lunga, parola di Clive Bradley e Kevin Kolde, gli showrunner dello show, che hanno da poco anticipato l’uscita di una seconda stagione di Castlevania: Nocturne, sequel dell’anime Castlevania, presente sulla piattaforma streaming Netflix. Scopriamo tutti i dettagli.

L’annuncio | Castlevania: Nocturne, in arrivo una seconda stagione

Le prime puntate dello show avevano riscosso un ottimo successo, sia per quanto riguarda la critica, che gli spettatori, ottenendo così il rinnovo, per una nuova stagione. L’annuncio è arrivato tramite un trailer, pubblicato proprio da Netflix nella giornata di venerdì. Si tratta di un video composto principalmente da storyboard e concept art, che sicuramente saranno molto apprezzati dai fan. Ve lo lasciamo qua sotto, ma attenzione perché gli spoiler sulla prima stagione, finale compreso, sono garantiti!

Gli showrunner Clive Bradley e Kevin Kolde, attraverso un comunicato stampa, hanno ringraziato i fan, vecchi e nuovi, per il loro incredibile supporto allo show. “Siamo entusiasti di potervi offrire ancora più Castlevania: Nocturne e il prossimo capitolo dell’ascesa di Richter Belmont”, hanno anticipato.

Trama e data d’uscita

Per chi non avesse ancora visto la serie, ricordiamo che Castlevania: Nocturne racconta le gesta di Richter Belmont, discendente di Trevor Belmont e Sypha Belnades. Richter e i suoi uomini, sono alle prese contro il “messia vampiro”, il cui scopo è rendere sua schiava l’intera umanità, facendola piombare nelle tenebre.

Per ora non abbiamo una data d’uscita per la nuovissima stagione, eppure sembrerebbe un’attesa non troppo lunga. I registi Samuel e Adam Deets hanno infatti anticipato ai fan che l’attesa non sarà molto lunga questa volta. Sarà davvero così? Noi lo speriamo. In attesa di nuove, succulente notizie a riguardo, vi consigliamo di tenere d’occhio la pagina di tuttotek.it, saremo sempre pronti ad annunciarvi novità in merito.

