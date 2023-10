Road to Wonder: parte 3, retro-recensione Super Mario Land 2

La strada per Wonder fa tappa verso una nuova stranezza: la retro-recensione di oggi è per l’isola di Super Mario Land 2 e le sue bizzarrie

La strada per le meraviglie, Road to Wonder, ci porta a fare tappa con un’altra retro-recensione: quella per il seguito del capitolo preso in esame due settimane fa, ovvero Super Mario Land 2. A sorpresa di nessuno, mentre su console fisse il primo sequel della serie principale non ha mancato di stranire il pubblico, il secondogenito su piattaforme portatili fece l’esatto opposto. Ma anche con qualche dogma della serie Mario in più, non si può dire che quello di Land 2 sia puro ordine vero e proprio. Diciamocelo, del resto questo è pur sempre il titolo in cui ha debuttato quel fetente di Wario! Ciò da solo varrebbe al gioco l’ingresso di diritto nel pantheon dei deliri, ma c’è molto di più di cui parlare.

Invasione di domicilio | Road to Wonder: retro-recensione Super Mario Land 2

Difficilmente nomineremo Wario quando dovremo scrivere la recensione di Wonder, ma il pretesto narrativo di Super Mario Land 2 verte interamente su di lui. Dopo gli eventi del primo capitolo uscito su Game Boy due anni prima, Mario si concede una vacanza sulla sua isola personale: Mario Land stessa. Per poi scoprire, però, che Wario ha sottratto al protagonista il suo castello, sigillando l’ingresso con sei monete dorate distribuite ad altrettanti boss. Starà a Mario recuperare quelli che il sottotitolo del gioco chiama i 6 Golden Coins. Con una libertà quasi totale sull’ordine in cui farlo, dando il colpo di grazia al progresso stile arcade che prevede(va) il susseguirsi dei livelli fino ai titoli di coda.

Equivalente portatile | Road to Wonder: retro-recensione Super Mario Land 2

In modo analogo a The Legend of Zelda: Link’s Awakening per Game Boy, che si poneva come equivalente da taschino per A Link to the Past in fatto di gameplay, allo stesso modo Super Mario Land 2 a vedersi pare quasi una variante portatile del capitolo uscito su SNES, Super Mario World. Come se lo sprite di Mario nell’overworld, palesemente preso di peso dal “fratello maggiore”, non bastasse a ricordarlo! Sarà anche per questo che, come abbiamo anticipato, trova ora posto una schermata della mappa, da cui selezionare il livello da giocare (e/o da rigiocare). Tuttavia, mentre nessun mondo scuote la linearità dell’esperienza con qualche bivio, i mondi sono tutti accessibili in qualsiasi ordine. Insomma, nel ristabilire l’ordine il gioco non manca di rivoluzionare il tutto!

Mondi matti | Road to Wonder: retro-recensione Super Mario Land 2

Allo stesso modo, i mondi del gioco vantano ciascuno un’identità unica e inconfondibile, molto più marcata rispetto al già fantasioso primo Land. Idealmente, il “primo” mondo sarebbe la Tree Zone: una zona del gioco in cui salire, lentamente, in cima ad un gigantesco albero. Tuttavia, è possibile anche partire dalla Macro Zone, una gigantesca casa in cui fronteggiare persino delle formiche. O dalla Pumpkin Zone, un mondo stregato in cui i Goomba indossano maschere da hockey in cui è conficcato un pugnale. E che dire invece della Mario Zone, un enorme robot con le fattezze dell’eroe? Per non parlare, poi, della Turtle Zone: un mondo subacqueo accessibile dalla testa della tartaruga a sudest. Infine, la Space Zone richiede l’ingresso nel livello dell’ippopotamo a nordovest, ma per la prima volta porta l’idraulico nel cosmo senza mezzi termini. Anni prima di Galaxy!

Tutto, ma veramente tutto, sotto controllo | Road to Wonder: retro-recensione Super Mario Land 2

Finisce anche la tortura (scusateci, cari puristi dei primissimi episodi) del movimento aereo schiavo dell’inerzia. I salti di Super Mario World sono a completa disposizione del giocatore: rapidi, precisi e affidabili. Non solo: premere ↓ a mezz’aria consente di trasformare il salto nella variante con avvitamento vista e apprezzata sempre nell’episodio per SNES. Naturalmente, l’utilizzo di sprite più grandi porta con sé anche un pizzico di screen crunch, ma le occasioni in cui il giocatore non può prevedere un pericolo sono più uniche che rare. Il gioco si ripromette di portare sul piccolo (in ogni senso) schermo del mattoncino grigio la magia di Super Mario World. E, ridimensionamenti a parte, diremmo che l’esperimento è pienamente riuscito.

Potere portatile! | Road to Wonder: retro-recensione Super Mario Land 2

I potenziamenti a disposizione di Mario partono dall’essenziale: al di fuori dei funghi, il Fiore di Fuoco fa qui il suo debutto portatile. Vista la minore verticalità nel level design (uscite alternative dei livelli permettendo, disponibili nelle varianti “alte e basse” già viste nel primo Land), Mario Fuoco può tornare ad attaccare espressamente chi gli si para di fronte. Come novità interessante, inoltre, Mario Coniglietto consente di planare, in modo analogo alla Cappa di Super Mario World o a Mario Scoiattolo Volante, da New Super Mario Bros. U. Tuttavia, qualche costume extra non si nega mai. Basti pensare alla tuta spaziale, che si somma ai suoi power-up nei meandri della Space Zone.

Foto ricordo e foto segnaletiche | Road to Wonder: retro-recensione Super Mario Land 2

Ciascuno dei boss aderisce fedelmente al tema del suo mondo di appartenenza. A guardia della moneta d’oro della Tree Zone, ad esempio, abbiamo un colossale pennuto. Tatanga torna dal gioco precedente in veste di boss minore, ma (prevedibilmente) lo si affronta al termine della Space Zone. Di tutti i boss, però, segnaleremmo volentieri la fantasia dietro la quale la Mario Zone si conclude con i tre porcellini. L’intero scontro segue la logica della fiaba di Joseph Jacobs, con i suini convinti che Mario intenda abbattere le loro case. E lo farà, ma solo per avviarsi allo scontro finale con cui porre fine alle ambizioni di quell’usurpatore di Wario.

Meowser ante litteram | Road to Wonder: retro-recensione Super Mario Land 2

Ebbene sì. Si crede che lo scontro finale con Bowser in Super Mario 3D World rappresenti la prima occasione in cui l’antagonista usa i potenziamenti contro il giocatore, ma non è così. Il bisogno di un “Mario cattivo”, o in giapponese di un “warui Mario” (Wario), puntava dall’inizio a questo: uno scontro in cui vedersela contro un doppione maligno, più grosso, grasso, forte e ignorante. Il che è anche simbolico di come, in futuro, Wario sarebbe riuscito effettivamente a rubare qualcosa al nostro eroe. Non quel castello, presumibilmente guadagnato a suon di monete nei primi capitoli della serie (e mai più menzionato dalla stessa). Ma qualcosa di più grande.

“Con blackjack e squillo di lusso”

Wario, a Mario, ha sottratto il concetto di serie “Land”. Il capitolo successivo, Super Mario Land 3, avrebbe visto quella sequenza di parole fare da mero sottotitolo al vero nome dell’avventura: Wario Land, in cui il gradasso doppelgänger se la vede con la conquista di un castello tutto suo. Però, al contrario di Mario, Wario sarebbe in seguito stato protagonista di Wario Land II, Wario Land 3, Wario Land 4 e, su Wii, di Wario Land: The Shake Dimension. Oggigiorno la scena indie tiene in piedi l’eredità spirituale del “genere” dei cosiddetti Wario-like, con esponenti come Antonblast, Pizza Tower e persino lo sparatutto Treasure Tech. Senza che qualcuno ricordi che, in passato, a dare vita ai platformer in cui scommettere monete per avere vite extra (e trasformarsi in bomba per cancellare un salvataggio) fu un idraulico più umile.

Ora sta a voi dirci la vostra: quale altro gioco andremo a ripescare, in attesa del 20 ottobre, day one del gioco? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.