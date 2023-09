OPPO: annunciato ufficialmente il nuovo OPPO A58

Arriva Oppo A58 con display Sunlight, un’esperienza audio senza precedenti e una lunga durata della batteria che garantiscono prestazioni fluide

OPPO annuncia oggi il lancio di OPPO A58, l’ultimo arrivato della gamma di smartphone della serie A. Con uno straordinario display Sunlight FHD+ da 6,72 pollici e altoparlanti Dual Stereo aggiornati, OPPO A58 migliora l’esperienza d’uso e soddisfa le esigenze più disparate. Dotato della potente tecnologia di ricarica SUPERVOOC da 33W, di una potente batteria da 5000mAh, di hardware potenziato e dell’intuitiva interfaccia ColorOS 13.1, OPPO A58 vanta un design elegante, un’eccellente durata della batteria, offrendo performance incredibilmente affidabili e fluide per adattarsi allo stile di vita dinamico dei suoi utenti.

OPPO A58: un design di livello premium sorprendente

OPPO A58 è disponibile in due colorazioni: Glowing Black e Dazzling Green. La variante Glowing Black presenta l’iconico OPPO Glow, che crea un bellissimo effetto scintillante e offre una sensazione di comfort al tatto. La finitura Dazzling Green adotta un particolare design Glowing Silk, che conferisce alla parte posteriore del dispositivo una texture simile alla seta e un look nuovo. Lo smartphone presenta, inoltre, una scocca posteriore curva in 2.8D, decorata con un rivestimento ovale lucido attorno al modulo della fotocamera, pesa circa 192g e ha uno spessore di soli 7,99 mm, garantendo una presa comoda e un aspetto sottile ed elegante.

Dotato del luminoso display Sunlight

Il nuovo OPPO A58 presenta un display Sunlight FHD+ da 6,72 pollici, che offre un’esperienza visiva coinvolgente e una luminosità massima di 680 nit, permettendo agli utenti di visualizzare facilmente foto o testi sotto la luce diretta del sole. Con una risoluzione elevata di 2400×1080 e una gamma di colori DCI-P3, il display Sunlight rende i contenuti incredibilmente vividi e i testi nitidi. Inoltre, grazie alle funzionalità All-Day AI Eye Comfort, il display è confortevole per un utilizzo prolungato, sia di giorno che di notte.

OPPO A58: impressionanti altoparlanti Dual Stereo con modalità Ultra Volume

OPPO A58 è dotato di altoparlanti Dual Stereo aggiornati per offrire un’esperienza sonora di alta qualità. Più potenti del 40% rispetto alla generazione precedente, gli altoparlanti offrono effetti sonori stereo surround immersivi, garantendo una qualità del suono più profonda per le chiamate, i giochi e i video. Inoltre, OPPO A58 introduce anche una modalità Ultra Volume aggiornata che ottimizza il volume degli altoparlanti fino al 300%, consentendo agli utenti di ascoltare facilmente la musica e sentire le chiamate anche in ambienti rumorosi. Tale modalità offre anche la possibilità di aumentare il volume massimo degli auricolari fino al 200% durante le chiamate su WhatsApp e Messenger.

Liberare la creatività con un sofisticato sistema di fotocamera

OPPO A58 è dotato di una fotocamera AI da 50 MP, che consente agli utenti di scattare immagini cristalline ad alta risoluzione. Con il supporto del pixel binning, quattro pixel vengono combinati insieme per formare un pixel più grande, preservando più dettagli, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera AI da 50 MP e la fotocamera per ritratti da 2 MP lavorano insieme per garantire un’impressionante sfocatura dello sfondo e per mettere in risalto il soggetto in modalità ritratto. Con una fotocamera frontale da 8 MP, OPPO A58 offre selfie sbalorditivi e una qualità migliorata nelle videochiamate.

Grazie a funzioni straordinarie come la Stylized Nighttime Photography, AI Portrait Retouching e la modalità Panorama, OPPO A58 stimola gli utenti a realizzare differenti tipologie di foto e a liberare la propria immaginazione.

OPPO A58: batteria di lunga durata e ricarica flash SUPERVOOC all’avanguardia

Oltre alle sue impressionanti funzionalità di intrattenimento e al sistema di fotocamere, OPPO A58 è dotato di una batteria più potente e di una velocità di ricarica più rapida per garantire prestazioni affidabili.

Grazie alla batteria da 5000mAh, gli utenti del nuovo OPPO A58 possono godere di 32 ore di telefonate, 16 ore di riproduzione video su YouTube e fino a 5 ore di gioco PUBG con una singola carica completa. Lo smartphone è dotato anche di una ricarica flash SUPERVOOC da 33W, che ricarica rapidamente la batteria fino al 100% in soli 75 minuti; una rapida ricarica di 5 minuti assicura 3,39 ore di telefonate, permettendo agli utenti di non avere preoccupazioni. Inoltre, le funzionalità All-day AI Power Saving si attivano se ci si dimentica di caricare lo smartphone. Con solo il 5% di carica è possibile godere di 91 minuti di telefonate, in quanto OPPO A58 massimizza l’ultimo residuo di batteria per le situazioni di emergenza.

Prestazioni fluide potenziate da hardware e software migliorati

Potenziato dalla piattaforma MediaTek Helio G85, OPPO A58 rappresenta un salto in avanti nelle prestazioni rispetto al suo predecessore. Con configurazioni di RAM da 6GB e ROM da 128 GB, lo smartphone offre un ampio spazio di memoria e di archiviazione. La tecnologia RAM Expansion di OPPO può ulteriormente raddoppiare la RAM disponibile fino a 12GB di RAM estesa, offrendo un ulteriore livello di fluidità per l’uso quotidiano. Dal punto di vista software, il Dynamic Computing Engine di ColorOS 13.1 è in grado di programmare con precisione le risorse di calcolo, garantendo un’esperienza più reattiva e fluida nel passaggio da un’app all’altra, ideale per il gioco o il multitasking.

Oltre alle sue potenti prestazioni, OPPO A58 ha anche superato i test di 36 mesi di Fluency Protection condotti nel laboratorio OPPO, registrando un tasso di invecchiamento medio inferiore al 10% per garantire prestazioni fluide nel lungo periodo.

Realizzato per durare

Progettato tenendo conto della durabilità, OPPO A58 è certificato IP54 proteggendo lo smartphone da liquidi e polvere. Lo smartphone è ben protetto da eventuali incidenti quotidiani, consentendo agli utenti di non preoccuparsi. Inoltre, OPPO A58 ha superato sei test fondamentali per misurare la resistenza alle cadute fisiche, all’acqua, alle radiazioni, ai danni atmosferici, alle piccole cadute ripetute e alla stabilità del segnale, garantendo la massima tranquillità per tutto il giorno.

Prezzo e disponibilità

OPPO A58 è disponibile, da oggi, su OPPO Store, e a breve su Amazon.it e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici. OPPO A58 è disponibile nelle colorazioni Dazzling Green e Glowing Black nella configurazione 6GB+128GB ad un prezzo di 249,99 Euro. Dunque cosa ne pensate di questo smartphone OPPO? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttotek.it per essere sempre aggiornati su tutte le news dal mondo tech!