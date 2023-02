NordVPN: ecco i server per IP dedicato a Milano

NordVPN ha annunciato il lancio dei nuovi server con IP dedicato a Milano. Vediamo insieme tutti i dettagli di questo annuncio

In genere, quando un utente si connette a un server VPN, il suo indirizzo IP cambia, ma lo condivide con altri utenti. L’indirizzo IP dedicato, invece, è un indirizzo IP statico univoco che può essere utilizzato da un solo utente. Questo nuovo servizio, lanciato da una fra le migliori VPN in circolazione, può essere utile a molti. Con NordVPN è dunque ora possibile ottenere anche un indirizzo IP dedicato italiano, con server VPN situati a Milano.

Vantaggi dell’utilizzo di un indirizzo IP dedicato di NordVPN con server a Milano

Esistono svariati casi in cui un indirizzo IP dedicato risulta essere veramente utile. Uno di questi è sicuramente l’accesso sicuro ai server aziendali. Per prevenire l’accesso non autorizzato a sistemi sensibili, gli amministratori possono specificare un elenco di indirizzi IP autorizzati. Così facendo, gli utenti possono accedere a un sistema solo se il loro IP corrisponde a uno presente nella whitelist. Un indirizzo IP dedicato è la soluzione ideale per accedere in modo sicuro ai sistemi di accesso remoto aziendali o ai server privati.

Anche i pagamenti online sicuri hanno bisogno di un indirizzo IP dedicato. Se un utente si connette a una VPN per effettuare operazioni di banking online in modo sicuro, potrebbe sembrare che, virtualmente, si trovi ogni volta in un luogo diverso. Le banche potrebbero considerarla un’attività sospetta e bloccare l’accesso dell’utente all’account. L’utilizzo di una VPN con un indirizzo IP statico dedicato consente di evitare verifiche ripetitive garantendo al contempo la sicurezza dell’utente.

Il terzo caso è figlio dei primi due, ovvero evitare la blacklist. Uno svantaggio legato all’utilizzo di un indirizzo IP condiviso consiste nell’effetto “pessimo vicino“: non sai mai cosa fanno gli altri utenti con lo stesso indirizzo IP. Ecco perché gli IP condivisi possono ritrovarsi nelle blacklist, limitando il tuo accesso a determinati siti web. Anche se un indirizzo IP dedicato non è così discreto, ci sono molte meno probabilità che venga inserito in lista nera.

Se questo ancora non bastasse, con un indirizzo IP dedicato potrete dimenticarvi dei CAPTCHA. L’utilizzo del medesimo indirizzo IP condiviso da parte di più persone spesso provoca l’attivazione dell’autenticazione CAPTCHA. Diventa troppo fastidioso dimostrare costantemente di non essere un robot. Utilizzando un indirizzo IP dedicato, invece, sarà possibile accedere alla propria casella di posta elettronica e ad altri account online senza inutili interruzioni.

Come fare dunque per usufruire di questo nuovo servizio? Vi basterà collegarvi a questo link per accedere alla pagina di NordVPN e scegliere uno dei vari piani fra quelli da 2 anni, quelli da 1 anno e quelli mensili. In questi giorni, inoltre, potrete usufruire di uno sconto fino al 59% e la possibilità di vincere 3 o 12 mesi extra.