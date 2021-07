Recensione Be Quiet! Silent Base 802: cosa vuoi di più?

Recensione Silent Base 802. Con Silent Base 802 Be Quiet! Propone una soluzione estremamente conveniente, scopriamo perché questo prodotto ha una qualità prezzo alle stelle!

Qualità prezzo alle stelle. Così potrei riassumere questa recensione. È elegante, performante, si può personalizzare, e soprattutto ha una cura nei dettagli davvero maniacale, possiamo dire che Be Quiet! Con questo Silent Base 802 ha davvero fatto centro.

Versione migliorata del fratello minore Silent Base 801, il nuovo 802 offre al consumatore la possibilità di scegliere quale forma dare al proprio case con una personalizzazione dei pannelli, quello superiore e quello frontale sono difatti intercambiabili. Preferite l’estetica o le performance? Sarete voi a sceglierlo, in ogni caso la resa sarà sicuramente fantastica. Ciliegina sulla torta, troviamo anche 3 ventole Pure Wings 2 da 140mm.

Ma qui, Be Quiet! Non ha pensato solo al fattore estetico, se il design è la prima cosa che salta all’occhio quando guardiamo il Silent Base, è utilizzandolo che apprendiamo quanta qualità ha riservato l’azienda tedesca a questo modello. Non perdiamoci più in chiacchiere ed entriamo nel vivo della recensione.

Packaging e primo impatto | Recensione Be Quiet! Silent Base 802

Per parlare dei dettagli tecnici, partiamo dalla lista della compatibilità, per questo inseriremo una slide riassuntiva.

Il case pesa 13.15 kg, e vi offre la possibilità di montare nella parte frontale radiatori dalla dimensione massima di 420mm mentre nella parte alta sono supportati radiatori da 360mm massimo. Ovviamente potrete installare schede madri ATX e E-ATX. Con la possibilità di montare 5 ventole, e ben 7 slot disponibili per il montaggio di HDD e 3 per gli SSD da 2.5 pollici. Presenti poi 9 slot di espansione PCI tra cui 7 per la scheda madre e due verticali per la GPU. Alimentatore massimo supportato è di 288 mm, mentre per i dissipatori ad aria 185 mm.

Arriva in uno scatolo abbastanza anonimo e poco caratteristico, ma all’interno si denota già da subito la cura e la maniacalità dell’azienda tedesca. Troviamo il case inserito in una sagoma protettiva impossibile da rompersi, e nelle fessure laterali i componenti o “pezzi aggiuntivi”, comodamente adagiati in fessure dedicate. Il case è un Full Tower, e come tale lo si può sfruttare per creare tantissime configurazioni, che non è scontato e banale. Packaging di qualità davvero eccellente.

Be Quiet! Infatti non si è accontentata di assicurare molto spazio e range di movimento all’interno, ha infatti pensato addirittura di rendere il case trasformabile, si potrà infatti ruotare la piastra volta al montaggio della scheda madre di 180 gradi, cambiando totalmente l’aspetto della vostra configurazione, oppure trasformandola in una test bench, davvero incredibile. Ma bando alle ciance, cosa troviamo dentro?

Oltre al case troveremo un frontale totalmente mesh, ed un filtro antipolvere magnetico per la parte top, a sostituzione di quello già preinstallati. Troveremo poi i due assi per i piedi del case. All’interno del case troviamo un caddy per HDD opzionale. In più troviamo delle fascette brendizzate in velcro.

Il case è realizzato in plastica di buona qualità. La sensazione che restituisce al tatto è piacevole, e soprattutto la struttura è abbastanza solida, abbiamo l’impressione di maneggiare un case molto robusto. Il case all’interno è tappezzato di pannelli isolanti, molto spessi, questi sono volti ad assorbire vibrazioni e rumori. Questi pannelli isolanti sono addirittura spessi 10 mm.

Un design piacevole, ma soprattutto funzionale | Recensione Be Quiet! Silent Base 802

L’impatto con il bianco è forte, e il contrasto delle zone nere rende davvero piacevole guardare questo case. Le immagini parlano da sole. Ritengo che sia estremamente elegante. La versione che stiamo recensendo noi non possiede il vetro temperato, ma è disponibile all’acquisto.

La zona frontale è imponente, troviamo due bande laterali nere e mesh, infondo il logo Be Quiet! È presente poi una fessura sul fondo del pannello frontale, essa permette di estrarre la parte sottostante del case. Vediamo un alternativa di design data dagli elementi che Be Quiet! ci offre.

Prima abbiamo accennato alla parte posteriore, e proprio parlando di questa zona, devo dire che apprezzo davvero tanto la possibilità di avere un ampio filtro anti polvere che percorre tutta la superficie sottostante. Non si trova spesso su case di questo segmento. Facile il sistema di estrazione, e soprattutto solido il meccanismo di blocco. La retina è ben realizzata e fitta. I piedi sono anch’essi robusti, e presentano 4 gommini a regalare ulteriore stabilità al grande Full Tower. Ma il sistema di montaggio ad incastro non è molto piacevole, necessita di tanta forza per eseguirlo. Prima di parlare della parte superiore vediamo il lato connettività nel dettaglio. Troviamo il testo di accensione, molto minimal e non invasivo nel design, un ingresso microfono e cuffie lato sinistro, e sempre sullo stesso un ingresso USB 3.2 Gen. 2 Type C e il piccolo controller delle ventole. Sul lato destro abbiamo il pulsante riavvio.

Il case nella parte superiore si presenta con una copertura molto chiusa, a parte alcune fessure nella parte finale, un opzione certamente alternativa, ma sicuramente meglio optare per la seconda soluzione offerte.

Nel reparto posteriore dominano le prese d’aria, a dimostrazione dell’attenzione per l’Air Flow. Il sistema di estrazione delle paratie è tra i più comodi sul mercato, basta la pressione del testo dedicato per sganciare due molle e permettere l’apertura del pannello, davvero comodo e veloce.

Il sistema di smontaggio del pannello frontale è da apprezzare rispetto alle soluzioni in cui tale operazione, per concludersi ha bisogno di una grande forza per rimuovere gli stessi. Qui abbiamo una trovata non indifferente, basta un semplice slide verso l’alto per sganciare una molla. Alcuni dettagli sui particolari.

Tuffiamoci all’interno | Recensione Be Quiet! Silent Base 802

Tutti i pannelli, e tutta la struttura possiede pannelli fono assorbenti, il silenzio è davvero assicurato con questa soluzione. All’interno troviamo già preinstallate tre ottime ventole, stiamo parlando delle PURE WINGS 2. Sono in versione da 140 mm, e sono ventole molto buone per l’Air Flow, vantano un lifetime operating pari a 80,000 ore, e, a velocità massima producono un rumore di soli 18.8 dB(A), impressionanti se pensiamo alle loro performance. Proprio in merito a ciò, queste PURE WINGS 2 in versione da 140 mm offrono un flusso d’aria fino a 104 CFM, a velocità massima, che è pari a 1000 RPM, per una pressione statica pari a 0,76 mm / H2O, meno adatte a radiatori. Considerando che una sola ventole del genere costa all’incirca 10 euro, non è da poco averne 3 già incluse nel prezzo dal case, un prodotto in meno da acquistare.

Proseguiamo nel viaggio andando all’interno del grande Full Tower, per ammirare la qualità costruttiva che il brand tedesco ha riservato a chi acquisterà questo gioiello. Una sola parola, anche se sarò ripetitivo; qualità nei dettagli. Questa è la sensazione.

Lo spazio interno è davvero tanto, ma soprattutto le possibilità di movimento sono tante. Abbiamo una moduratità che difficilmente si trova. Abbiamo il copri PSU per un design più pulito, zona che ovviamente presente in inciso il logo del brand, e che può essere modificata. Difatti troviamo dei pannelli a copertura nel caso vogliamo un design totalmente bianco e zero comunicazione in termini di Air Flow, volendo però potremo estrarli per donare un Look diverso, e garantire anche maggior flusso d’aria. Come sempre a voi la scelta. La piastra che ospita la scheda madre è ruotabile di 180 gradi, e come se non bastasse per facilitare l’installazione di componenti possiamo addirittura estrarre la piastra superiore che ospita invece l’AIO che andrete a montare.

All’interno la qualità fa da padrone, dalle fessure, sino agli inserti, alle piccole clip sparse per il case a garantire un corretto cable managemant. Abbiamo anche la possibilità di montare la GPU in verticale, e tutto lo spazio a sufficienza per i nostro componenti quali GPU e dissipatori ad aria. Sul retro abbiamo già un pre cable managemant effettuato, e possiamo ammirare la pulizia ma soprattutto lo spazio che potremo sfruttare per creare una configurazione decisamente pulita, merito dello spazio disponibile, del copri PSU, e delle comode fessure presenti. Salta all’occhio la piccola logic board, ovvero l’hub per le ventole, istallando li ulteriori ventole saranno tutte pilotabili dal controler posto sul frontale. Se avete più ventole basterà uno splitter che si trova facilmente in commercio.

Le conclusioni

Silent Base 802 è un prodotto assolutamente completo, dal rapporto qualità prezzo eccellente. Possiede una complessità ingegneristica davvero elevata, tutto è stato curato e pensato appositamente per offrire il miglior compromesso spazio – modularità, con una comodità in termini di montaggio che difficilmente si trova. E in ultima battuta, presenta un occhio di riguardo all’Air Flow, garantendo sempre ottime performance dissipative, senza contare la possibilità di pulire facilmente i filtri antipolvere ed ottenere una configurazione sempre pulita, ma, soprattutto una build sempre silenziosa.

Un case dalle mille sfaccettature, oserei dire in grado di mutare e trasformarsi. Le performance dissipative non sono messe in dubbio, e la silenziosità fa da padrone con questa struttura. Vi siete stancati di un design? Potrete cambiare questo aspetto a vostro piacimento. Insomma, un case completo, che è il caso di dirlo, molto più di un semplice case. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.