Pokémon GO: guida ufficiale agli eventi di agosto

Ecco le istruzioni per l’uso ufficiali di Niantic: gli eventi di agosto di Pokémon GO sono parecchi, ma li abbiamo raccolti in una guida

Abbiamo una guida ufficiale di Niantic per gli eventi di agosto di Pokémon GO, grazie all’ultimo post sul blog dell’app. Sono in arrivo Megaraid e Ultrabonus, e la “scoperta straordinaria” per la ricerca sul campo del mese non è che un antipasto. Dalle dieci di sera di domenica 1 agosto fino alla stessa ora di mercoledì 1 settembre, potrete incontrare un Chimecho che vi frutterà il doppio dei punti esperienza. Inoltre, sarà disponibile un’offerta una tantum dal costo simbolico di una sola Pokémoneta per un biglietto raid da remoto ogni lunedì di agosto. Il meglio, però, deve ancora arrivare.

Raid leggendari a valanga

La guida ufficiale agli eventi di agosto di Pokémon GO non manca di menzionare i raid. Nello specifico, Dialga farà capolino nei raid a cinque stelle fino alle dieci di mattina di venerdì 6 agosto. Nel caso di Palkia, invece, le tempistiche vanno dalle dieci di venerdì 6 agosto allo stesso orario di venerdì 20 agosto 2021. Niantic ci ricorda che i più “fortunati” potranno trovarne uno cromatico. In quanto al terzo leggendario nei raid a cinque stelle, il team di sviluppo ci invita a “restare sintonizzati”. Ci sarà una “ora dei raid” tra le sei e le sette di pomeriggio per tutti e tre: Dialga mercoledì 4 agosto, Palkia mercoledì 11 e 18 agosto, e l’ultimo mercoledì 25.

Ma che dico raid, megaraid – Guida agli eventi di agosto di Pokémon GO

Non sarebbe un mese di eventi se quello di agosto non includesse anche i megaraid, e anche stavolta il calendario di fine estate di Pokémon GO non delude. Mega Charizard X seguirà le stesse date di Dialga, mentre Mega Ampharos sarà disponibile nello stesso periodo di Palkia. Mega Beedrill sarà invece disponibile dalle dieci di mattina di venerdì 20 agosto fino a giovedì 26 alla stessa ora. Infine, Mega Pidgeot farà la sua comparsa giovedì 26 in mattinata e sparirà solo alla stessa ora di mercoledì 1 settembre. Chiudiamo in bellezza il discorso dei raid con un’ora dei raid bonus fissata per lunedì 30 agosto.

Le luci della ribalta – Guida agli eventi di agosto di Pokémon GO

Dalle sei di pomeriggio alle sette di sera di ogni martedì, oltre all’ora dei raid di mercoledì, gli eventi di Pokémon GO metteranno anche a disposizione una creatura in primo piano. Vi lasciamo al calendario e agli annessi bonus.

Martedì 3 agosto: Magnemite , per il doppio della polvere di stelle

, per il doppio della polvere di stelle Martedì 10 agosto: Shellos (forma Mare Est), per il doppio dei punti esperienza

(forma Mare Est), per il doppio dei punti esperienza Martedì 17 agosto: Shellos (forma Mare Ovest), per il doppio delle caramelle

(forma Mare Ovest), per il doppio delle caramelle Martedì 24 agosto: un Pokémon ancora non annunciato , sempre per il doppio delle caramelle

, sempre per il doppio delle caramelle Maartedì 21 agosto: un altro Pokémon tuttora ignoto, per il doppio dei punti esperienza

Facciamo comunella per ogni foglia bella – Guida agli eventi di agosto di Pokémon GO

Anche per il mese di agosto, la guida agli eventi di Pokémon GO contempla un Community Day. Stavolta tocca ad Eevee: per festeggiare saranno disponibili sabato 14 e domenica 15 agosto 2021 adesivi dedicati a lui e alle sue evoluzioni. I Pokéstop e i pacchi amicizia saranno dei metodi validi per ottenere quelli di Eevee, ma se volete quelli delle sue evoluzioni (o anche se volete altri sticker di Eevee stesso) dovrete dirigervi al negozio. Per gli altri eventi, invece, Niantic gioca ancora a carte coperte: dovremo “restare sintonizzati” per saperne di più. Tutto ciò che manca, ora, è un regalo promesso di recente dal team di sviluppo.

Ultrabonus

Chiudiamo la guida agli eventi di agosto di Pokémon GO con gli Ultrabonus. Vi forniamo direttamente un calendario anche in questo caso, per aiutarvi a tracciare meglio i giorni da segnare.

Venerdì 23 luglio (10:00)-martedì 3 agosto (20:00): Dialga permetterà a Pokémon di ere diverse di apparire sulla mappa

di apparire sulla mappa Venerdì 6 agosto (10:00)-martedì 17 agosto (20:00): Palkia permetterà a Pokémon di regioni diverse di apparire sulla mappa

Dulcis in fundo, dalle 18:00 alle 24:00 di giovedì 26 agosto la terza Serata Lotte GO ci terrà impegnati con 100 sfide diverse. Sarà dunque possibile ottenere il triplo di polvere di stelle salendo di liello nella Lega Lotte GO e completando diverse serie di sfide. Come vi ricorda anche Niantic, state attenti quando andate in giro!

