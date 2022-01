WRC 10: il gioco di rally arriva su Nintendo Switch a marzo

Il gioco di corse WRC 10 arriverà anche su Nintendo Switch il prossimo marzo

Il publisher Nacon insieme agli sviluppatori di KT Racing, creatore della serie simulativa di rally WRC, hanno annunciato che l’ultimo capitolo della loro serie, WRC 10, arriverà su Nintendo Switch il prossimo 17 marzo. La serie dedicata alle corse di rally era già arrivata ai primi di settembre 2021 su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC, potete trovare infatti la recensione sulle nostre pagine. La versione per Switch, l’ultima che mancava all’appello, è ora finalmente pronta a unirsi alle altre.

WRC 10 in arrivo su Nintendo Switch a marzo

WRC 10 è l’ultimo capitolo della saga annuale dedicata alla competizione di rally più famosa al mondo, e dopo le versioni PC e console, arriverà su Nintendo Switch il prossimo 17 marzo. Il titolo permetterà di giocare una modalità carriera e una modalità in cui sarà possibile rivivere 19 eventi che hanno creato la storia del campionato di rally. Ogni livello ha delle specifiche condizioni da affrontare, che metteranno a dura prova lo stile di guida dei piloti più abili.

Ovviamente non mancheranno anche una nutrita schiera di veicoli e piste da affrontare con un tempo atmosferico dinamico che costringerà i giocatori a cambiare strategia di guida per adattarsi alle condizioni. Il titolo era stato annunciato durante l’aprile del 2021 e poi mostrato nuovamente durante un evento organizzato da Nacon per presentare tutti i titoli del publisher che arriveranno in futuro.

