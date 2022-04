Sonic Origins: svelati i requisiti per PC

Dopo circa un anno dal suo primo annuncio sta per arrivare, finalmente, Sonic Origins, vediamo quindi quali sono i suoi requisiti per PC

In questi giorni la SEGA, dopo un attesa piuttosto “snervante” di circa un anno, ha svelato alcuni nuovi dettagli sulla versione rimasterizzata di una manciata di classici titoli del suo famoso riccio blu. Vediamo dunque di capire assieme quali sono i requisiti per PC di Sonic Origins!

Sonic Origins: diamo un’occhiata ai requisiti minimi e consigliati per PC

Come facilmente intuibile, per Sonic Origins, i requisiti per PC non sono certo elevatissimi visto che si tratta comunque di titoli abbastanza datati, ma non per questo meno appassionanti o di “valore” videoludico. Prima di proseguire vi ricordiamo che la raccolta contiene i primi tre capitoli, CD ed anche l’episodio con il buon Kunckles. Inoltre verrà pubblicata il 23 giugno anche per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Per le impostazioni minime basterà un sistema operativo Windows 10 con un processore Intel Core i5-2400 da 3.1 GHz o un AMD FX-8350 da 4.2 GHz. Per la grafica una NVIDIA GeForce GTX 750 da 2 GB o una AMD Radeon HD 7790 da 2 GB ed infine, per la memoria, 6 GB di RAM.

Per quanto riguarda le impostazioni consigliate, invece, vi basterà sempre un sistema operativo Windows 10 con un processore Intel Core i5-4570 da 3.2 GHz o un AMD Ryzen 3 1300X da 3.4 GHz. Per la grafica, poi, una NVIDIA GeForce GTX 770 da 2 GB o una AMD Radeon R9 280 da 3 GB ed alla fine, per la memoria, 8 GB di RAM. Non è eccessivo, non trovate?

Ad ogni modo, mentre aspettiamo che il riccio ritorni a fine giugno