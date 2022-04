Veneto Film Commission: Treviso aderisce alla fondazione

Treviso aderisce alla fondazione della Veneto Film Commission. Una grande opportunità per ospitare set cinematografici e produzioni internazionali, in un’ottica di promozione del territorio

Dopo Jesolo e Verona, anche il Comune di Treviso aderisce alla Veneto Film Commission (in qualità di socio sostenitore). Fondazione che opera da circa due anni nell’ambito della promozione turistica del Veneto; rappresenta un grande incentivo per promuovere il territorio nazionale, attraverso l’ospitalità di set cinematografici e produzioni internazionali.

Difatti, solo nel 2021 la Veneto Film Commission, ha sostenuto oltre 150 produzioni locali, nazionali e internazionali di cinema, serie, trasmissioni televisive, documentari. Tra le grandi produzioni ricordiamo: Across the River and into the Trees di Paula Ortiz. Incentrata sul periodo italiano di Hemingway, le riprese hanno avuto luogo tra Venezia e Treviso, nei centri storici e sulle rive del Piave. Il film per la piattaforma Netflix, Love in the Villa, diretto da Mark Steven Johnson. Recentemente, invece la città ha ospitato il set del film Le mie ragazze di carta di Luca Lucini, con Maya Sansa e Neri Marcorè.

Veneto Film Commission: I commenti

Tanti gli apprezzamenti per l’adesione, emblema di una grande opportunità economica e turistica. Seguendo le parole del sindaco, Mario Conte:

Siamo orgogliosi di questa adesione che ci permette di intraprendere un percorso di promozione e valorizzazione del territorio. Nei mesi scorsi abbiamo riscontrato grande interesse da parte di cittadini e visitatori verso i set cinematografici che rappresentano per noi anche un motivo d’orgoglio, soprattutto in vista della proiezione sul grande e piccolo schermo.

Continua l’assessore regionale alla Cultura, Cristiano Corazzari:

La nostra regione è in grado di offrire tantissimo alla produzione cinematografica e desideriamo essere competitivi sulla scena nazionale ed internazionale.La città e la provincia di Treviso è risaputo, hanno un particolare fascino. Le bellezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche che la contraddistinguono la rendono un “gioiellino Veneto” che in più occasioni ha portato nel grande schermo il capoluogo della Marca e molte location della Provincia

Conclude infine, il direttore della VFM, Jacopo Chessa:

L’ingresso di Treviso nella Veneto Film Commission segna un importante ampliamento della rete della Fondazione, e mi fa particolarmente piacere vista la fattiva collaborazione messa in piedi per le riprese di Le mie ragazze di carta di Luca Lucini, e per tutto ciò che questo territorio potrà ricevere dal cinema nei prossimi anni

