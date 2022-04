Sonic Origins: confermata la data d’uscita con un fenomenale trailer

Finalmente abbiamo un nuovo trailer per Sonic Origins, che porta con sé anche la notizia più attesa: la data di uscita della raccolta in blu

Per mesi, quello di Sonic Origins è stato più un miraggio che altro: ora, invece, non solo abbiamo un trailer ma anche una data di uscita. Il video, che abbiamo incluso qui sotto, comprende tante gradite conferme, tra cui il ritorno della miracolosa sinergia del pedigree indie che ha conferito a Mania tanto prestigio. Non solo abbiamo il talento di Christian “Taxman” Whitehead per una inclusione funzionale delle versioni rimasterizzate nella raccolta; grazie agli sforzi di Headcannon, ora possiamo finalmente parlare di una versione tirata a lucido anche per gli eterni assenti, Sonic 3 e Sonic & Knuckles.

Il trailer e la data di uscita di Sonic Origins

Prima di passare alla data di uscita, svisceriamo come si deve il trailer di Sonic Origins. Il cast di personaggi giocabili è quello che ci si aspetta da una rivisitazione degna di tale nome. Potremo prendere di nuovo le redini di Sonic, di Tails e di Knuckles. Inoltre, ad attenderci ci saranno cutscene animate del tutto nuove, a cura come sempre di Tyson Hesse (noto per il webcomic Boxer Hockey, nonché per il fumetto ufficiale Sonic: Mega Drive). Vi lasciamo alla visione del materiale inedito, prima di discutere ulteriormente delle novità introdotte in questa attesissima riedizione.

Il video qui sopra promette di prendere ispirazione da Super Mario Odyssey e da Crash Bandicoot 4: It’s About Time nel suo appendere le vite al chiodo. La presenza di vite esauribili sarà infatti solo parte della “modalità classica”. Chi invece ha amato il widescreen offerto da Christian Whitehead su mobile sarà felice di poter godere di una “modalità anniversario” presente in tutti i giochi, nei quali le vite lasciano posto ai “gettoni” con i quali ottenere alcune delle molte ricompense. Alcune di queste ultime, tra cui delle missioni più difficili, saranno esclusive a chi ha preordinato il gioco. L’uscita è prevista per il 23 giugno 2022.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del titolo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.