Sonic Frontiers: come girerà sulle console?

Sonic Frontiers è stato uno dei titoli che Sega ha portato con più fierezza al recente Tokyo Game Show 2022, ma proviamo a vedere come girerà il velocissimo riccio blu sulle console

La storia di Sega è ricca di grandi titoli, ma tutti sanno che il buon riccio blu, sbarcato di recente anche al cinema, è la sua mascotte per eccellenza. Tra i titoli maggiormente attesi di questo 2022 c’è ovviamente Sonic Frontiers che uscirà su più console e PC, ma come girerà? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

Sonic Frontiers: un riccio blu, ma tante console

Questo nuovissimo platform open world, anche se Sega preferisce definirlo “open zone”, è stato uno dei titoli più attesi durante il Tokyo Game Show 2022, ma fra trailer e quant’altro la domanda è solo una. Come girerà sulle varie console?

A rispondere a questa domanda ci ha già pensato l’utente tadanhoi su Twitter, vi lasciamo qui sotto il post in questione anche se in giapponese, affermado come su PS4 girerà a 1080p e 30 fps, su PS 5 a 1080p e 60 fps, su Nintendo Swich a 720p e 30 fps mentre su Xbox One e Xbox Series X/S si dovrebbero avere dei numeri simili alle console Sony.

Ovviamente questi numeri non sono ancora stati “approvati” da Sega, per il momento almeno, ma per intanto, ciò che è certo, è l’uscita di Sonic Frontiers su Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC fissata all’8 novembre di quest’anno. Non escludiamo poi che ulteriori chiarimenti verranno rivelati nel prossimo futuro.

Comunque sia, mentre aspettiamo di capire come correrà il velocissimo riccio blu