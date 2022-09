Sonic Frontiers: il trailer di presentazione fa finalmente chiarezza

La nuova frontiera del porcospino di SEGA si sbottona: dopo una lunga attesa, abbiamo un trailer di presentazione per Sonic Frontiers

Potremmo parlare per ore del lungo silenzio stampa che ha costellato la pressoché inesistente campagna marketing di Sonic Frontiers, ma SEGA ci ha concesso finalmente un’alzata di veli con un trailer di presentazione nuovo di zecca. Il video, disponibile con sottotitoli in lingua nostrana, passa in rassegna molti aspetti chiave del gioco. Che questo possa bastare a dissipare le nubi di scetticismo tra i sempre severi ed esigenti fan della scia blu, poi, è un altro discorso. Se non altro, ora il piano del team di sviluppo per sposare il porcospino con l’open world è indubbiamente più chiaro.

Sonic Frontiers per l’occasione si mostra in un trailer di presentazione

Il trailer non mostra scene del gioco, ma senza dubbio illustra bene il canovaccio narrativo di Sonic Frontiers. Nella loro ricerca dei Chaos Emeralds, l’eponimo protagonista, Tails ed Amy si ritrovano in un altro mondo senza apparente via di ritorno. A questo punto, il nostro apprende di essere finito sulla riva di Kronos, una delle isole in rovina dell’arcipelago Starfall. Il gioco alterna livelli lineari (quelli del cosiddetto Cyberspazio) ed esplorazione dell’open world isolano. Completare i livelli e risolvere gli enigmi aiuta ad ampliare sia le zone esplorabili della mappa sia l’albero delle abilità con cui setacciare il mondo da cima a fondo.

Le abilità di Sonic si andranno dunque a sbloccare gradualmente, e lo stesso vale per ponti da erigere e porte da aprire. Il pezzo forte del moveset a disposizione del baldo porcospino, però, rimane il Cycloop. Il giocatore viene incoraggiato ad aggirare i nemici e gli elementi con cui interagire nelle fasi esplorative. Questa mossa vanta infatti effetti differenti a seconda del contesto. In quanto all’attesa che ci si presenta davanti, ne avremo fino all’8 novembre. Il gioco sarà disponibile per PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4 e PS5.

