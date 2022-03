Persona 5: leak svela uno spin-off basato sul detective Goro Akechi

Un leak avrebbe recentemente rivelato l’arrivo di un gioco spin-off incentrato sulla carriera investigativa di Goro Akechi, uno dei personaggi di Persona 5

Con il passare degli anni la serie di Persona, nata come una sorta di spin-off del franchise principale targato Shin Megami Tensei, ha raggiunto delle vette difficilmente immaginabili. Vedere esplodere anche in occidente una serie generalmente di nicchia come questa ha sicuramente dato nuova linfa vitale a due delle più importanti serie Atlus, e senza dubbio a scatenare ciò c’è stato anche il grosso contributo apportato da Persona 5. Con questo titolo Atlus e SEGA si sono anche spinte oltre i confini che si erano inizialmente imposti, esportando anche lo spin-off Persona 5 Strikers su PC e Switch, e aggiungendo per la prima volta uno dei capitoli più di successo della serie, Persona 4 Golden, su Steam. Queste nuove direzioni intraprese hanno così dato vita a numerosi rumor sui possibili prossimi passi che in futuro si potrebbero effettuare; uno di questi, a quanto sembra, sarebbe anche un ulteriore spin-off di Persona 5, stavolta incentrato su uno dei più importanti personaggi del titolo, il detective Goro Akechi.

Goro Akechi sarà la star del prossimo spin-off di Persona 5?

La realizzazione di titoli secondari più o meno legati a dei capitoli di Persona non è una cosa nuova per i fan: pensiamo infatti ai numerosi rythm game che Atlus ha sfornato poco tempo dopo l’uscita di Persona 5, oppure ai giochi “crossover” di Persona Q che hanno raggruppato per ben due volte il cast di Persona 3, Persona 4 e Persona 5. Si tratta perlopiù di opere mirate al fanservice, ma fintanto che la gente le apprezza, difficilmente Atlus vorrà cambiare tattica. Tuttavia, l’idea di avere uno spin-off incentrato solo su Goro Akechi di Persona 5 appare piuttosto bizzarra. Ma, secondo un leak diffuso da Zippo, questo è proprio ciò che sarebbe in programma. Bisogna premettere come Zippo abbia già messo in giro diverse voci riguardo futuri remake o remaster dei titoli di Persona, ed ha in precedenza anticipato (e azzeccato) l’annuncio di Persona 4 Arena Ultimax per Switch.

Zippo descrive questo nuovo gioco con un gameplay non caratterizzato dal solito combattimento a turni di Persona; piuttosto, esso verterà sulle avventure e le abilità del rinomato detective. Oltre a ciò, Zippo non ha provveduto ad aggiungere ulteriori informazioni, come quando potrebbe essere eventualmente rivelato il gioco, o se magari esso possa vertire su uno stile di gioco molto in stile Ace Attorney o, perché no, qualcosa di più pazzoide come Danganronpa. In ogni caso, non tutti i fan hanno preso bene questa notizia: giocando Persona 5 è possibile vedere il reale volto di Akechi, e conoscere anche le ombre più recondite che si celano dietro i casi da lui risolti. Insomma, ci sono profondi dubbi sulla veridicità di questo leak, ma appare comunque come un’opzione interessante agli occhi dei più fedeli al personaggio.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per rimanere sempre aggiornati su ulteriori notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per trovare titoli a prezzi convenienti.