Silent Hill 2 Remake: la trama sarà fedele all’originale

Sembra che il team di sviluppo al lavoro su Silent Hill 2 Remake stia trattando la trama con molta cura. Scopriamo i dettagli in questa news

Dopo numerosi rumor e leak, negli scorsi mesi la celebre saga horror di Konami è finalmente tornata sotto i riflettori con alcuni progetti in cantiere. Uno di questi, sicuramente tra i più chiacchierati, è il Remake di Silent Hill 2, uscito originariamente nel 2001 e la cui trama, ambientazione e atmosfera hanno lasciato un segno indelebile nei ricordi nei videogiocatori di tutto il mondo. Anche per questo Bloober Team, la software house attualmente al lavoro sul rifacimento, ha voluto rassicurare i fan più accaniti sul fatto che il materiale originale sarà trattato con la massima cura.

La trama di Silent Hill 2 Remake non snaturerà l’originale

Fin dal suo annuncio ufficiale, avvenuto lo scorso ottobre durante una diretta dedicata, il rifacimento di questo iconico capitolo ha subito catalizzato l’attenzione dei fan di tutto il mondo. Tra questi ci sono molti appassionati che nutrono comprensibile preoccupazione che il titolo possa in qualche modo snaturare il materiale originale. Stando alle recenti dichiarazioni però, Bloober Team è intenzionata a trattare la trama di Silent Hill 2 Remake con molta cura.

Secondo quanto dichiarato, infatti, gli sviluppatori considerano la storia raccontata come una delle colonne portanti del titolo originale, e per questo si cercherà di apportare solo le rifiniture necessarie (comunque sempre supervisionate da Konami) al fine di adattare l’opera ad un contesto moderno. Tali rifiniture risguarderanno anche il gameplay, per forza di cose, dato che il gioco abbandonerà il sistema di telecamere fisse in favore di una visuale alle spalle del protagonista, ma il team di sviluppo è intenzionato a ricreare in chiave moderna le stesse sensazioni ed atmosfere che caratterizzavano il capolavoro originale, uscito ormai più di vent’anni fa.

Cosa ne pensate? Siete ansiosi di provare questo titolo? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.