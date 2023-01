Journey To The Savage Planet: ecco la data d’uscita per PS5 e Xbox Series X/S

Rivelata la data d’uscita su PS5 e Xbox Series X/S di Journey To The Savage Planet. Scopriamo i dettagli in questa news

Journey To The Savage Planet, l’action adventure in prima persona pubblicato da 505 Games, ha finalmente una data d’uscita su PS5 e Xbox Series X/S. Le sopracitate versioni next gen del titolo arriveranno fra poche settimane, per la gioia dei fan che non vedevano l’ora di tornare a visitare il colorato pianeta ARY-26 sfruttando la potenza degli hardware di nuova generazione. Siete pronti a tornare in esplorazione?

In arrivo la versione PS5 e Xbox Series X/S di Journey To The Savage Planet

Si intitolerà Employe Of The Month Edition la versione PS5 e Xbox Series X/S di Journey To The Savage Planet. Il gioco mette il giocatore nei panni di un impiegato della Kindred Aerospace, incaricandolo di avventurarsi su un remoto ed inesplorato pianeta per verificare che esso sia abitabile per gli esseri umani. Fra curiosi alieni, colorati paesaggi e tanto tanto umorismo, il titolo promette di risplendere ancora di più sulle console di nuova generazione, grazie anche al supporto alla risoluzione fino a 4K, dichiarato dagli sviluppatori.

Saranno presenti inoltre anche un’inedita modalità foto, e le classiche due opzioni grafiche che permettono all’utente di prediligere l’impatto grafico o la fluidità del gameplay. L’aggiornamento arriverà il prossimo 14 febbraio e, in maniera simile a quanto accaduto per titoli come Ghostrunner e Borderlands 3, sarà gratuito per tutti coloro che posseggono già il gioco nella versione per console della passata generazione.

E voi che cosa ne pensate? Siete ansiosi di mettere le mani sulle versioni next gen di questo titolo? Fatecelo sapere nei commenti e come sempre rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.