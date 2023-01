Sabrent Thunderbolt 4: ecco il cavo attivo con chip E-Marker

Sabrent ha presentato da poco Thunderbolt 4, il cavo attivo con chip E-Marker per un trasferimento dati, e non solo, velocissimo

La società americana, famosa in tutto il mondo per la creazione di componenti per PC e non solo, ha presentato da poco il nuovo arrivato in famiglia. Stiamo parlando del cavo attivo con chip E-Marker Sabrent Thunderbolt 4. Questo particolare cavo permetterà di trasferire dati a una velocità elevatissima, ma questa non sarà l’unica funzione disponibile. Iniziamo questo articolo e scopriamolo più nel dettaglio.

Quello che dovete sapere sul nuovo Sabrent Thunderbolt 4

Questi cavi possono riescono a tenere il passo con l’evoluzione dell’hardware, consentendo di avere fino a 40 Gbps di larghezza di banda bidirezionale e fino a 100 W di erogazione di potenza. Sebbene siano dunque cavi di ultima generazione, non discriminano di certo le vecchie tecnologie. Soddisfano infatti tutte le specifiche riguardanti la retrocompatibilità per le tecnologie precedenti. Funzionano dunque anche con dispositivi Thunderbolt 3 e USB-C. Supportano Thunderbolt 4 o Thunderbolt 3 a due canali con trasmissione full duplex ad alta velocità.

Sono pienamente conformi alle specifiche USB 4. Ciò include Power Delivery (PD) fino a 5A a 20V, o 100W, tramite lo standard USB PD 3.0. Sabrent ha poi saputo gestire un problema comune per gli utenti grazie a una scelta ingegneristica che garantisce una perfetta erogazione di potenza. La lunghezza di due metri, infatti, oltre che a fornire un margine di manovra maggiore all’utente, ha anche lo scopo di gestire con attenzione la comunicazione tra l’host e i dispositivi. In questo modo si avrà sempre un’erogazione uniforme di corrente.

Il cavo fornisce inoltre un supporto completo per DisplayPort 1.4 con trasmissione del segnale video a 4 corsie e modalità alternata DP tramite USB. Insomma, stiamo parlando di un vero e proprio concentrato tecnologico. Il Thunderbolt 4 è disponibile su Amazon al prezzo consigliato di 69,99 €. Voi cosa ne pensate di questo nuovo cavo di Sabrent? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!