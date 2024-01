Espansione della famiglia Moto G: tre nuovi device per tutti

Motorola introduce il nuovo moto g34 5G, il dispositivo 5G più accessibile, evidenziando l’incessante impegno della famiglia moto g nel democratizzare la tecnologia

Il moto g34 offre un’esperienza immersiva nel mondo dell’intrattenimento, grazie al suo display compatto, aggiornamenti veloci, audio di alta qualità e un sistema fotografico avanzato che consente di catturare immagini straordinarie. Questo dispositivo è ideale per la fruizione, la creazione e la condivisione di contenuti, supportato da una generosa batteria da 5000mAh1 progettata per un utilizzo prolungato. Il design elegante aggiunge ulteriori caratteristiche di rilievo al moto g34 5G.

Moto g34 5G: la soluzione per una connessione 5G accessibile a tutti

Il nuovissimo moto g34 5G offre un’esperienza straordinaria con il suo display da 6,5 pollici e un refresh rate di 120Hz, garantendo fluidità nelle esperienze di gioco e riproduzione video. Il design immersivo, con un rapporto schermo-device dell’85%, amplifica la visione di film, videogiochi e chat video. Gli speaker, distribuendo il suono da ogni angolazione, assicurano bassi potenziati, voci cristalline e chiarezza anche a volumi elevati.

L’esperienza audio, curata da Dolby Atmos, trasporta l’utente in una dimensione emotiva unica, perfetta per immergersi nei videogiochi o godersi la musica preferita. Il sistema audio certificato ad alta risoluzione garantisce un’esperienza professionale, sia con cuffie cablate che wireless o con speaker esterni.

Il processore Snapdragon 695 5G offre un’esperienza di gioco fluida e consente di catturare fotografie straordinarie, anche in condizioni di scarsa illuminazione. La velocità del 5G consente download rapidi, maratone di serie TV senza interruzioni e streaming di film impeccabile. La ricarica TurboPower 18W, abbinata a una potente batteria da 5000mAh, assicura ore di autonomia in pochi minuti.

La fotocamera principale da 50MP4 con sensore Quad Pixel offre scatti sorprendenti, anche in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera Macro Vision cattura dettagli minuti, mentre la fotocamera frontale da 16MP con tecnologia Ultra Pixel consente selfie nitidi e dai colori vivaci. Grazie all’AI e al Face Retouch, le foto si migliorano automaticamente per risultati perfetti ad ogni scatto.

Il moto g34 5G è equipaggiato con il sistema operativo Android 14 e si distingue per un design unico, attentamente concepito per soddisfare le esigenze dell’utente. Android 14 si concentra sulla massima sicurezza e protezione dei dati, offrendo trasparenza sull’utilizzo delle informazioni da parte delle app e fornendo una protezione avanzata contro gli accessi non autorizzati. Il sistema operativo potenzia inoltre le funzioni di accessibilità per la vista e l’udito, rendendo l’utilizzo del dispositivo un’esperienza senza sforzo, su misura per tutti gli utenti.

Dal corpo attentamente lavorato con una finitura opaca, ogni dettaglio del moto g34 5G contribuisce a creare un prodotto raffinato ed elegante. L’edizione speciale, caratterizzata da materiali vegani premium, aggiunge un tocco di lusso per coloro che cercano un livello superiore rispetto al già sofisticato design dell’edizione standard. La vasta gamma di colori, tra cui il raffinato Charcoal Black, l’elegante Ice Blue e il delicato Ocean Green5, rende il dispositivo un compagno fedele per chiunque desideri esprimere il proprio gusto unico.

Motorola moto g24: nato per eccellere

Motorola introduce oggi il moto g24, uno smartphone che ridefinisce gli standard di alta qualità a un prezzo equilibrato. Questo dispositivo offre un connubio perfetto tra un design premium, prestazioni eccezionali, avanzate capacità fotografiche e un’esperienza audio-visiva coinvolgente.

Realizzato con materiali premium, il moto g24 si distingue per un design sofisticato e una sensazione di qualità. Con uno spessore sottile e leggero, presenta un alloggiamento della fotocamera affusolato e un lettore di impronte digitali montato lateralmente per uno sblocco comodo e veloce. La protezione idrorepellente garantisce tranquillità contro gli schizzi. Il dispositivo è disponibile in tre eleganti colori: Matte Charcoal, Ice Green e Pink Lavender.

Il sistema RAM Boost del moto g24 dinamicamente trasforma lo spazio sul dispositivo in RAM virtuale per una velocità aggiuntiva, consentendo un multitasking migliorato e una risposta rapida durante le attività impegnative. Accoppiato con un potente processore octa-core da 2,0 GHz, il dispositivo dispone di una batteria a lunga durata e supporta la ricarica rapida TurboPower da 15W per un utilizzo prolungato.

La fotocamera principale da 50MP con tecnologia Quad Pixel cattura immagini vivaci, mentre la fotocamera Macro Vision consente dettagli complessi da una distanza ravvicinata. La fotocamera frontale da 8MP offre la funzione Face Retouch per selfie migliorati, Auto Night Vision per foto notturne potenziate e modalità Ritratto per effetti artistici.

Il display HD+ extra luminoso da 6,56″ con frequenza di aggiornamento di 90Hz offre un’esperienza visiva ricca. Gli altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos assicurano un audio nitido e potente. Il moto g24 unisce stile, prestazioni, eccellenza fotografica e intrattenimento coinvolgente senza compromessi, offrendo qualità premium senza il prezzo premium.

Motorola moto g04: la convenienza incontra un design curato e di livello

Motorola moto g04, uno smartphone che non fa compromessi in termini di stile e intrattenimento. Dal design elegante al display immersivo e alle funzioni avanzate della fotocamera, potenziate dall’intelligenza artificiale, il moto g04 è progettato per ridefinire le aspettative degli utenti riguardo agli smartphone economici.

Realizzato con massima precisione e utilizzando materiali di prima qualità, il moto g04 presenta un telaio affusolato per la fotocamera e un lettore di impronte digitali laterale per garantire comodità e praticità all’utente. Disponibile in una gamma di colori intensi, tra cui Concord Black, Sea Green, Satin Blue e Sunrise Orange, il design idrorepellente assicura la protezione da schizzi e versamenti, rendendo il moto g04 un compagno affidabile per le avventure quotidiane.

L’esperienza visiva si trasforma con il moto g04 grazie al suo display HD+ da 6,6″ extra-luminoso e perfettamente liscio. La frequenza di aggiornamento di 90Hz garantisce uno scorrimento dei contenuti senza interruzioni, mentre la regolazione intelligente preserva efficientemente la batteria. Le modalità High Brightness e Night Light assicurano una visione ottimale in ogni condizione di illuminazione. Dolby Atmos offre un suono ricco e multidimensionale, migliorando l’esperienza audio con cuffie o altoparlanti.

La fotocamera da 16MP potenziata dall’IA del moto g04 va oltre il semplice obiettivo, diventando uno strumento narrativo. Migliorando automaticamente le immagini, cattura scatti pronti per i social media, mentre le modalità di messa a fuoco rapida assicurano foto nitide in qualsiasi momento. Funzioni intelligenti come l’HDR e la modalità Ritratto aggiungono un tocco professionale alle fotografie, mentre la funzione Face Retouch per la camera frontale perfeziona i selfie.

Le prestazioni veloci sono garantite dal RAM Boost, che trasforma lo spazio di archiviazione in RAM virtuale, aggiungendo fino a 4GB di RAM virtuale per un avvio rapido delle app e un multitasking fluido. Alimentato da un processore octa-core, il moto g04 offre un’esperienza senza interruzioni, dalla chat video alle funzionalità AI della fotocamera.

Con il suo design elegante, il display immersivo, le funzioni avanzate della fotocamera e le ottime performance, il moto g04 offre una soluzione accattivante per gli utenti alla ricerca di uno smartphone conveniente ma di alta qualità. Moto g04 permette di rimanere sempre connessi, catturare momenti straordinari e godere di un intrattenimento senza limiti, il tutto senza dover spendere una fortuna.

Prezzi e disponibilità:

Il nuovo moto g34 5G è disponibile da oggi in Italia al prezzo di 189,90 euro.

Il nuovo moto g24 è disponibile da oggi in Italia al prezzo di 139,90 euro.

Il nuovo moto g04 sarà disponibile nelle prossime settimane in Italia al prezzo di 129,90 euro.

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).