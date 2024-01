Per strada l’incidente è sempre dietro l’angolo, e anche se conoscete le regole e siete degli autisti modello, questo incidente capita in ogni caso e non soccorrere è un reato punito severamente dalla legge: ecco tutte le tecniche di soccorso negli incidenti stradali da sapere

Abbiamo già accennato alle regole di primo soccorso nella guida sul cosa fare in caso di incidente in autostrada. In questa guida, però, ne parliamo nel dettaglio, perché è importante sapere le tecniche di soccorso. Queste sono tecniche che tutti gli utenti della strada dovrebbero conoscere e dovrebbero anche farlo nella maniera corretta, senza provocare altri danni. Anche se non conoscete bene le tecniche di soccorso, non restate con le mani in mano, perché l’omissione di soccorso è un reato punibile dalla legge. Ovviamente non fate mai qualcosa che sia fuori dalle vostre competenze, ma anche solo la minima assistenza può aiutare, chiamando i soccorsi e aspettare fino al loro arrivo. Ora vediamo quali sono le tecniche di soccorso.

Capire la situazione | Incidente stradale: le tecniche di soccorso

La prima cosa che dovete fare quando vedete un incidente appena accaduto è quella di capire la situazione ragionando e mantenendo la calma. Non è facile, ma bisogna cercare di controllare la paura. Attenzione ad eventuali pericoli per voi stessi mentre state per intervenire. Se non potete fare nulla per aiutare, allora la cosa migliore che potete fare è non perdere tempo e chiamare i soccorsi e attendete che arrivi l’ambulanza o l’auto medica.

Segnale di pericolo | Incidenti stradali: le tecniche di soccorso

Una volta che avete indossato il giubbotto catarifrangente, scendete dall’auto e mettete il triangolo segnaletico di pericolo a 100 metri lontano dall’auto, per avvertire gli altri utenti della strada. Se la situazione è troppo pericolosa, meglio evitare di farlo. Se sulla strada ci sono dei feriti e non c’è la possibilità di spostarli, potete spostare la vostra auto per proteggerli dagli altri veicoli in arrivo. Se ci sono cavi elettrici scoperti o materiale infiammabile o esplosivo, cercate di mettere l’area il più possibile in sicurezza e chiamate i Vigili del Fuoco.

Chiamare il 118

Nel caso non abbiate le conoscenze, la cosa migliore che potete fare è controllare lo stato delle persone coinvolte e ferite, ma senza spostarle e farle muovere. Provate a toccare leggermente le spalle e a chiamarle sottovoce. Potete anche valutare il respiro se la persona è incosciente e non può rispondere. Evitate assolutamente di far muovere anche chi dice di essere cosciente e di stare bene. Una volta che vi siete accertati delle loro condizioni, chiamate i soccorsi al numero 118 o 112, parlate lentamente e con calma e fatevi capire dando tutte le informazioni necessarie. Indicate il luogo dell’incidente, spiegare cosa è successo descrivendo le condizioni degli infortunati. Lasciate il vostro numero di telefono per essere ricontattati dai soccorsi in caso di necessità.

