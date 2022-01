Unreal Engine 5: un nuovo video per l’MMORPG Legend of YMIR

WEMADE ha rilasciato un nuovo trailer di sviluppo per il proprio proggetto MMORPG Legend of YMIR, il gioco impiegherà l’Unreal Engine 5

Lo sviluppatore di videogiochi sudcoreano WEMADE ha condiviso un video dimostrativo tecnico dell’Unreal Engine 5 per il proprio MMORPG di prossima generazione, Legend of YMIR. Questa demo tecnica presenta la grafica iniziale del gioco e vi fornisce un’idea piuttosto esaustiva di ciò che il team creativo mira a creare; vi lasciamo il trailer in questione qui in basso, potete visualizzarlo facendo cli sul player. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Unreal Engine 5: Legend of YMIR impiegherà il motore grafico ma, per ora, di “next-gen” c’è ancora poco

Poiché Legend of YMIR è in una fase di sviluppo ancora iniziale, questo video non rappresenta la qualità del prodotto finale, ma è già qualcosa per rendersi conto delle potenzialità dell’Unreal Engine 5. A dire il vero, tuttavia, il filmato non stupisce con gli spezzoni delle varie ambientazioni e dei personaggi mostrati. Il risultato finale sembrerebbe più simile a quanto offerto dall’Unreal Engine 4 che dal suo successore. Insomma: nulla di particolarmente next-gen nonostante il livello dei dettagli indubbiamente soddisfacente. La speranza, ovviamente, è che WEMADE riesca a migliorare ulteriormente la grafica del gioco. Anche perché il motore grafico scelto per lo sviluppo offre considerevoli possibilità.

Legend of YMIR è una reinterpretazione nordeuropea della visione del mondo della precedente serie MIR. Questo nuovo MMORPG ricreerà la storia di MIR in un’ambientazione fantasy. Inoltre, Legend of YMIR includerà battaglie PvP sotto forma di scontri d’assedio. Per quanto riguarda invece il futuro del motore grafico del quale vi abbiamo parlato sopra, sono già diversi i giochi che lo impiegheranno. Tra questi c’è il blockbuster videoludico Fortnite, e non sarebbe potuto essere diversamente vi sto anche che l’engine è proprietà di Epic Games. Il Capitolo 3 del gioco si basa infatti proprio sul motore grafico in questione, maggiori dettagli al riguardo qui. Inoltre, sono emersi di recente in rete anche alcuni indizi e dettagli che lascerebbero pensare che lo stesso engine sarà utilizzato anche per il prossimo titolo della saga ruolistica Mass Effect.

