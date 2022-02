PSVR 2: il sito ufficiale è adesso accessibile

Il sito ufficiale di PSVR 2, il nuovo headset per la realtà virtuale di PlayStation, è stato reso disponibile nelle scorse ore

La realtà virtuale avrà un ruolo prominente per il futuro del gaming, e tra le più grandi aziende che hanno deciso di concentrare maggiormente i loro sforzi in questo campo spicca soprattutto Sony. La compagnia giapponese ha infatti debuttato con il suo primo headset per la realtà virtuale nel 2016, quando i prodotti presenti in questo mercato ancora si mostravano in formati “prototipo”, con prezzi piuttosto elevati ed esperienze videoludiche ancora poco strutturate. Con gli anni, tuttavia, questo nuovo genere di videogioco ha continuato a prendere sempre più piede, e sembra che per Sony la realtà virtuale diventerà una delle priorità principali. Durante il CES 2022 di Las Vegas, è stato annunciato il PSVR2, il nuovo headset che uscirà su PS5 e che è stato soggetto a numerosi rumor nel corso degli ultimi mesi. Dopo aver svelato i primi dettagli, adesso è stata resa disponibile anche uno sito ufficiale per PSVR2.

Cosa c’è nel sito ufficiale di PSVR 2

Con il sito ufficiale dedicato all’ultimo visore di casa Sony, per i giocatori si concretizza ulteriormente la possibilità di avere presto il visore tra le mani. La pagina web può essere navigata per approfondire nel dettaglio le principali caratteristiche del nuovo visore per la console PlayStation, anche graziee alle descrizioni semplici ma efficaci nel mostrare le capacità del dispositivo. Inoltre, è stato reso possibile anche effettuare il login sul sito PlayStation, per scegliere di rimanere aggiornati riguardo a future novità sull’apertura dei preordini, i prezzi effettivi, la data di rilascio e gli ultimi annunci sui giochi che saranno fruibili.

Sulla pagina non si presentano quindi informazioni a noi sconosciute: già durante la presentazione di gennaio sono state infatti svelate tutte le informazioni più importanti, tra cui le specifiche del visore, lo schermo OLED con supporto al 4K e all’HDR, i nuovi controller VR2 Sense con il feedback aptico, i trigger adattivi, il position tracking e il finger touch detection. Non risultano invece novità per quanto riguarda il periodo di rilascio di PSVR2, anche se alcune voci lasciano intendere come il visore entrerà in produzione molto presto, puntando probabilmente a un’uscita per il periodo festivo del 2022 (a meno che la crisi dei semi-conduttori non metta i bastoni tra le ruote di Sony).

Mentre si aspettano altre informazioni su questo nuovissimo e innovativo prodotto di Sony, nei prossimi mesi potremo aspettarci la presentazione degli altri giochi che faranno parte della line-up di lancio di PSVR2, nella quale sappiamo già che ci sarà una versione VR di una delle esclusive più note di PlayStation, ovvero Horizon Call of The Mountain.

