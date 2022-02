Bully 2: reveal in arrivo?

Un insider è sicuro che il reveal di Bully 2, sequel del celebre titolo firmato Rockstar, sia sempre nei piani della compagnia e che a breve potrebbero esserci novità

Rockstar Games ha recentemente dato una risposta a tutte le preghiere dei suoi milioni di fan sparsi per il mondo, confermando come, a 9 anni di distanza dal pluricelebrato lancio di GTA 5, il prossimo capitolo del franchise sia attualmente nel pieno dello sviluppo. E nonostante non siano state diffuse notizie ulteriori, al di là di questo annuncio generico, la semplice conferma di questa evidenza è stata in grado di monopolizzare la scena videoludica negli ultimi giorni. Sembra, però, che ci sia un altro reveal in canna, ovvero quello riguardante il lungamente vociferato (e dallo caratterizzato da uno sviluppo assai travagliato) Bully 2.

Bully 2 presto protagonista di un reveal ufficiale?

Giusto un paio di mesi fa, il celebre insider Tom Henderson aveva sostenuto come il seguito del titolo in questione fosse in lavorazione presso Rockstar, e sebbene le informazioni relative alla produzione fossero alquanto fumose, non aveva escluso la possibilità di un annuncio imminente. E prendendo al balzo la palla lanciata in seguito all’annuncio relativo a GTA 6, Henderson ha approfittato di un post su Twitter per ribadire i suoi pensieri relativi al vociferato secondo capitolo di questo brand della compagnia. Qua in basso potete leggere anche voi il post in questione.

Sorry – Where did todays announcement say that it's Rockstar's next focus point? They said GTA 6 is in development. I still standby that there's something going on with the Bully series. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) February 4, 2022

Ovviamente, al di là della parole di Henderson, è davvero difficile prevedere se e quando ci sarà il reveal di Bully 2, ma non sarebbe certo sorprendente se Rockstar avesse in cantiere simultaneamente numerosi progetti. Naturalmente, qualora ci dovessero essere degli sviluppi concreti in merito, noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi tempestivamente aggiornati, pertanto vi invitiamo a rimanere in nostra compagnia.

