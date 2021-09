A più di un anno dalla sua presentazione Kena: Bridge of Spirits è finalmente in arrivo per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC, e noi come sempre vogliamo fare il punto su cosa sapere in attesa del gioco

Dopo il suo rinvio al mese di Settembre e a più di un anno e mezzo dalla sua presentazione, Kena: Bridge of Spirits è pronto a debuttare sulle console di casa Sony e su PC. All’avvicinarsi del lancio, previsto per il 21 Settembre, sono state svelate tante succose anticipazioni su quello che troveremo nel gioco. Cosa sapere in attesa di Kena: Bridge of Spirits? Ve lo diciamo noi!

Il mondo di Kena

Kena: Bridge of Spirits è ambientato in un mondo fiabesco popolato da creature magiche e spiritelli. Nei mesi passati il gioco è stato mostrato in diversi teaser e immagini, tutte orientate a mettere in evidenza la forte componente adventure e i panorami mozzafiato del gioco. Kena è un action-adventure in terza persona, dove la protegonista (Kena, per l’appunto) è una guida per gli spiriti, col compito di guidarli verso il riposo eterno.

Pad alla mano, accompagneremo Kena nella ricerca di un misterioso santuario pieno di segreti. Lungo il suo viaggio, la protagonista dovrà fare amicizia con degli spiritelli chiamati Rot e combattere minacciose creature. Grazie al suo look “Pixar” e (a quanto dicono gli sviluppatori) e alla vastità del mondo esplorabile, visitare ogni anfratto del mondo di gioco sarà un’esperienza magica e indimenticabile.

Esclusivamente single-player – Kena: Bridge of Spirits, cosa sapere in attesa del gioco

Kena: Bridge of Spirits sarà un’avventura esclusivamente single-player. Gli sviluppatori sono stati molto chiari a riguardo: il gioco non prevede ne ora, ne in futuro, una modalità multiplayer di alcun tipo. Invece, l’esperienza di gioco sarà basata (come già detto) su una forte componente adventure ed esplorativa. Nei teaser rilasciati durante l’anno abbiamo potuto osservare la componente “parkour” del gioco e tante sequenze platform. Grazie ai piccoli Rot sarà possibile esplorare la mappa in lungo e in largo, risolvendo puzzle ed enigmi grazie al loro aiuto. Oltre a ciò, il sistema di combattimento prevederà diversi tipi di arma.

Il sistema di combattimento comprende sia un sistema melee che un sistema ranged. Il primo comprenderà l’utilizzo del bastone magico di Kena. Quest’arma potrà essere usato sia nel corpo a corpo che per sferrare le magie. Il secondo, ci vedrà armati di un arco magico che spara frecce “di energia”, o qualcosa del genere.

Dualsense e PS5 – Kena: Bridge of Spirits, cosa sapere in attesa del gioco

Come prevedibile, nonostante il gioco esca in multipiattaforma Sony e PC avrà delle specifiche diverse in base alla console. Su PlayStation 5 (grazie alla potenza della console) i caricamenti saranno molto più rapidi, l’input lag sarà notevolmente minore rispetto a PlayStation 4 e la grafica sarà molto più curata grazei al 4K. Inoltre, grazie all’RTX gli sviluppatori promettono particellari mai visti prima e molti più dettagli rispetto alla versione current-gen. Anche il pad di PS5 avrà le sue implementazioni.

Su PS5, stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori a Push Square, Kena: Bridge of Spirit sfrutterà tutte le features del DualSense 5. Il controller permetterà un feedback molto migliore con le armi, grazie al feedback aptico e ai grilletti adattivi. Anche il sistema di scalata e arrampicata sfrutterà il sistema dei grilleti di Sony. Inoltre, come ormai consuetudine nei giochi next-gen, i piccoli speaker del controller verranno sfruttati in diverse situazioni per coinvolgere il giocatore nel magico mondo di Kena.

Alla scoperta della magia

Dopo il suo sfortunato rinvio (causa Covid-19) Kena: Bridge of Spirits sta per arrivare in formato digitale multipiattaforma. Gli utenti PlayStation potranno pre-ordinare il gioco sul PlayStation Store mentre per gli utenti PC sarà disponibile in esclusiva sull’Epic Games Store. Il gioco sarà disponibile dal 21 Settembre al prezzo di 59,99 €. Gli utenti Xbox invece, per ora, dovranno restare a bocca asciutta in attesa di novità.

Bene amici, queste erano le cose da sapere riguardo Kena: Bridge of Spirits in attesa del lancio. Fateci sapere nei commenti quanto hype avete per l’uscita del gioco, e non dimenticate di restare connessi su tuttoteK per ulteriori guide, recensioni, news e tanto altro ancora dal mondo dei videogiochi. Inoltre, non dimenticate di consultare il catalogo di Instant Gaming per giochi sempre scontati. Ciao!