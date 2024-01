Like a Dragon: Infinite Wealth, trucchi e consigli per iniziare

In questo articolo potrete trovare tanti trucchi e consigli utili per iniziare a giocare al meglio Like a Dragon: Infinite Wealth

Like a Dragon: Infinite Wealth, il nuovo JRPG a turni di SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio, è disponibile da meno di una settimana e si sta già dimostrando un grande successo. Il titolo infatti è stato acclamato dalla critica e nonostante il genere sta attirando l’attenzione di tantissimi giocatori.

Approcciarsi per la prima volta ad un titolo come questo però non è affatto facile, specialmente se non si ha molta esperienza con i GDR a turni. Per aiutare i novizi abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove potrete trovare tanti trucchi e consigli utili per approcciare Like a Dragon: Infinite Wealth al meglio.

Controllate i profili | Like a Dragon: Infinite Wealth, trucchi e consigli

Se Infinite Wealth è il vostro primo titolo della serie di Yakuza, allora vi invitiamo caldamente a sfruttare in maniera costante il menu dedicato ai profili di personaggi. Questa schermata è accessibile tramite la sezione dedicata ai salvataggi e alle impostazioni, e vi permetterà di approfondire tutti i personaggi che incontrerete durante la storia.

Considerando che Like a Dragon: Infinite Wealth è il nono capitolo della serie, di sicuro incontrerete tanti personaggi che non avete mai sentito nominare prima e di conseguenza conoscerli un po’ meglio vi permetterà sicuramente di seguire più facilmente la storia.

Non abusate del viaggio rapido | Like a Dragon: Infinite Wealth, trucchi e consigli

In Like a Dragon: Infinite Wealth è possibile spostarsi rapidamente da una parte all’altra della mappa utilizzando i vari taxi sparsi per le strade. Questo sistema di viaggio rapido è davvero molto comodo, ma noi vi consigliamo di non abusarne.

Esplorando le mappe a piedi infatti avrete la possibilità di imbattervi in un mare di missioni secondarie e attività extra che altrimenti potreste perdervi facilmente. Inoltre, dato che Infinite Wealth è un RPG a turni, i viaggi rapidi finiranno col farvi saltare tanti combattimenti casuali fondamentali per far salire di livello i vostri personaggi.

Acquistate spesso gli oggetti | Like a Dragon: Infinite Wealth, trucchi e consigli

Durante la vostra avventura vi capiterà spesso di trovare in giro oggetti curativi e altri consumabili, ma difficilmente saranno abbastanza per sostentarvi durante le sezioni di gioco più complesse.

Per evitare di trovarvi in delle brutte situazioni vi invitiamo quindi ad acquistare oggetti il più spesso possibile. Tanti giocatori tendono ad accumulare una montagna di denaro senza spenderlo mai, ma in Infinite Wealth ad un certo punto avrete talmente tanti soldi che acquistare qualche consumabile non vi peserà affatto.

Accendete il telefono | Like a Dragon: Infinite Wealth, trucchi e consigli

Lo smartphone in Infinite Wealth è uno strumento davvero utile che vi semplificherà non poco la vita. Il telefono ad esempio vi permette di tenere traccia dei vari materiali richiesti per il crafting e vi consente anche di sfruttare il viaggio rapido ovunque voi siate. Lo smartphone quindi racchiude tante funzioni molto utili che durante la vostra avventura finirete sicuramente con lo sfruttare davvero molto.

Alternate attacchi base e abilità | Like a Dragon: Infinite Wealth, trucchi e consigli

Usare le abilità dei vostri personaggi durante i combattimenti vi permetterà di avere dei seri vantaggi, ma purtroppo se ne abuserete finirete col trovarvi in difficoltà. La maggior parte delle abilità infatti avranno un costo in MP e di conseguenza se le sfrutterete troppo spesso potreste finire col non poterle utilizzare quando vi servono veramente.

Tra i tanti metodi per recuperare MP nel mezzo di uno scontro, quello più comodo è certamente utilizzare gli attacchi base. In questo titolo infatti ogni volta che colpirete un nemico con un attacco base recupererete una piccola quantità di mana. Per superare gli scontri più impegnativi quindi è fondamentale alternare il più possibile gli attacchi base alle abilità, così da non restare mai a corto di MP nel momento del bisogno.

Puntate agli evocatori | Like a Dragon: Infinite Wealth, trucchi e consigli

Durante gli scontri spesso vi capiterà di imbattervi in nemici in grado di evocare altri avversari. Oltre ad essere molto fastidiosi questi evocatori possono portare i combattimenti a durare molto più del previsto, esponendovi così a maggiori rischi. Per evitare di trovarvi soverchiati è quindi molto utile cercare di eliminare questi avversari il prima possibile.

Colpite più nemici alla volta | Like a Dragon: Infinite Wealth, trucchi e consigli

Se avete giocato ad altri RPG allora di sicuro conoscerete la mosse AOE. Questi attacchi sono in grado di colpire più nemici alla volta e di conseguenza sono ottimi per concludere rapidamente alcuni scontri. In genere negli RPG a turni questo tipo di mosse vanno a colpire in automatico tutti gli avversari, ma in Infinite Wealth non funziona proprio così.

Infatti, anche se i combattimenti sono a turni, durante le battaglie i nemici si sposteranno liberamente all’interno dell’arena. Questo vuol dire che per utilizzare le mosse AOE in maniera efficace è necessario mirare nello specifico agli avversari che si trovano vicini tra loro. Inoltre è importante fare attenzione al tipo di attacco che state utilizzando. Non tutte le AOE avranno la stessa portata e in alcuni casi alcune abilità ad area potrebbero colpire molti più nemici rispetto ad altre.

Sperimentate con le classi | Like a Dragon: Infinite Wealth, trucchi e consigli

Una volta raggiunto il capitolo 5 sbloccherete la possibilità di cambiare classe. Nel gioco sono disponibili davvero tante classi diverse ed ognuna di esse ha i suoi punti di forza e debolezze.

Ovviamente è facile sceglierne una ed utilizzarla per tutto il gioco, ma in questo modo finirete col precludervi tante possibilità. Per questo motivo noi vi consigliamo di provare un po’ tutte le classi che il gioco vi mette a disposizione per poi alternarle in base ai vostri gusti e alle necessità.

Non trascurate la difesa | Like a Dragon: Infinite Wealth, trucchi e consigli

Nel mezzo dei combattimenti è sempre possibile mettere in guardia uno dei membri del vostro party per tutta la durate del turno. Un personaggio in guardia subirà molti meno danni dagli attacchi avversari, ma al contempo non potrà eseguire nessuna altra azione.

In genere i giocatori cercano di sfruttare al massimo ogni singolo turno e di conseguenza spesso finiscono per trascurare la difesa. Durante i combattimenti più complessi però la guardia potrebbe fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta, specialmente se i membri del vostro party sono in difficoltà.

Sfruttate i Buff | Like a Dragon: Infinite Wealth, trucchi e consigli

Ovviamente per vincere uno scontro è necessario danneggiare i nemici finché i loro punti vita non scendono a zero, ma attaccare ad ogni singolo turno potrebbe non essere la tattica più adatta. Per superare le battaglie più difficili di Infinite Wealth infatti è necessario anche avere una buona strategia e sfruttare al massimo le abilità dei vostri personaggi. In particolare i buff e i debuff sono davvero utilissimi in questo titolo e utilizzandoli in modo efficace sarete in grado di semplificare davvero tanto anche le bossfight più ostiche.

Rinfrescatevi la memoria | Like a Dragon: Infinite Wealth, trucchi e consigli

Like a Dragon: Infinite Wealth è un gioco lungo, complesso e pieno di personaggi, quindi è normale perdersi alcuni dettagli della storia in determinate circostanze. Se qualcosa vi è sfuggito però non avete nulla di cui preoccuparvi.

Tramite il menu delle missioni infatti potrete dare un’occhiata ai dettagli della vostra quest principale e anche di tutte quelle già completate. In questo modo, anche se non ricordate con chiarezza alcuni avvenimenti, potrete sempre rinfrescarvi la memoria comodamente.

Occhio al menu di aiuto | Like a Dragon: Infinite Wealth, trucchi e consigli

Come tutti gli RPG che si rispettino, anche Infinite Wealth possiede tantissime meccaniche molto profonde. Ricordare come funzionano tutti questi elementi però non è affatto facile, specialmente in gioco ricco come questo.

Fortunatamente però dalla sezione salvataggi e impostazioni è possibile aprire in ogni momento il menu di aiuto. Questa schermata racchiude al suo interno tutto ciò che c’è da sapere sulle meccaniche di Infinite Wealth che avete già scoperto ed è davvero comoda in caso dimentichiate il funzionamento di alcuni aspetti del gioco.

Pronti a dominare nel pacifico!

Qui si conclude la nostra lista di trucchi e consigli per Like a Dragon: Infinite Wealth. Adesso non vi resta altro da fare che mettere in pratica i nostri suggerimenti e diventare gli yakuza più forti che il pacifico abbia mai visto.

Like a Dragon: Infinite Wealth è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.