Battlefield 4: trucchi e consigli per essere i migliori

In questa nuova guida vi sveleremo tanti trucchi e consigli utili per essere i migliori su Battlefield 4

Battlefield 4 è un titolo che risale ormai al 2013, ma nonostante ciò ultimamente sta vivendo una seconda giovinezza. Recentemente infatti, complice il fatto che il titolo è stato regalato a tutti gli abbonati Amazon Prime, moltissime persone sono tornate a giocare all’FPS di DICE. Riuscire ad essere subito competitivi in un titolo con così tanti anni sulle spalle però non è affatto facile e di conseguenza abbiamo deciso di scrivere questa guida, dove vi sveleremo tanti trucchi e consigli utili per riuscire a vincere con costanza su Battlefield 4.

Le impostazioni prima di tutto

Prima di iniziare a leggere la nostra lista di trucchi e consigli, vi suggeriamo di andare a smanettare un po’ nelle opzioni di Battlefield 4. Se giocate agli FPS da molto tempo di sicuro saprete quanto siano importanti alcune impostazioni e di conseguenza è fondamentale trovare al più presto possibile quelle che si adattano al vostro stile di gioco.

Alla fine i valori più importanti da modificare sono sempre i soliti: motion blur, FOV, sensibilità, risoluzione, livello dei dettagli, eccetera. I valori da impostare però sono nella maggior parte dei casi soggettivi, quindi dovrete andare a tentativi fino a quando non vi sentirete a vostro agio nel gioco. In generale noi vi suggeriamo di trovare una sensibilità che vi permetta di mirare comodamente e di ridurre la qualità grafica in modo da ottenere il maggior numero possibile di FPS (in relazione al monitor che state utilizzando).

Create una squadra bilanciata – Battlefield 4: trucchi e consigli

Iniziamo subito il nostro elenco di trucchi e consigli parlandovi di un aspetto fondamentale di Battlefield 4: le squadre. Come certamente già saprete, in questo titolo ogni team è diviso in squadre più piccole da 5 giocatori. Collaborare con i vostri compagni di squadra sarà fondamentale per vincere, ma per farlo al meglio sarà fondamentale anche coprire dei ruoli diversi.

In Battlefield 4 infatti ogni classe è particolarmente adatta a fronteggiare delle specifiche situazioni e di conseguenza sarebbe poco saggio creare una squadra composta ad esempio solamente da cecchini. Per massimizzare le vostre probabilità di vittoria infatti è fondamentale creare dei team equilibrati e pronti ad affrontare ogni situazione.

Mai affrontare i veicoli da soli – Battlefield 4: trucchi e consigli

I veicoli di Battlefield 4 sono estremamente potenti e di conseguenza vi sconsigliamo caldamente di provare ad affrontarli singolarmente. Per abbattere un carro armato sono necessari circa 4 colpi di RPG e se sarete da soli non riuscirete a mandarne a segno più di due prima di essere brutalmente eliminati.

Per massimizzare le vostre probabilità di vittoria contro un veicolo noi vi suggeriamo di affrontarli almeno in coppia. In questo modo sarete in grado di mandare a segno più colpi e le probabilità di sconfitta si ridurranno sensibilmente.

Guidate sempre in gruppo – Battlefield 4: trucchi e consigli

Restiamo ancora in tema gioco di squadra parlando dei veicoli. Guidare un carro armato da soli potrebbe avere i suoi vantaggi in certe situazioni, ma nella maggior parte dei casi è meglio avere il maggior numero possibile di passeggeri a bordo. Gli altri giocatori infatti potranno aiutarvi non solo ad utilizzare tutte le armi presenti nel veicolo, ma anche a conquistare più rapidamente gli obiettivi. Insomma, a meno che non stiate cercando di eseguire qualche articolata azione di distrazione, è sempre meglio viaggiare in gruppo.

Usate i veicoli in Obliteration – Battlefield 4: trucchi e consigli

Continuiamo ancora con i nostri trucchi e consigli relativi ai veicoli di Battlefield 4 parlando nello specifico del loro uso in modalità Obliteration. In questa game mode il vostro obiettivo principale sarà quello di trasportare e proteggere una potente bomba, e ovviamente il modo migliore per farlo è utilizzando un veicolo. Ovviamente procedendo a piedi sarete più difficili da individuare, ma finché resterete in campo aperto i veicoli saranno sempre la scelta migliore.

Segnalate i nemici – Battlefield 4: trucchi e consigli

A volte alcuni giocatori si dimenticano di quanto sia importante comunicare negli FPS. Certo, molto spesso interagire con i compagni di squadra risulta complicato a causa della barriera linguistica, ma per fortuna Battlefield 4 aggira questo problema grazie al ping system. Con la semplice pressione di un tasto potrete infatti segnalare a tutta la vostra squadra la presenza di nemici, mezzi, rifornimenti e così via. Questa comodissima funzione è fondamentale per vincere gli scontri più accesi e purtroppo viene spesso sottovalutata dai giocatori novizi.

Usate le armi esclusive di alcune mappe – Battlefield 4: trucchi e consigli

In alcune mappe specifiche di Battlefield 4 sono nascoste della armi uniche estremamente forti che sono in grado di aumentare sensibilmente la vostra potenza offensiva. Questi equipaggiamenti sono segnalati sulla mini-mappa con un’icona a forma di arma e spaziano da fucili da cecchino calibro 50 a letali lanciagranate. Utilizzando queste armi riuscirete ad aiutare davvero molto la vostra squadra e soprattutto impedirete agli avversari di usarle contro di voi.

Attacco e cure – Battlefield 4: trucchi e consigli

Da adesso in poi potrete trovare una serie di trucchi e consigli che vi aiuteranno a personalizzare con facilità le classi di Battlefield 4. Avere il giusto equipaggiamento per il giusto ruolo è fondamentale per vincere e di conseguenza qui di seguito vi consiglieremo diversi loadout. Ricordate però che ogni giocatore ha le proprie preferenze, quindi vi invitiamo a provare un po’ tutti gli equipaggiamenti del gioco prima di focalizzarvi su un singolo setup.

Per iniziare vi parleremo dell’Assalto, una classe ottima sia per combattere in prima linea che per aiutare i compagni in difficoltà. Considerando la versatilità di questo ruolo, vi suggeriamo di iniziare ad utilizzare come armi un M16A4 modificato per la lunga distanza e una M1911, in modo da essere efficaci in ogni situazioni. Per quanto riguarda gli equipaggiamenti secondari invece vi suggeriamo di utilizzare il kit medico e il defibrillatore, ma in alternativa potete portare con voi anche le granate accecanti.

Supportate la squadra – Battlefield 4: trucchi e consigli

Adesso è il momento del Support, la classe perfetta per aiutare i vostri compagni di squadra durante gli scontri più lunghi. Utilizzando questo ruolo potrete piazzare delle utilissime casse di munizione che permetteranno a voi e ai vostri compagni di recuperare proiettili. Per sfruttare al meglio queste munizioni aggiuntive noi vi suggeriamo di portare con voi un M240B, in modo da poter sparare una gran numero di colpi senza la preoccupazioni di restare a corto. In più vi suggeriamo di equipaggiarmi anche con qualche Claymore o C4, così da poter affrontare gli avversari più corazzati.

Un colpo, un morto – Battlefield 4: trucchi e consigli

Per quanto riguarda il cecchino, non c’è nulla di meglio di un buon SRR-61 per eliminare facilmente i bersagli più lontani. Come arma secondaria invece potete equipaggiare un po’ quello che preferite, ma in generale vi suggeriamo di optare per armi con un elevato rateo di fuoco. Per quanto riguarda il resto degli equipaggiamenti noi vi consigliamo di portare sempre con voi sia un sensore di movimento che del C4.

Domatore di veicoli – Battlefield 4: trucchi e consigli

Concludiamo infine la nostra lista di trucchi e consigli sulle classi bi Battlefield 4 parlando del geniere. Il geniere è una classe molto particolare che brilla grazie alla sua capacità di riparare i veicoli alleati e distruggere quelli avversari. Questa classe vanta un gran numero di armi primarie molto valide, ma in generale noi vi consigliamo di utilizzare carabine molto precise, come ad esempio il G36C. Ovviamente poi è fondamentale portare con voi lo strumento di riparazione e un lanciarazzi per abbattere i veicoli di terra o volanti. Inoltre, una volta che l’avrete sbloccato, vi suggeriamo di equipaggiare anche il potenziamento da campo anti-carri armati.

Pronti alla guerra

Qui si conclude la nostra lista di trucchi e consigli per Battlefield 4. Adesso non vi resta altro da fare che avviare il gioco e cercare di metterli in pratica il più possibile.

Battlefield 4 è disponibile ora per PC, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X | S.