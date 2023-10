EuroNASCAR PRO: Lasserre vince all’ultimo la gara 1 a Zolder

Gara 1 dell’EuroNASCAR PRO ha saputo entusiasmare gli spettatori a Zolder, con Lasserre che vince all’ultimo. Vediamo i dettagli

L’evento di Zolder è di vitale importanza per questo campionato. Si tratta infatti delle ultime due gare della stagione e molto è ancora da decidere, soprattutto se si guarda al titolo piloti che vede come principali contendenti proprio gli italiani Gianmarco Ercoli e Vittorio Ghirelli.

I due partiranno rispettivamente quarto e quinto. Davanti invece abbiamo Paul Jouffreau in pole, seguito dallo svizzero Giorgio Maggi e dal francese Lucas Lasserre. Sebbene la lotta principale sia fra gli italiani, i punti doppi di questo weekend di gara potrebbero riaprire facilmente il tutto. Vediamo cos’è successo durante gara 1 di Zolder per quanto riguarda l’EuroNASCAR PRO.

Jouffreau si arrende a Lasserre nella gara 1 | EuroNASCAR PRO Zolder

Durante la fase di preparazione il tempo belga non risparmia brutte sorprese, costringendo i commissari di gara a posticipare la partenza di 10 minuti a causa di un intenso scroscio di pioggia. La gara è dichiarata bagnata e la partenza viene effettuata sotto safety car per dare ai piloti la possibilità di adattarsi al nuovo asfalto.

In questa fase, Ercoli tampona Lasserre subendo un danno alla macchina che ne comprometterà la gara. L’italiano, infatti, dopo una buona partenza viene superato da molti rivali e fatica a trovare un buon feeling con la macchina della CAAL Racing.

Davanti assistiamo fin da subito a un bel duello Maggi-Jouffreau che si sorpassano un paio di volte già nel primo giro. Alla fine sarà il francese ad avere la meglio sullo svizzero. Poco dietro Lasserre va subito lungo al primo giro, perdendo qualche posizione. Questo errore però spingerà il pilota della Speedhouse a dare il meglio, rendendolo artefice di una rimonta stupenda che si concluderà con il sorpasso sul connazionale proprio alla prima curva dell’ultimo giro.

I due concluderanno primo e secondo, seguiti da Maggi. Ghirelli si posiziona solo nono, mentre Ercoli conclude la gara al decimo posto. Quest’ordine di arrivo regala il primo posto della classifica piloti al francese, seguito a solo un punto di distacco da Ghirelli e a cinque da Ercoli. Tutto è ancora aperto e, mai come in questo caso, ogni errore sarà vitale nell’ultima gara. Chi si aggiudicherà il titolo? Per non perdervi ulteriori news riguardanti il mondo dei motori, continuate a seguire tuttotek.it!