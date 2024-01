SABRENT: presentata la nuova versione della NVMe per SSD M.2

L‘azienda SABRENT ha presentato nelle ultime ore la nuovissima versione dell’adattatore (AIC) per SSD M.2 NVMe a PCIe x16

Il popolare adattatore NVMe M.2 SSD to PCIe Card (EC-PCIE) si è evoluto. Questa nuova scheda PCIe to M.2 (EC-TFPE) mantiene moltissime similitudini con la sua versione precedente, ma è in grado di gestire le più recenti unità SSD Gen5. Questo adattatore AIC PCIe NVME è progettato per essere facile da usare e per mantenere le vostre unità SSD fresche e silenziose.

Dettagli sul nuovo adattatore NVMe per SSD M.2 di SABRENT

La scheda Sabrent M.2 NVMe SSD to PCIe x16 Tool-Free Add-In Card (AIC) con dissipatore in alluminio (EC-TFPE) è un aggiornamento della popolarissima scheda NVMe M.2 SSD to PCIe Card (EC-PCIE). La scheda (EC-TFPE) è progettata per gestire le più recenti unità SSD a velocità Gen5 ed è in grado di mantenerle fresche e silenziose grazie al dissipatore in alluminio e all’imbottitura termica integrati.

La scheda è priva di strumenti e dispone di un connettore fisico x16 per garantire la stabilità fisica, ma può adattarsi ad alcuni slot PCIe x4/x8. Inoltre si collega elettricamente a x4 PCIe per ottenere le massime prestazioni dalle unità SSD. Funziona negli slot di generazione PCIe precedenti alle rispettive velocità, nonché negli slot di generazione PCIe futuri fino a velocità 5.0.

Caratteristiche

La scheda supporta le unità SSD NVMe con chiave M e le vecchie unità SSD PCIe con chiave B+M (AHCI/NVMe) nei fattori di forma M.2 2230 / 2242 / 2260 / 2280 per la massima flessibilità. In questo modo è semplice aggiungere un’altra unità SSD al sistema, sia essa nuova o vecchia. Si consiglia il supporto completo di NVMe, che richiede la compatibilità con la scheda madre e un sistema operativo più recente. Windows, macOS e Linux sono supportati con le loro versioni conformi e si possono gestire facilmente le unità con il software appropriato.

Questa scheda adattatore SSD PCIe M2 funziona anche con sistemi più vecchi, ma è necessario assicurarsi che il sistema host sia compatibile con NVMe. Questa scheda adattatore SSD PCIe funziona in qualsiasi slot PCIe alla sua velocità nominale, fino a un massimo di 5.0.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova versione dell’adattatore NVMe per SSD M.2 di SABRENT? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).