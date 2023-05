Sabrent: presentata la nuova SSD Rocket Q 2230

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo prodotto di casa Sabrent, ovvero l’SSD Rocket Q 2230 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

È arrivata la nuova generazione di unità SSD di piccole dimensioni. Il Rocket 2230 Q offre grandi prestazioni in modo che Steam Deck , Microsoft Surface e altri dispositivi possano esprimere il loro potenziale. È compatta, veloce, fredda e affidabile. Capacità di 2 TB disponibile per il preordine, altre saranno annunciate a breve! Il team di Sabrent ha testato il nuovo prodotto SSD Rocket Q da 2 TB sul proprio Steam Deck nei pripri laboratori. Dalle varie prove si sono ottenuti risultati eccellenti rispetto agli SSD di serie che vengono forniti preinstallati sugli Steam Deck . Qui vediamo i risultati delle unità SSD da 64 GB e 512 GB preinstallate su Steam Deck.

L’azienda Sabrent nasce con lo scopo di creare prodotti grandi e piccoli per rendere la vita quotidiana dei propri clienti un po’ più semplice . L’obiettivo primario è sempre di creare un prodotto adatto a tutti, anche se questo a volte significa spingersi oltre i limiti. E, cosa più importante di tutte, Sabrent sostiene sempre i propri prodotti! Se siete appassionati di videogiochi, conoscete l’importanza di tempi di caricamento rapidi, di un gameplay senza interruzioni e di un ampio spazio per i vostri giochi preferiti. Il team di esperti di Sabrent ha lavorato instancabilmente per creare un’unità SSD adatta allo Steam Deck che non solo soddisfa, ma supera le vostre aspettative . L’ SSD Rocket Q 2230 è il compagno perfetto per massimizzare il vostro potenziale di gioco e liberare un nuovo mondo di possibilità.

