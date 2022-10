Sabrent: presentata la nuova SD da 1TB

L‘azienda Sabrent ha aggiunto la nuova scheda SD V60 UHS-II da 1 TB, con velocità di 270 MB/s alla sua attuale linea di prodotti

Sabrent (clicca qui per visitare il sito) ha un impegno nei confronti dei propri clienti: fornire una gamma diversificata di prodotti affidabili, convenienti e dotati delle più recenti tecnologie. Sono sempre in crescita per soddisfare le esigenze dei propri clienti, restando sempre entusiasti del futuro. L’azienda, in questi ultimi giorni, ha presentato la sua ultima creazione, la nuova scheda SD da 1TB.

Dettagli sulla niova scheda SD da 1 TB di Sabrent

Di seguito sono riportati i dettagli principali della nuova SD di casa Sabrent. Ideale per video in 8K, 4K e 1080p, oltre a tutto ciò che è intermedio. possiede una varietà di opzioni di capacità e consente di scegliere la quantità di spazio di archiviazione più adatta alle proprie esigenze. Inoltre, queste schede soddisfano lo standard V60, superando i requisiti UHS Speed Class 3 (U3). 1500/500 IOPS in lettura/scrittura garantiti.

Nuovo potente controller combinato con 112 layer BiCS5 TLC. Questo garantisce prestazioni affidabili fino a 270/170MBps o più per letture e scritture sequenziali. Presente, inoltre, un’interruttore di protezione dalla scrittura per non cancellare o sovrascrivere accidentalmente i contenuti. Infine, le tecnologie flash protettive contribuiscono a prolungare la durata del prodotto. La registrazione assicura tre anni di assistenza in garanzia.

Tutta la gamma di schede Sabrent Rocket V60 SD UHS-II

Catturate sempre lo scatto giusto con le schede di memoria Sabrent Rocket V60 SD UHS-II. Con le prestazioni necessarie per garantire la registrazione e la capacità di esplorare ogni angolo. Non frenate la vostra creatività: le schede di memoria Sabrent soddisfano i principali standard e funzionano con un’ampia gamma di fotocamere e altri dispositivi. La nuova tecnologia assicura che la vostra memoria sia affidabile quando ne avete bisogno, con garanzia e interruttore di protezione da scrittura manuale per la massima tranquillità.

Sabrent produce un’ampia gamma di prodotti ed è famosa per le sue memorie allo stato solido. Le schede di memoria sono un altro dei compagni preferiti, in grado di adattarsi facilmente al vostro stile di vita attivo. Le schede di memoria Rocket V60 SD UHS-II sono veloci e costanti, così potrete scattare e trasferire senza esitazioni.

Filmati in alta definizione

Queste schede di memoria SD UHS-II Rocket V60 sono ideali per i video in 8K, 4K e 1080p, oltre a tutto il resto. Queste schede mantengono facilmente una velocità di scrittura sostenuta superiore a 60 MBps per garantire una registrazione senza ritardi. Ottime anche per scattare foto e altri tipi di acquisizione in tempo reale e ad alta velocità.

Inoltre, possiedono fino a 512 GB di capacità, se ne avete bisogno. Potrete avere meno schede da portare con voi o dedicare una scheda a un singolo progetto. Una varietà di opzioni di capacità vi aiuta a scegliere la quantità di spazio di archiviazione più adatta alle vostre esigenze. Infine, queste schede soddisfano lo standard V60, superando i requisiti UHS Speed Class 3 (U3). Sono inoltre conformi alle specifiche A1 Application Performance Class per 1500/500 IOPS in lettura/scrittura garantiti. Prestazioni flessibili per la creazione di contenuti.

Hardware all’avanguardia

Le schede di memoria Rocket V60 SD UHS-II utilizzano un nuovo potente controller combinato con 112-Layer TLC. Questo garantisce prestazioni affidabili fino a 270/170MBps o più per letture e scritture sequenziali. Ottenete una velocità sorprendente dalla vostra memoria portatile.

La registrazione assicura due anni di assistenza in garanzia. Le schede di memoria sono inoltre dotate di un comodo interruttore meccanico di protezione dalla scrittura che garantisce di non cancellare o sovrascrivere accidentalmente i contenuti. All’interno, le tecnologie flash protettive contribuiscono a prolungare la durata del prodotto.

Non solo la nuova SD da 1 TB di Sabrent: ecco tutti i prodotti

Scheda di memoria Rocket V60 128GB SD UHS-II

Scheda di memoria SD UHS-II Rocket V60 da 256 GB

Rocket V60 512 GB SD UHS-II Memory Card

Memory Card Rocket V60 Scheda di memoria SD UHS-II da 1 TB

Per trasferire facilmente i file dalle schede SD su un’ampia gamma di dispositivi, Sabrent offre anche due nuovi lettori di schede SD.

Lettore di schede USB Tipo-C – Dual-Slot UHS-II SDXC e microSDXC SD 4.0 CR-CSDM

Lettore di schede da USB 3.2 Type-C e Type-A a SD Express 7.1 Card Reader CR-SDX7

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova scheda SD da 1 TB di Sabrent ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteKper altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).