G.SKILL: velocità DDR5-7800 per i processori Intel Core di 13a gen

G.SKILL ha annunciato velocità fino a DDR5-7800 per i processori Intel Core Desktop di 13a generazione e la piattaforma Z790

Dettagli sulla DDR%-7800 per processori Intel di 13a generazione

L’azienda G-Skill è lieta di annunciare le nuove specifiche delle DRAM DDR5 ad alte prestazioni fino a DDR5-7800 della famiglia Trident Z5. Progettate per l’uso con i più recenti processori desktop Intel Core di 13a generazione e la piattaforma di chipset Intel Z790, queste nuove specifiche di punta segnano una nuova era delle prestazioni DDR5.

Prestazioni di overclock estreme con DDR5-7800

Spingendo le prestazioni delle memorie ai limiti dei più recenti processori desktop Intel Core di 13a generazione e della piattaforma chipset Intel Z790, G.SKILL annuncia nuove specifiche per le memorie DDR5. Queste, raggiungono la velocità incredibile di DDR5-7800 a CL38 con capacità di 32GB (2x16GB) in kit, nell’ambito della famiglia di punta Trident Z5. Nell’immagine sottostante è possibile vedere il kit di memoria DDR5-7800 convalidato sul processore desktop Intel Core i9-13900K e sulla scheda madre ASUS ROG Maximus Z790 Apex:

Pronto per l’overclock a DDR5-7600

Moltissimi utenti non vedono l’ora di iniziare ad avere prestazioni di memoria elevate in overclock sulle piattaforme informatiche più recenti. Per i più impazienti, il kit di memoria G.SKILL DDR5-7600 CL36-46-46-121 da 32 GB (2×16 GB) è ora disponibile presso alcuni rivenditori. Inoltre, è stato anche convalidato nell’ambito del programma Intel XMP 3.0. Di seguito potrete vedere il kit di memoria DDR5-7600 testato con il processore desktop Intel Core i9-13900K e la scheda madre ASUS ROG Maximus Z790 Hero:

Kit ad alta capacità da 64 GB (2×32 GB) a DDR5-7400

Per coloro che desiderano un kit di capacità superiore a 64 GB (2×32 GB), G.SKILL spinge la velocità di overclock della memoria a una sorprendente DDR5-7400. Nell’immagine sottostante è possibile vedere il kit di memoria DDR5-7400 ad alta capacità da 64 GB (2×32 GB) convalidato sul processore desktop Intel Core i9-13900K e sulla scheda madre ASUS ROG Maximus Z790 Apex:

Demo tecnica di DDR5-8000 CL38 – il potenziale di overclocking della memoria DDR5

G-Skill è impegnata a pieno nello sviluppo di kit di memoria per l’overclocking sempre più veloci. Perciò, sta spingendo sempre più i confini del potenziale di overclocking della memoria con l’ultima piattaforma desktop Intel Core di 13a generazione. Come dimostrazione tecnica, G.SKILL rivela il raggiungimento di un kit di memoria DDR5-8000 2x16GB ultra-veloce. Questo opera con un timing a bassa latenza di CL38-48-48-125 con il processore desktop Intel Core i9-13900K e la scheda madre ASUS ROG Maximus Z790 Apex.

Nuove specifiche Trident Z5 per la piattaforma Z790

La linea di prodotti della serie Trident è sinonimo di prestazioni overclockate degne di nota e queste nuove aggiunte non fanno eccezione. Destinate all’uso con i più recenti processori desktop Intel Core di 13a generazione e con la piattaforma chipset Intel Z790. Queste nuove specifiche delle serie Trident Z5 RGB e Trident Z5 offrono opzioni ad alta capacità o ad alta frequenza. L’elenco delle specifiche DRAM è riportato di seguito:

Supporto e disponibilità di Intel XMP 3.0

Supporto dei profili di overclocking della memoria Intel XMP 3.0 per un facile overclocking tramite il BIOS della scheda madre. Queste nuove specifiche di memoria per la piattaforma desktop Intel Core di 13a generazione saranno disponibili tramite i partner di distribuzione G.SKILL in tutto il mondo.

