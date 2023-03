Sabrent: nuovo adattatore USB 3.2 Type-A a SSD SATA/U.2

L‘adattatore Sabrent USB 3.2 Type-A a SSD SATA/U.2 (EC-U2SA) consente di collegare in modo rapido e semplice SSD e HDD SATA da 2,5″/3,5″ e SSD U.2 da 2,5″ al computer tramite USB

Questa interfaccia USB 3.2 Gen 2×1 può raggiungere velocità fino a 10 Gbps, ma è compatibile con le rispettive velocità di trasferimento. Le unità che richiedono un’alimentazione supplementare per la stabilità, come le unità disco da 3,5″ e le unità SSD U.2, possono beneficiare dell’adattatore di alimentazione incluso. Non è mai stato così facile lavorare con una vasta gamma di unità!

Dettagli sul nuovo Sabrent USB 3.2 Type-A a SSD SATA

L’adattatore supporta TRIM per garantire una durata ottimale delle unità e UASP per le massime prestazioni. L’EC-U2SA è plug and play con Windows e macOS, ma può funzionare anche con altri dispositivi. Il cavo USB integrato consente di collegarsi a diversi host con la minima preoccupazione. È sufficiente collegare l’unità per accedere immediatamente ai dati. Un LED integrato indica lo stato di alimentazione, in modo da sapere quando si è pronti a partire. Semplice e facile da utilizzare, senza l’uso di attrezzi. Accedete facilmente alle unità SSD e HDD SATA da 2,5″ e 3,5″ o alle unità SSD U.2 (SFF-8639) con questo comodo adattatore USB senza attrezzi. Questo adattatore semplifica l’utilizzo di diverse unità.

Compatibilità e connettività

Compatibilità USB con TRIM e UASP. L’adattatore si collega tramite un’interfaccia USB 3.2 Gen 2×1 (USB 3.1) per una larghezza di banda fino a 10 Gbps. È retrocompatibile con le vecchie porte USB con i rispettivi limiti di velocità del protocollo. Questo adattatore supporta TRIM e UASP per garantire la massima resistenza e prestazioni del dispositivo. Alimentazione per gestire tutte le unità. È incluso un adattatore di alimentazione per alimentare le unità disco da 3,5″ e le unità SSD U.2. In questo modo si assicura che le unità abbiano energia sufficiente per rimanere stabili durante l’uso prolungato. Con questo adattatore avrete tutto ciò che serve in un unico pacchetto. Un cavo USB integrato rende la vita un po’ più facile. Per sapere quando l’adattatore funziona, basta controllare l’indicatore di alimentazione a LED. Inserite l’adattatore e poi l’unità, e il gioco è fatto: non potrebbe essere più semplice!

Supporto e disponibilità

Progettato per Windows e macOS, ma può funzionare con altri dispositivi. Visitare il sito sabrent.com per registrare il prodotto e contattare il nostro team di assistenza tecnica in caso di necessità. L’adattatore Sabrent da USB 3.2 Type-A a SATA/U.2 SSD (EC-U2SA) è disponibile già da ora!

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo adattatore USB 3.2 Type-A a SSD SATA/U.2 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).