Suicide Squad: Kill the Justice League, l’uscita potrebbe essere rinviata

La Suicide Squad di Rocksteady potrebbe restare in panchina: stando ai rumor l’uscita di Kill the Justice League sarà rinviata, ma sarà vero?

È quanto mai evidente che Suicide Squad: Kill the Justice League è qualcosa di molto speciale per Rocksteady, e se l’uscita fosse effettivamente rinviata come sembrano asserire i rumor in merito ne avremmo l’ennesima conferma. Il team di sviluppo ha giocato a carte coperte fino allo scorso State of Play, durante il quale i talenti dietro al gioco hanno parlato con entusiasmo della loro lettera d’amore al lato oscuro dell’universo DC. Purtroppo (o, per il bene del titolo, per fortuna) i giocatori non sembrano aver preso benissimo quanto mostrato, complice un’enfasi sugli elementi live service che hanno strappato un sospiro pure a chi vi sta scrivendo.

Suicide Squad: uscita di Kill the Justice League rinviata, platea accontentata?

A quanto pare, la perplessità verso un potenziale “Fortnite di DC” ha spinto il publisher WB Games a rivedere la strategia per Suicide Squad: Kill the Justice League. Il sempre prolifico insider Jason Schreier ha sviscerato la questione nel suo ultimo rapporto, parlando di un terzo posticipo per lo sparatutto in terza persona di Rocksteady. Il gioco è già stato rinviato alla primavera di quest’anno nel corso del 2022, per poi fissare il tutto al 26 maggio lo scorso dicembre. Ora il day one sembra allontanarsi ancora una volta, sebbene non si sappia di preciso quando dovremo aspettarci l’arrivo del titolo.

Warner Bros. is delaying its Suicide Squad video game again after a fan backlash over service elements https://t.co/d2BxPcgw8a — Bloomberg (@business) March 9, 2023

A stuzzicare la nostra attenzione è l’enfasi nell’articolo di Schreier per il sito di business Bloomberg sulla reazione dei fan all’aspetto da live service. O meglio, il fulcro è la relazione tra lo sdegno dei videogiocatori e la decisione di WB Games di posticiparlo. Naturalmente non abbiamo ancora una conferma o una smentita ufficiale in merito, ma se la voce degli appassionati è capace di avere un tale impatto forse non tarderemo a ricevere l’annuncio di rito. Per ora, possiamo solo reiterare che il gioco è in via di sviluppo per PS5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Vedremo più avanti se Amanda Waller avrà secondi fini anche coi nostri portafogli.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del rumor? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.